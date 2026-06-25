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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    2 комментария
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк, за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами какие у них только есть в арсенале.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    3 комментария
    25 июня 2026, 14:24 • Новости дня

    Командир «Запада» раскрыл масштаб зоны отчуждения под Красным Лиманом

    Командир Гавр заявил о 1,5-километровой зоне отчуждения под Красным Лиманом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская армия сформировала на подступах к Красному Лиману полосу вырубленного леса шириной от 700 метров до 1,5 километров, сообщил командир группировки «Запад» с позывным Гавр.

    Офицер поделился подробностями боевой обстановки в видеоматериале, опубликованном Министерством обороны России, передает РИА Новости.

    Созданная противником преграда серьезно затруднила продвижение российских военнослужащих. «Врагом была сделана «зона отчуждения» от 700 до 1,5 километров выпиленного леса, что являлось основной сложностью при заходе в Лиман», – отметил командир роты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главной задачей группировки войск «Запад» стало стопроцентное освобождение Красного Лимана в ДНР.

    Командир мотострелкового батальона с позывным Юпитер рассказал об использовании украинскими военнослужащими гражданских лиц в качестве живого щита при отступлении из Красного Лимана.

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил о поднятии российских флагов в большинстве районов Красного Лимана и закреплении российских подразделений в городе.

    24 июня 2026, 19:41 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лейтенант, служивший в засекреченной части по обеспечению безопасности иностранных делегаций, был уничтожен в зоне спецоперации российскими войсками.

    Информацию о ликвидации украинского военного подтвердили в силовых структурах, передает ТАСС.

    «Сообщается об уничтожении нашими войсками лейтенанта ВСУ Попилевича Александра Сергеевича (14.03.1999 г. р.). Военнослужащий украинской армии проходил службу в некой засекреченной части обеспечения безопасности иностранных делегаций», – рассказал собеседник агентства.

    Источник добавил, что вероятнее всего эта группа занималась непосредственной охраной западных советников. «Вероятнее всего, это подразделение занималось охраной западных советников, смерть которых подтверждать вряд ли кто-то будет», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины в Запорожской области.

    Удар авиабомбы ФАБ-3000 ликвидировал около 20 иностранных инструкторов в Днепропетровской области.

    В конце 2024 года армия России нанесла удар по месту дислокации десятка зарубежных наемников в Купянске.

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    24 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    Комбриг ВСУ обменял 50 солдат на внедорожник

    Командование бригады ВСУ обменяло 50 солдат на внедорожник для врио комбрига

    Комбриг ВСУ обменял 50 солдат на внедорожник
    @ Pavlo Bahmut/Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ передало свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады территориальной обороны Украины в обмен на внедорожник для врио комбрига, сообщили в российских силовых структурах.

    Врио командира одной из бригад украинской армии передал более 50 военнослужащих в другую часть в обмен на личный внедорожник, передает РИА «Новости».

    «За один внедорожник врио комбрига 58-й ОМПБр ВСУ А. Сорокин передал свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады теробороны, которая обещала не использовать пополнение на линии боевого соприкосновения», – сообщил источник агентства.

    Анализ украинских некрологов свидетельствует, что переброшенные из района Казачьей Лопани бойцы 58-й бригады были почти полностью уничтожены российскими военными в Краснопольском районе Сумской области. При этом к командованию бригады возникли вопросы о судьбе десятков солдат, которые по документам числились на позициях севернее Казачьей Лопани в Харьковской области.

    Солдаты 58-й бригады ВСУ спешно покинули окраины Казачьей Лопани.

    Российские войска полностью разгромили 119-ю бригаду теробороны в Серебрянском лесничестве.

    Украинское командование для удержания позиций перебросило в Сумскую область подразделения 29-й бригады.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    25 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии

    Политолог Скачко: Ультиматум Зеленского Минску оказался дешевой театральщиной

    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский выглядит смешно: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. По его мнению, угрозы главы киевского режима в адрес Минска изначально были пустословием ради фейковой «победы».

    «Владимир Зеленский сделал громкое заявление в минувшую пятницу и фактически выдвинул ультиматум независимой стране. Как выйти из такой ситуации? В Киеве такие вопросы решаются просто: объявлением, что Белоруссия якобы выполнила требования Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По оценкам собеседника, в этой ситуации глава киевского режима выглядит комично: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними. «Как говорится, голь на выдумки хитра. Я думаю, изначально угрозы Зеленского в адрес Минска были пустословием ради фейковой «победы» и пиара», – считает политолог.

    «Вся эта история – дешевая театральщина в исполнении Зеленского. Но как бы то ни было, действия и поведение киевских властей рано или поздно могут привести к кровавому итогу», – предупредил Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «Никто этих ретрансляторов не видел. Так можно хоть каждый день придумывать себе новые ретрансляторы, потом объявлять о том, что враги испугались и их отключили, и прекрасно себя чувствовать маленьким Наполеоном», – написала она в своем Telegram-канале.

    Политолог Александр Зимовский, в свою очередь, рассмотрел байки Зеленского с точки зрения физики. «Заявления о развертывании наземных псевдо-спутниковых сетей на приграничных мачтах игнорируют базовую геометрию распространения ультракоротких волн. На низменном рельефе Полесья радиус прямой видимости для антенны, поднятой даже на 50 метров, при высоте полета беспилотника в 30 метров составляет по формуле Введенского не более 40 километров с учетом рефракции», – отметил он в своем Telegram-канале.

    «Плотный лесной массив, обладающий высоким коэффициентом погонного затухания в дециметровом и сантиметровом диапазонах, превращает кроны деревьев в сплошной поглощающий экран. Сигнал маломощного автономного передатчика не способен эффективно пробить километры мокрого леса и болот, затухая задолго до пересечения государственной границы. Попытка компенсировать это увеличением мощности передающей аппаратуры мгновенно демаскирует объект», – пояснил эксперт.

    «Физически невозможно создать скрытый мощный радиомаяк: любая стационарная высокочастотная точка в приграничье пеленгуется комплексами радиотехнической разведки за считанные минуты, превращаясь в очевидную мишень», – добавил Зимовский. По его словам, идея интеграции военных модулей в существующие ведомственные мачты несостоятельна из-за проблемы электромагнитной совместимости.

    «Размещение передатчиков системы наведения в непосредственной близости от высокочувствительных приемников пограничной связи и технологических сетей неизбежно вызовет интермодуляционные помехи и забитие каналов. Это полностью парализует штатную работу систем безопасности самой Беларуси, на что не пойдет ни одно ведомство. Кроме того, концепция динамической ячеистой сети, транслируемой через сами БПЛА, наталкивается на жесткий дефицит энергетического баланса радиолинии», – пишет политолог.

    «Компактные дроны не могут нести тяжелые направленные антенны и мощные поворотные механизмы, а использование всенаправленных излучателей в условиях активного радиоэлектронного подавления со стороны Украины делает такую связь абсолютно нестабильной. Любой низковысотный околоземный радиосигнал гарантированно глушится комплексами РЭБ, имеющими преимущество по высоте и мощности, что делает наземную навигацию технически бессмысленной», – заключил аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. По его словам, эти устройства помогали в нанесении ударов дронами по Украине. «По имеющейся информации, которую мне доложил главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский], а также разведка, с 22 июня ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси», – сказал он.

    Напомним, 19 июня Зеленский дал властям Белоруссии неделю на демонтаж или отключение совместных с Россией ретрансляторов, обеспечивающих навигацию беспилотных летательных аппаратов. В случае отказа Зеленский пригрозил атаковать эти объекты на территории республики.

    Кроме того, он намекнул на удары по белорусским НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию. Зеленский повторил свои угрозы в адрес Минска 20 июня. По его словам, Украина выявила четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях. В Кремле данное заявление назвали вмешательством во внутренние дела другой страны и посягательством на ее суверенитет.

    Отметим, еще месяц назад в военном руководстве Украины заявляли, что первые 500 целей для ударов на территории соседней республики уже определены. Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Зеленскому необходимо нападение на Белоруссию.

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    24 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Российская авиация нанесла массированный удар по Славянской ТЭС
    Российская авиация нанесла массированный удар по Славянской ТЭС
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская боевая авиация атаковала Славянскую теплоэлектростанцию четырьмя фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

    Противник подтверждает прилет боеприпасов и повреждение седьмого энергоблока, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    В публикации отмечается, что официально работа этого энергетического предприятия была полностью остановлена еще в апреле. Авторы полагают, что теперь территория неработающей станции используется в военных целях в интересах украинских войск.

    В феврале труба на Славянской ТЭС обрушилась после удара российских войск.

    На днях экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения военных объектов противника в ДНР.

    До этого российские истребители-бомбардировщики ликвидировали пункты управления беспилотниками в Доброполье точными попаданиями тяжелых боеприпасов.

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    25 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Удары нанесены по сети АЗС в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях

    «Укрнафта» заявила об ударах по сети АЗС в нескольких областях Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

    «АЗС «Укрнафты» пылают после ударов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. В компании сообщили, что удары по заправкам наносились «Геранями», – сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

    Кроме того, с использованием БПЛА был нанесен удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в городе Херсон, подконтрольном ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил об ударе по АЗС в Днепропетровской области Украины. Днем ранее, 23 июня, удар был нанесен по АЗС на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По Днепропетровской области 22 июня нанесены удары дронами, артиллерией и авиабомбами.


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    24 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО

    Военный эксперт Кнутов предложил создать антидроновые войска ПВО

    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобильные огневые группы эффективны и оправдывают себя. Из них необходимо сформировать антидроновые войска противовоздушной обороны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также назвал способы защиты бойцов МОГ, на которых противник начал «охоту».

    «Исходя из нынешних условий, защитить мобильные огневые группы (МОГ) можно несколькими способами. Один из них предполагает, что МОГи начнут действовать парами», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он объясняет, как это могло бы выглядеть: две группы идут на определенном расстоянии друг от друга, и когда одна попадает «в засаду», то вторая приходит на выручку.

    Как уточнил собеседник, такая тактика потребует резкого увеличения числа МОГ. «Альтернативный вариант – создание резервов. Речь о группах, которые постоянно патрулировали участок местности, меняли бы место дислокации, но при этом в состоянии были бы прийти на помощь, условно, одной из трех групп», – добавил аналитик.

    «МОГи эффективны и оправдывают себя. Из них должны быть сформированы антидроновые войска противовоздушной обороны», – подчеркнул Кнутов. Вместе с тем, по мнению эксперта, необходимо создавать единую огневую систему. Противник при поддержке западных корпораций реализует нечто похожее.

    «РЛС обнаруживает дрон, передает координаты, те зенитки, которые находятся на маршруте, открывают огонь. Весь процесс происходит в автоматическом режиме. Да, под контролем человека, но без участия людей в большинстве случаев. Правда, это предполагает высокую плотность зенитных орудий», – заключил спикер.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущую огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 19:17 • Новости дня
    Расчеты FPV-дронов сбили летевшие в Россию крупногабаритные БПЛА ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские расчеты FPV-дронов успешно перехватили и уничтожили тяжелые ударные беспилотники ВСУ, направленные вглубь России, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащие России ликвидировали крупногабаритные дроны-камикадзе ВСУ большой дальности, передает ТАСС. В Минобороны отметили, что противник пытался направить аппараты вглубь российской территории.

    Перехват осуществили операторы испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

    Украинские БПЛА были сбиты на больших высотах с помощью воздушных таранов. Среди уничтоженных аппаратов – E-300 Enterprise с боевой нагрузкой до 300 кг и дальностью до двух тыс. км, а также FP-2, несущий около 100 кг взрывчатки. Кроме того, военные ликвидировали легкий ударный B-2 и дрон «Анубис», способный пролететь около 1,5 тыс. км с 50 кг боевой части.

    В марте 2026 года расчеты центра «Рубикон» сбили тараном беспилотники RQ-35 Heidrun и FlyEye.

    В мае российский оператор поразил находящийся на земле украинский дрон-«ждун».

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    24 июня 2026, 19:20 • Новости дня
    Минобороны: ВС России обесточили предприятия ВСУ в Николаевской области

    Минобороны: Российские войска обесточили предприятия ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники нанесли точный удар по энергетической инфраструктуре в Николаевской области, лишив энергоснабжения предприятия украинского военно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны РФ.

    Вооруженные силы России успешно атаковали электроподстанцию на территории Николаевской области. Для выполнения боевой задачи применялись ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2», передает ТАСС.

    «Минобороны России опубликовало кадры поражения расчетом ударного БПЛА «Герань-2» электроподстанции 110 кВ в н.п Казанка Николаевской области. В результате удара были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины», – заявили в военном ведомстве.

    Представители министерства подчеркнули, что российская армия продолжает планомерно уничтожать критическую инфраструктуру противника. Главной целью таких ударов остаются объекты, обеспечивающие электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили беспилотником «Герань» энергетический объект ВСУ в Харьковской области.

    Днем ранее Вооруженные силы России успешно атаковали электроподстанцию в Сумской области.

    В начале июня войска беспилотных систем поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области.

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    24 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Под Донецком сбили дрон ВСУ с мощной фугасной боеголовкой

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях Донецка мобильные огневые группы успешно нейтрализовали украинский самолетный беспилотник, оснащенный тяжелым взрывным устройством.

    Штаб обороны ДНР сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата FP-1 самолетного типа неподалеку от Донецка, передает ТАСС. Аппарат был оснащен 20-килограммовой фугасной боеголовкой.

    «Ударный самолетный дрон FP-1, сбитый сводными МОГами под Донецком. 20 кг осколочно-фугасную боеголовку дрона уничтожили взрывотехники ФСБ», – говорится в официальном сообщении в Telegram-канале штаба. Ликвидация опасного груза прошла в штатном режиме силами профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в результате атак украинских беспилотников погибли двое мирных жителей ДНР.

    В начале месяца глава региона Денис Пушилин сообщил о предотвращении 110 террористических ударов дронами.

    Весной российские саперы обезвредили неразорвавшийся стокилограммовый снаряд рухнувшего на гражданское предприятие аппарата.

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    24 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    В Черниговской области Украины объявили об эвакуации 12 приграничных сел

    В Черниговской области Украины объявили об эвакуации жителей 12 приграничных сел

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С первого июля в Черниговской области Украины начнется обязательная эвакуация жителей из приграничных районов по запросу военных, сообщил глава военной администрации области Вячеслав Чаус.

    «Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации из приграничья Черниговской области с первого июля. Это был запрос от военных. Речь идет о 12 приграничных населенных пунктах в четырех общинах», – заявил Чаус о предстоящей эвакуации жителей, передает РИА «Новости».

    Эвакуация пройдет в Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общинах. Кроме того, власти решили продлить обязательную эвакуацию из семи сел, где ее объявили еще зимой. В этих населенных пунктах остаются около тысячи человек. Процесс переселения планируют завершить за два месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее власти инициировали вывоз семей с детьми из 23 населенных пунктов Днепропетровской области.

    В начале июня украинская администрация приступила к принудительной эвакуации жителей Славянска и Краматорска.

    В конце прошлого года масштабная авария в энергосети обесточила большую часть Черниговской области.

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    25 июня 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали об эвакуации Черниговской области ради позиций ВСУ

    Жителей Черниговской области принудительно эвакуируют ради ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по всем направления, освободили Иволжанское и узнали, ради чего ВСУ активно эвакуируют деревни в Черниговской области.

    «Для размещения личного состава киевский режим объявил обязательную эвакуацию в 12 приграничных сёлах Черниговской области. Всего местные власти намерены принудительно вывести около 1200 человек», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они уточнили, что для оборудования позиций на данном участке фронта командование ВСУ перебросило из Ивано-Франковска военнослужащих бригады тактической авиации.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах. Штурмовые группы продвинулись до 200 метров. В ходе зачистки лесов восточнее села Большой (Великий) Прикол взяли в плен военнослужащего 119 обр ТерО.

    На Харьковском направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    В ходе зачистки лесополосы севернее Захаровки российские бойцы взяли в плен солдата ВСУ. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях. «Северяне» продвинулись на трёх участках до 500 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях). Взято в плен трое военнослужащих ВСУ», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец рассказал, как штурмовики «выкуривают» боевиков ВСУ в Константиновке минами. ВС России закрепились на востоке Любицкого Запорожской области. Дроны «Молния» уничтожили восемь укреплений противника под Сумами.


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    24 июня 2026, 20:54 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 245 БПЛА над Россией

    Минобороны сообщило об уничтожении 245 украинских БПЛА над 14 регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны за день отразили массированный налет украинских беспилотников, уничтожив 245 БПЛА над 14 регионами России и Черным морем, сообщило Министерство обороны России.

    По данным Минобороны России, с 7.00 до 20.00 мск дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Ведомство уточнило, что цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Смоленской областей, а также в воздушном пространстве Московского региона и Краснодарского края.

    Кроме того, беспилотники были уничтожены над Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

    В ночь на 21 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 239 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами России и акваториями Азовского и Черного морей.

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    24 июня 2026, 21:03 • Новости дня
    В украинских Сумах прогремел очередной взрыв

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне масштабной воздушной тревоги в Сумах на северо-востоке Украины зафиксировали новые детонации, подробности о разрушениях пока не приводятся, сообщило издание «Общественное. Новости».

    В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремел очередной взрыв, передает ТАСС со ссылкой на местное издание «Общественное. Новости». Подробности случившегося пока остаются неизвестными.

    Ранее в этот же день уже поступала информация о других взрывах на территории населенного пункта. В настоящее время в Сумской и ряде других областей страны непрерывно звучат сирены воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

    Днем ранее в городе произошла серия из семи взрывов. В феврале в Сумах зафиксировали несколько аналогичных происшествий.

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    25 июня 2026, 05:35 • Новости дня
    Боец рассказал, как штурмовики «выкуривают» боевиков ВСУ в Константиновке минами

    Боец «Юса» рассказал о применении мин ТМ-62 против ВСУ в Константиновке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе освобождения Константиновки в ДНР российские войска применяют противотанковые мины в качестве мощных зарядов для уничтожения укрытий противника, сказал замкомандира первого батальона 1194-го полка «Южной» группировки войск с позывным «Юса».

    Российские военнослужащие активно используют противотанковые мины ТМ-62 при штурме Константиновки, передает Заместитель командира первого батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Юса сообщил, что эти боеприпасы помогают эффективно вытеснять украинских военных из укреплений.

    «Тээмками пользуемся прям очень сильно – это, так сказать, очень хороший друг нашего штурмовика. Если даже противник не погибает, то находиться больше он там [в укрытии] не желает, встретиться снова с тээмкой – это не очень приятное ощущение», – рассказал офицер ТАСС.

    По его словам, в условиях плотной городской застройки применение артиллерии и беспилотников часто затруднено. Противник прячется в подвалах и прочных зданиях, поэтому противотанковые мины выступают в роли мощных накладных зарядов, позволяющих успешно «выкуривать» украинские подразделения с их позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об окружении группировки украинских войск в Константиновке. Российские военные перерезали последнюю трассу снабжения противника на этом направлении.

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    24 июня 2026, 17:28 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ ранили двух мирных жителей под Белгородом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов украинских беспилотников по территории Белгородской области травмы различной степени тяжести получили двое мужчин. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение, сообщил региональный оперштаб.

    Беспилотники ВСУ ранили двух человек в Шебекинском округе Белгородской области, передает РИА «Новости». Обоим пострадавшим госпитализация не потребовалась.

    «Два мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВСУ. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил акубаротравму», – сообщили в региональном оперативном штабе. Медики оказали ему необходимую помощь в Шебекинской центральной районной больнице, лечение он продолжит амбулаторно.

    Кроме того, в самом городе Шебекино дрон врезался в грузовой автомобиль. Осколочное ранение голени получил еще один мужчина. Его доставили в местное медицинское учреждение, оказали помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня три человека получили ранения при атаках украинских дронов на транспорт в Белгородской области.

    Днем ранее один человек погиб при ударе беспилотника по промышленному объекту в Краснояружском округе.

    Второго июня четверо мирных граждан пострадали от детонации дронов в Валуйках и Красной Яруге.

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