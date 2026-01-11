В Кемеровской области нашли тело пропавшего 17-летнего подростка

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в ведомстве, молодой человек 8 января вышел из автомобиля своего знакомого и исчез. «10 января 2026 года в ходе поисковых мероприятий тело подростка было обнаружено по улице Проектной без признаков насильственной смерти», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета, передает РИА «Новости».

В настоящее время сотрудники следственного управления и криминалисты устанавливают все детали произошедшего. Причина смерти подростка будет определена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Проводится доследственная проверка по статье 105 УК РФ «убийство», все обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, сообщение о пропаже поступило в полицию 9 января. Поиски 17-тилетнего жителя Прокопьевска велись силами более сотни сотрудников полиции и волонтеров с привлечением автотранспорта.