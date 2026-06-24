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ВСУ отправили военных через заминированную украинскими войсками местность
Командование ВСУ отправило боевые группы через заминированную самими украинскими военными территорию, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер».
«Пытаясь удержаться за окраины Иволжанского, командование ВСУ отправило «на убой» через заминированные самими же украинскими националистами участки местности семь боевых групп из состава 71 оаэмбр. Просочившиеся к окраинами села солдаты ВСУ были уничтожены в результате нашего комплексного огневого воздействия», – сообщил «Северный Ветер» в «Максе».
На Сумском направлении штурмовые части «Севера» углубились на территорию области, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Малой Рыбицы, Горки, Бачевска, Толстодубово, Лесного и Краснополья.
В Шосткинском районе идут ожесточенные перестрелки в Бачевске и его окрестностях, а в Сумском районе российские штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 м. Стрелковые бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и прилегающих районах.
Анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести солдат ВСУ показал, что на этом участке фронта уничтожены свыше 250 украинских националистов. На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает сюда из Днепропетровской области подразделения 23-й механизированной бригады.
В приграничные районы Черниговской области стянуты боевые группы 114-й бригады украинской теробороны, укомплектованные ограниченно годными солдатами, часть которых была повторно мобилизована после увольнения по состоянию здоровья в 2022–2024 годах.
В Краснопольском районе бои развернулись в лесных массивах возле Михайловки, Майского и вдоль железной дороги к райцентру, где российские группы прошли вперед до 300 м.
На Харьковском направлении «Северяне» продолжают расширять полосу безопасности, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в районах Цуповки, Рубежного, Соснового Бора, Ольховатки, Митрофановки, Хатнее, Макарово, Кутузовки и села Уды.
Штурмовые подразделения «Северян» ведут наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах. На Волчанском направлении войска группы «Север» продвинулись на 11 участках до 900 м, при этом перестрелки продолжаются в селах Лосевка, Украинское и в лесных массивах района.
На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и ее окрестностях, продвинувшись на трех участках до 700 м. Подразделения РХБЗ группы «Север» нанесли удары тяжелыми огнеметными системами по позициям украинских пограничников в лесу восточнее Николаевки.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники «Молния-2» ударили по восьми позициям украинской армии на Сумском направлении.