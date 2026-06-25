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Германия развернула систему Patriot в Турции
Германия развернула комплекс Patriot на базе Кюреджик в Турции
В восточной Турции немецкий комплекс Patriot принял на себя дежурство по ПВО НАТО, сменив американскую систему на стратегически важной базе Кюреджик.
Германия развернула зенитный ракетный комплекс Patriot на турецкой базе Кюреджик в провинции Малатья, сменив там американскую систему ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
«В целях укрепления системы противовоздушной обороны НАТО немецкая система Patriot была развернута в Кюреджике (Малатья) и с 24 июня 2026 года приняла на себя обязанности американской системы Patriot», – говорится в заявлении военного ведомства.
В министерстве подчеркнули, что ротация проведена в рамках миссии НАТО по усилению противовоздушной обороны альянса. Немецкий комплекс занял позицию американской батареи, выполнявшей аналогичные задачи на стратегически важном объекте в восточной части Турции.
База Кюреджик в провинции Малатья названа одним из ключевых элементов системы противоракетной обороны НАТО. На объекте размещена радиолокационная станция раннего предупреждения, интегрированная в архитектуру противоракетной обороны альянса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на территории турецкой Малатьи для усиления защиты воздушного пространства НАТО разместило ЗРК Patriot.
Власти Турции объявили о развертывании еще одного комплекса ПРО Patriot в городе Адана из Рамштайна в Германии.
Италия в июне в рамках постоянного оборонного плана НАТО разместила зенитную ракетную систему SAMP/T на территории третьего командования главной реактивной авиабазы Турции.