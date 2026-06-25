Сладков: Армия России умеет воевать с любым противником в любых условиях

Tекст: Олег Исайченко

«В рамках СВО нашей стране противостоят не только ВСУ, которые по своему профессиональному уровню и мотивации гораздо выше, чем любая европейская армия, не считая российской, но и весь технологический потенциал стран НАТО», – отметил Александр Сладков, военный корреспондент бригады Невского добровольческого корпуса.

«Более 50 стран поставляют Киеву вооружение и боеприпасы, делегируют ВСУ апробацию новых технологий, делятся разведданными, полученными в том числе космическими группировками США и их союзников», – напомнил он. Тем не менее российские силы движутся вперед, освобождая Донбасс и другие регионы и уничтожая военные объекты врага. «ВС РФ показали, что умеют воевать с любым противником в любых условиях», – подчеркнул собеседник.

Он также заметил, что Россия успешно справляется с задачей адаптации к новой реальности – ударам БПЛА и ракет, террористической активности, санкциям. «За четыре года СВО перед нашей страной возникали различные вызовы: недостаток опыта, боеприпасов, беспилотных систем, радиоэлектроники. Все эти вопросы сегодня успешно закрываются государственными и частными корпорациями, а также «народным ВПК», – отметил Сладков.

«Сейчас в России активно развивается недавно сформированный род войск беспилотных систем, который уже демонстрирует внушительные результаты. Также наращивается количество БЭК, передвижных наземных транспортных комплексов. В военных училищах и академиях сформированы более двадцати кафедр для подготовки командного состава. Речь идет о долгосрочной стратегии, а не просто о поддержке оперативных интересов нашей страны», – заметил собеседник.

При этом технологическое лидерство должно иметь и внутренний источник опоры. «Только стойкость и сплочение россиян помогут справиться со всеми вызовами и победить. Нельзя поддаваться попыткам противника сформировать у гражданской части общества ощущение беспомощности, в то время как российская армия реально продвигается в СВО», – призвал спикер.

Он также добавил, что «настроения в обществе и в войсках нормальные»: «Люди ездят на работу, в магазины, гуляют в парках, государственное регулирование в стратегических сферах, в том числе в топливной, работает должным образом».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о продвижении российских войск по всей линии фронта. Серьезные результаты достигнуты в Харьковской и Сумской областях, но наиболее динамичная ситуация в ДНР. Бои за передовые форпосты Славянско-Краматорской агломерации – Константиновку и Красный Лиман – вступают в завершающую стадию. До окраин городов осталось около 10 км. Фактически это начало операции по освобождению последней агломерации Донбасса.

На этом фоне единственным способом хоть как-то замедлить продвижение ВС РФ Киев видит усиление ударов по глубокому российскому тылу.

«Все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми в Белгородской области либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой», – отмечал в этой связи президент России Владимир Путин.