Командиров ВСУ поймали на оформлении фиктивных браков ради выплат

Tекст: Денис Тельманов

Заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк рассказал о преступных схемах в украинских войсках, передает ТАСС. По его словам, офицеры используют холостых участников контракта «18-24» для личного обогащения.

«Многие молодые люди при заполнении анкет указывают семейное положение «холост». Они автоматически попадают в поле зрения командиров штурмовых подразделений, заинтересованных в получении так называемых «поминальных» выплат», – заявил чиновник.

Командование оформляет фиктивные союзы между солдатами и своими родственницами или любовницами. Лисняк отметил, что в администрацию неоднократно обращались настоящие семьи погибших военнослужащих. Нередко выясняется, что убитый числился женатым, хотя никогда не видел супругу.

Ранее украинское военное ведомство запустило специальный проект для молодежи. Годовая сделка оценивается в один млн гривен, что составляет около 24 тыс. долларов. Бойцам обещают ежемесячное жалование до 120 тыс. гривен, а также бесплатное лечение и отсрочку от мобилизации после службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские командиры присваивают зарплаты фиктивных бойцов штурмовых подразделений.

Офицеры ВСУ делят между собой предназначенные погибшим добровольцам денежные компенсации. Украинская молодежь массово отказывается от участия в проекте «Контракт 18-24».