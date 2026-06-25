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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    11 комментариев
    25 июня 2026, 12:34 • Новости дня

    Германия развернула систему Patriot в Турции

    Германия развернула комплекс Patriot на базе Кюреджик в Турции

    Tекст: Мария Иванова

    В восточной Турции немецкий комплекс Patriot принял на себя дежурство по ПВО НАТО, сменив американскую систему на стратегически важной базе Кюреджик.

    Германия развернула зенитный ракетный комплекс Patriot на турецкой базе Кюреджик в провинции Малатья, сменив там американскую систему ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

    «В целях укрепления системы противовоздушной обороны НАТО немецкая система Patriot была развернута в Кюреджике (Малатья) и с 24 июня 2026 года приняла на себя обязанности американской системы Patriot», – говорится в заявлении военного ведомства.

    В министерстве подчеркнули, что ротация проведена в рамках миссии НАТО по усилению противовоздушной обороны альянса. Немецкий комплекс занял позицию американской батареи, выполнявшей аналогичные задачи на стратегически важном объекте в восточной части Турции.

    База Кюреджик в провинции Малатья названа одним из ключевых элементов системы противоракетной обороны НАТО. На объекте размещена радиолокационная станция раннего предупреждения, интегрированная в архитектуру противоракетной обороны альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на территории турецкой Малатьи для усиления защиты воздушного пространства НАТО разместило ЗРК Patriot.

    Власти Турции объявили о развертывании еще одного комплекса ПРО Patriot в городе Адана из Рамштайна в Германии.

    Италия в июне в рамках постоянного оборонного плана НАТО разместила зенитную ракетную систему SAMP/T на территории третьего командования главной реактивной авиабазы Турции.

    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

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    24 июня 2026, 10:10 • Новости дня
    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО объявили конкурс идей для блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс совместно с украинскими властями предложил частным разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для гарантированного выведения из строя тыловых баз российской авиации.

    НАТО и Украина обратились к частному сектору для поиска решений по блокированию российских аэродромов, пишет издание The War Zone.

    Программа Airfield Denial Challenge направлена на создание инновационных систем, способных лишить тактическую авиацию возможности наносить удары по целям с безопасных тыловых баз.

    «Оперативный опыт Вооруженных сил Украины твердо установил, что способность противника проецировать воздушную мощь с защищенных тыловых аэродромов остается одной из самых значительных асимметрий в текущем конфликте», – заявили в командовании трансформации НАТО. Там отметили, что существующие средства, включая артиллерию и дроны, демонстрируют ограниченную эффективность против защищенных объектов из-за недостаточной устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

    Организаторы конкурса ищут автономные системы, способные действовать в условиях отсутствия GPS и подавлять множество целей одновременно. Предлагаемые технологии могут включать рои беспилотников или гибридные решения, но они должны быть готовы к быстрому внедрению. Заявки, требующие более года на реализацию, рассматриваться не будут.

    Прием предложений завершится 20 июля. Десять финалистов отберут 11 августа, а демонстрация проектов предварительно намечена на третье сентября в Польше. Эксперты сомневаются, что инициатива быстро приведет к созданию оружия, способного кардинально изменить ситуацию, учитывая ограниченные ресурсы Киева для массового производства сложной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году НАТО выразило обеспокоенность уязвимостью военных баз из-за ударов украинских дронов по российским аэродромам.

    В мае Украина совершила самую массовую атаку беспилотниками по территории России. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре противника.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолен. О чем речь? Чтя заслуга? Почему это важно?

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт Кнутов: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конкурс НАТО и Киева по созданию систем для атаки на стратегические российские аэродромы мог быть объявлен в расчете на потенциальный прямой конфликт с Москвой в 2030 году, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее альянс совместно с Украиной пообещал 250 тыс. евро за создание проекта по выведению из строя российских аэродромов.

    «Судя по вводным данным, речь идет о том, что в ближайшие месяцы будет проведен конкурс на действенные проекты по созданию систем для выведения из строя инфраструктуры аэродромов и тактической авиации, которая применяется в качестве носителей крылатых ракет. При этом система должна быть недорогой и несложной, поскольку у Украины весьма ограниченный бюджет и достаточно старые технологии», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, основной упор организаторами конкурса делается на возможность выведения из строя систем управления аэродромов, радиолокационных средств, а также других устройств связи, которые позволяют управлять действиями летчиков.

    «Думаю, целью проекта организаторы видят одновременное обрушение систем сразу на нескольких стратегических аэродромах России. Нельзя исключать, что это делается с расчетом на реальный прямой конфликт между Москвой и НАТО, о возможности возникновения которого к 2030 году уже не раз говорилось на разных уровнях», – напомнил собеседник.

    Спикер предупредил: этот украино-североатлантический проект может иметь успех, если Россия не будет активно развивать системы защиты военных объектов. «Недавно сообщалось, что главе Пентагона Питу Хегсету были продемонстрированы образцы электромагнитной пушки. Эти устройства могут быть контрабандой завезены в Россию, а затем их разместят вокруг аэродромов и одновременно включат в определенный момент», – отметил он.

    «Что касается формы объявления конкурса – то это распространенная для Запада практика», – напомнил спикер. «Вашингтон и Киев хотят привлечь талантливых изобретателей, но не требующих столь больших денег, как оборонные гиганты вроде Lockheed Martin», – резюмировал Кнутов.

    Ранее  НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по предотвращению использования Россией своих авиабаз. Программа называется Airfield Denial Challenge («Вызов по отмене аэродромов»), сообщает TWZ.

    В материале отмечается: «оперативный опыт ВСУ показал», что способность России наносить авиаудары с «безопасных тыловых аэродромов остается одной из наиболее существенных асимметрий в конфликте». По их словам, российская тактическая авиация находится за пределами досягаемости украинских ударных средств.

    «Мы должны найти технологии, которые помогут навсегда ограничить использование противником авиационной инфраструктуры: самолетов, взлетно-посадочных полос, хранилищ топлива и боеприпасов, а также инфраструктуры наземного обеспечения. К участию приглашаются украинские военно-технологические компании, стартапы и инженерные команды», – пояснили в свою очередь в Минобороны Украины.

    Требования к системе: работа в условиях отсутствия GPS и средств радиоэлектронной борьбы, в любых погодных условиях и в любое время года, а также быстрое развертывание. Кроме того, она должна функционировать без постоянного контроля со стороны человека, в идеале – быть полностью автономной, определять цели с помощью искусственного интеллекта и обеспечивать «достаточную массу и точность для одновременного поражения нескольких точек на аэродроме».

    Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы, обновленные до стандарта Ту-160М, получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечалось в статье TWZ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как защитить «малое небо» России от угроз.

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    23 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    @ TAMAS VASVARI/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Александр Грушко иронично отреагировал на название маневров НАТО «Отважный кабан», проходящих у Сувалкского коридора у Калининграда.

    Дипломат прокомментировал маневры Литвы, Польши и Франции на полях форума «Примаковские чтения», передает ТАСС.

    «Что касается названий, то я честно признаю, что в этом деле они сильно преуспели. Иногда диву даешься, откуда они откапывают эти названия, и какими источниками они вдохновляются», – сказал Грушко.

    Учения Dzielny Dzik – 26 («Отважный кабан – 26») стартовали 16 июня на полигоне Ожиш в Польше, примерно в 70 км от границы с Калининградской областью. В сценарии маневров заявлена «оборона Сувалкского перешейка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Польши совместно с военными Литвы и Франции проводят тактические маневры «Отважный кабан – 26» на полигоне Ожиш в 70 км от границы с Калининградской областью.

    Международные маневры «Отважный кабан 2026» с участием вооруженных сил Польши, Литвы и Франции пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора.

    Вблизи российской границы в районе Сувальского перешейка в рамках учений НАТО «Храбрый кабан 26» стартовали интенсивные перемещения войск и военной техники польской армии.

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    24 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обновленные стратегические ракетоносцы получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника, сообщили СМИ.

    Американское издание Military Watch Magazine высоко оценило характеристики модернизированного российского самолета. Журналисты обратили внимание на исключительные боевые возможности машины.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечается в статье.

    Эксперты подчеркивают, что ракетоносец способен атаковать заданные цели на огромном расстоянии. Экипаж может выполнять боевые задачи, оставаясь полностью недосягаемым для систем противовоздушной обороны вероятного противника.

    Кроме того, обозреватели указали на выдающуюся продолжительность нахождения машины в воздухе. Установка новых силовых установок НК-32-02 позволила существенно снизить расход топлива. Подобная инновация сделала обновленный самолет одной из самых дальнобойных стратегических моделей в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты назвали ракетоносец Ту-160М неуязвимым для украинской противовоздушной обороны.

    Западные аналитики сравнили этот стратегический бомбардировщик с молотом против Североатлантического альянса.

    Президент России Владимир Путин после личного полета отметил высокую надежность новой машины.

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    23 июня 2026, 22:53 • Новости дня
    Найденный в турецкой провинции Самсун дрон сочли украинским

    DHA: Фрагмент дрона-камикадзе обнаружили в турецкой провинции Самсун

    Tекст: Антон Антонов

    На севере Турции в провинции Самсун в поле обнаружили моторную часть беспилотника, которую сочли возможным фрагментом дрона-камикадзе с Украины, сообщило агентство DHA.

    «По итогам первичной оценки было высказано предположение, что найденная моторная часть может принадлежать произведенному на Украине беспилотному летательному аппарату-камикадзе», – сообщает DHA.

    Фрагмент обнаружили местные жители в поле в районе Караташ округа Алачам. Они заметили упавший с большой высоты объект и обратились в экстренные службы, передает РИА «Новости».

    На место прибыли сотрудники жандармерии и спасательных служб, оцепили территорию и провели первичный осмотр. После завершения работ фрагмент беспилотника изъяли и направили на детальную техническую экспертизу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Кушкаясы турецкой провинции Кастамону крупный беспилотник упал в фундуковый сад рядом с жилым домом и загорелся.

    В черноморской провинции Самсун ранее упавший беспилотник оказался украинским и, по предварительным данным, сбился с курса из-за технической неполадки.

    На пляже Чакраз в черноморской провинции Бартын отдыхающие обнаружили обломки военного беспилотника без боеприпасов на борту.

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    23 июня 2026, 12:31 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского фюрером

    Лавров: Запад назначил Зеленского на роль фюрера

    Лавров назвал Зеленского фюрером
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад назначил Владимира Зеленского на роль «фюрера», и этот образ «оказался заразным».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время круглого стола по ситуации вокруг Украины подверг жесткой критике действия западных стран и Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    «Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но вот, видите, оказался этот образ заразным», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также указал, что европейские столицы сплачивают континент на основе русофобии. Он подчеркнул, что западные государства вручили неонацистские знамена украинскому лидеру, сделав его главным орудием в противостоянии с Москвой.

    Ранее Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии.

    Лавров сообщил о создании Западом общеевропейской группы для физического нападения на Москву во главе с Владимиром Зеленским.

    В мае Сергей Лавров назвал украинского лидера современным фюрером нового европейского движения в поддержку нацизма.

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    22 июня 2026, 17:01 • Новости дня
    Лихачев сообщил о завершении строительства первого энергоблока АЭС «Аккую»
    Лихачев сообщил о завершении строительства первого энергоблока АЭС «Аккую»
    @ rosatom.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Строительные работы на первом энергоблоке атомной электростанции в Турции подошли к концу, начались холодные гидравлические испытания реактора, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев в ходе визита на станцию.

    Лихачев в ходе визита на станцию подтвердил окончание возведения объекта. Специалисты уже приступили к следующему важному этапу подготовки масштабного проекта к запуску, передает ТАСС.

    «Мы фиксируем завершение строительных работ. Сегодня ночью стартовали холодные гидравлические испытания реактора, и в течение нескольких недель эта работа будет завершена», – заявил руководитель госкорпорации. До старта пусковых операций остаются считанные недели.

    После завершения всех текущих процедур эксперты проведут тщательную ревизию проделанной работы. По итогам проверки в финальный этап будут внесены необходимые корректировки для обеспечения надежной работы станции.

    В январе министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил о завершении строительства первого реактора АЭС «Аккую» на 99%.

    Байрактар 4 января сообщил, что готовность первого энергоблока турецкой АЭС «Аккую» достигла 95%.

    В декабре глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что ввод в эксплуатацию первой очереди турецкой АЭС «Аккую» намечен на 2026 год.

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    25 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    Трамп заявил о разочаровании союзниками по НАТО
    Трамп заявил о разочаровании союзниками по НАТО
    @ Yuri Gripa/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме выразил разочарование большинством европейских союзников по НАТО

    Американский лидер раскритиковал партнеров по Североатлантическому альянсу, назвав ситуацию с Испанией настоящим кошмаром. Трамп во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте выразил недовольство действиями европейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что разочарован Британией, Германией и Францией, а ситуацию с Испанией назвал полным кошмаром.

    «Думаю, будь на этом месте кто-то другой, мы бы сегодня вообще не встречались, скажу вам честно, потому что нас подвели», – сказал Трамп журналистам.

    Глава Белого дома подчеркнул, что при другом руководстве НАТО подобного контакта могло бы и не состояться. Рютте, в свою очередь, согласился с тем, что НАТО подвела Соединенные Штаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT отметила, что Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа. Рютте анонсировал масштабную трансформацию Североатлантического альянса. FT сообщила о страхе НАТО разозлить президента США урезанием бюджетов.

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    23 июня 2026, 22:25 • Новости дня
    Неопознанный беспилотник упал и загорелся рядом с жилым домом в Турции
    Неопознанный беспилотник упал и загорелся рядом с жилым домом в Турции
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В деревне Кушкаясы турецкой провинции Кастамону крупный беспилотник упал в фундуковый сад рядом с домом и загорелся после удара о землю, сообщает газета Milliyet.

    По данным Milliyet, неопознанный беспилотник упал рядом с жилым домом и вспыхнул, его обломки разлетелись по окрестностям. Уточняется, что дрон упал примерно в десяти метрах от дома, передает РИА «Новости».

    Местный житель Муса Зилан услышал сильный грохот и, выйдя на улицу, обнаружил в своем саду обломки аппарата. По предварительным оценкам, масса беспилотника могла превышать 200 кг. После поступления сигнала на место прибыли подразделения жандармерии, которые оцепили район падения и начали расследование. Власти Турции устанавливают происхождение и принадлежность аппарата, расследование продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первый подобный инцидент. Так, на пляже Капысую на границе турецких провинций Бартын и Кастамону отдыхающие обнаружили выброшенный на берег вооруженный беспилотник.

    Упавший в черноморской провинции Турции Самсун БПЛА оказался украинским; по данным СМИ, он сбился с курса из-за технической неполадки.

    На побережье Черного моря в районе Карасу жители нашли фрагменты беспилотника неизвестного происхождения, который, по мнению специалистов, мог перевозить взрывчатку.

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    24 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией

    Гатилов: Россия следит за шагами Запада в сфере ядерных вооружений

    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия внимательно следит за ядерной политикой стран НАТО и ЕС в свете подготовки Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией, сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов в интервью РИА «Новости» отметил, что политика европейских государств в ядерной области отражает общий курс на наращивание военной активности на континенте. В качестве примеров Гатилов указал подготовку к совместным ядерным учениям Франции и Польши, а также заявленную Финляндией готовность разместить ядерное оружие на своей территории. По его словам, эти шаги формируют опасную тенденцию милитаризации Европы.

    «Перечисленные шаги, будучи приправленными враждебной антироссийской риторикой, органически вписываются в набирающую обороты милитаризацию Европы и являются частью приготовлений Брюсселя к проповедуемому западными политиками «конфликту высокой интенсивности» с Россией. Ядерная сфера – одно из измерений данного процесса. Со своей стороны самым тщательным образом отслеживаем соответствующую деятельность стран ЕС и НАТО», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подготовила меры реагирования на планы Франции и других стран НАТО по расширению стратегического сдерживания в Европе.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о стремлении ряда стран Евросоюза к обретению ядерного статуса, включая проработку Финляндией транзита ядерного оружия и намеки Польши на движение к его обладанию.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации предупредил о решимости Москвы реагировать на милитаризацию европейских государств и учения НАТО у российских границ.

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    23 июня 2026, 20:24 • Новости дня
    NYT: Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа
    NYT: Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Марк Рютте получил свой пост отчасти из-за уникальной способности выстраивать диалог с президентом США Дональдом Трампом и эффективно сглаживать острые углы, сообщает газета The New York Times.

    Способность политика снижать градус напряжения вокруг военного блока стала одним из решающих факторов при его назначении, передает ТАСС. Подобные навыки понадобились ему в январе, когда американский лидер заговорил о планах получить контроль над Гренландией.

    Во время встречи в Давосе Трамп не исключал применения силы против Дании. «Мы не можем помочь вам, если вы хотите захватить Гренландию. Но мы можем помочь вам с безопасностью», – отвечал ему Рютте.

    Впоследствии генсек НАТО грамотно представил уже существовавшие планы учений альянса на острове как совершенно новую арктическую миссию. В итоге Трамп отказался от своих угроз в отношении Гренландии, хотя его кулуарные переговоры все же вызвали недоверие у датской стороны.

    Ранее Марк Рютте анонсировал масштабную трансформацию Североатлантического альянса. В марте прошлого года генсек НАТО отказался поддерживать планы американского лидера по присоединению Гренландии. После победы Дональда Трампа на выборах Рютте выразил готовность к совместному укреплению НАТО.

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    25 июня 2026, 12:19 • Новости дня
    Генерал НАТО заявил о наращивании войск возле Калининграда

    Генерал Парыляк: НАТО значительно увеличило присутствие около Калининграда

    Генерал НАТО заявил о наращивании войск возле Калининграда
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО значительно наращивает число своих военных вблизи Сувалкского коридора около Калининграда, заявил командующий многонациональным корпусом «Северо-Восток» генерал Дариуш Парыляк.

    Командующий многонациональным корпусом «Северо-Восток» генерал Дариуш Парыляк сообщил о планах размещения влизи Сувалкского коридора около Калининграда двух соединений войск НАТО вместо одного, передает РИА «Новости».

    «Одним из шагов является формирование дивизии литовских сухопутных войск, и Бундесвер решил выделить нам еще одно тактическое соединение. Наши силы растут, и в какой-то момент их было уже достаточно, чтобы их можно было разделить между двумя корпусами», – отметил генерал. Он добавил, что часть полномочий по обороне Латвии и Эстонии передается немецко-голландскому корпусу.

    В состав нового соединения войдут эстонская дивизия и Северная дивизия в Латвии, а также подразделения территориальной обороны. По словам Парыляка, общая численность войск составит несколько десятков тысяч солдат, и в будущем она увеличится. В районе уже находятся польско-немецкая и немецкая бригады, а также инженерные части.

    Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. В декабре 2025 года президент Владимир Путин предупредил, что возможная блокада Калининградской области может привести к полномасштабному конфликту. Москва призывает Запад отказаться от милитаризации Европы и подчеркивает готовность к равноправному диалогу.

    Вооруженные силы Польши начали масштабные учения у границ Калининградской области.

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о готовности альянса к ударам по российским военным объектам.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил об отработке сценариев захвата региона силами блока.

    МИД предупредил НАТО о разрушительном ответе на агрессию.

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    24 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Эрдоган оценил слова Путина о переговорах с Украиной

    Эрдоган положительно оценил слова Путина о переговорах с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил позицию российского руководства относительно дипломатического урегулирования украинского конфликта.

    Комментируя готовность Москвы к диалогу на базе прошлых соглашений, он назвал этот шаг конструктивным, передает ТАСС.

    «Очень положительное», – охарактеризовал турецкий лидер заявление президента России Владимира Путина, отвечая на вопросы журналистов.

    Накануне президент России Владимир Путин обозначил четыре базовых условия для начала мирного процесса.

    В апреле Эрдоган подтвердил готовность Анкары организовать встречу на высшем уровне.

    Позднее глава государства призвал западные страны к скорейшему возвращению к переговорному процессу.

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    24 июня 2026, 22:16 • Новости дня
    Стармер призвал к созданию «более европейского НАТО»

    Стармер призвал к созданию более европейского НАТО на предстоящем саммите

    Стармер призвал к созданию «более европейского НАТО»
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер призвал создания «более европейского НАТО» на предстоящем саммите альянса в июле.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер выступил с инициативой трансформировать Североатлантический альянс, передает РИА «Новости». Выступая в Берлине по итогам встречи группы Е5, политик подчеркнул важность предстоящих переговоров.

    «Ключевым вопросом саммита должно стать построение более европейского НАТО. Мы уже некоторое время приводим этот аргумент, но сейчас, на этом саммите, настало время по-настоящему продвинуться в этом направлении», – сказал Стармер.

    Стармер отметил необходимость сотрудничества с Соединенными Штатами при одновременном усилении позиций европейских стран. По его словам, современным армиям требуется превосходить противника в инновациях, что требует сдвига в промышленном взаимодействии государств.

    Очередной саммит организации пройдет в Анкаре седьмого и восьмого июля. Глава правительства добавил, что на встрече лидеры стран планируют обсудить дальнейшее санкционное давление на Россию.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал усилить европейскую составляющую Североатлантического альянса.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал масштабную перестройку военной структуры организации.



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