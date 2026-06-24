Tекст: Антон Антонов

«Пытаясь удержаться за окраины Иволжанского, командование ВСУ отправило «на убой» через заминированные самими же украинскими националистами участки местности семь боевых групп из состава 71 оаэмбр. Просочившиеся к окраинами села солдаты ВСУ были уничтожены в результате нашего комплексного огневого воздействия», – сообщил «Северный Ветер» в «Максе».

На Сумском направлении штурмовые части «Севера» углубились на территорию области, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Малой Рыбицы, Горки, Бачевска, Толстодубово, Лесного и Краснополья.

В Шосткинском районе идут ожесточенные перестрелки в Бачевске и его окрестностях, а в Сумском районе российские штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 м. Стрелковые бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и прилегающих районах.

Анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести солдат ВСУ показал, что на этом участке фронта уничтожены свыше 250 украинских националистов. На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает сюда из Днепропетровской области подразделения 23-й механизированной бригады.

В приграничные районы Черниговской области стянуты боевые группы 114-й бригады украинской теробороны, укомплектованные ограниченно годными солдатами, часть которых была повторно мобилизована после увольнения по состоянию здоровья в 2022–2024 годах.

В Краснопольском районе бои развернулись в лесных массивах возле Михайловки, Майского и вдоль железной дороги к райцентру, где российские группы прошли вперед до 300 м.



На Харьковском направлении «Северяне» продолжают расширять полосу безопасности, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в районах Цуповки, Рубежного, Соснового Бора, Ольховатки, Митрофановки, Хатнее, Макарово, Кутузовки и села Уды.

Штурмовые подразделения «Северян» ведут наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах. На Волчанском направлении войска группы «Север» продвинулись на 11 участках до 900 м, при этом перестрелки продолжаются в селах Лосевка, Украинское и в лесных массивах района.

На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и ее окрестностях, продвинувшись на трех участках до 700 м. Подразделения РХБЗ группы «Север» нанесли удары тяжелыми огнеметными системами по позициям украинских пограничников в лесу восточнее Николаевки.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники «Молния-2» ударили по восьми позициям украинской армии на Сумском направлении.

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