В Кемеровской области нашли тело пропавшего 17-летнего подростка
Тело 17-летнего юноши, который пропал 8 января в Прокопьевске Кемеровской области, было найдено на улице, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Как уточнили в ведомстве, молодой человек 8 января вышел из автомобиля своего знакомого и исчез. «10 января 2026 года в ходе поисковых мероприятий тело подростка было обнаружено по улице Проектной без признаков насильственной смерти», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета, передает РИА «Новости».
В настоящее время сотрудники следственного управления и криминалисты устанавливают все детали произошедшего. Причина смерти подростка будет определена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Проводится доследственная проверка по статье 105 УК РФ «убийство», все обстоятельства произошедшего уточняются.
Напомним, сообщение о пропаже поступило в полицию 9 января. Поиски 17-тилетнего жителя Прокопьевска велись силами более сотни сотрудников полиции и волонтеров с привлечением автотранспорта.