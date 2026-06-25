Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.0 комментариев
Минюст: Макаревич получает доходы через третьих лиц
Свириденко сообщил о получении Макаревичем доходов через посредников
На специальном счете музыканта Андрея Макаревича* (признан иностранным агентом в России) хранится не более 100 тыс. рублей, что указывает на возможное использование им теневых схем получения гонораров, заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.
«На спецсчетах вот, допустим, у того же Макаревича, я могу ошибиться, но там не более 100 тыс. рублей… Что-то же он где-то зарабатывает», – отметил чиновник во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме, передает РИА «Новости».
Свириденко подчеркнул неправдоподобность ситуации, при которой артист получил столь незначительную сумму за все время пребывания в статусе иностранного агента. По его мнению, исполнитель намеренно использует третьих лиц для обхода действующих ограничений.
Согласно новому законодательству, иноагенты обязаны открывать специальные рублевые счета для зачисления гонораров, дивидендов и доходов от аренды недвижимости. Воспользоваться этими средствами разрешается исключительно после официального снятия соответствующего статуса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года Госдума приняла закон об обязательных спецсчетах для доходов иностранных агентов.
Вскоре после этого представитель Андрея Макаревича* заявил о полном отсутствии у музыканта бизнеса и имущества на территории России.
Осенью прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перечислять на такие специальные счета российские пенсии уехавших лиц.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом