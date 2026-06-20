Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.6 комментариев
Полиция закрыла часть трассы государственного значения под Харьковом
Полиция Харьковской области в связи с проблемами безопасности временно закрыла для проезда участок дороги государственного значения М03 Киев – Харьков – Должанский.
Полиция Харьковской области сообщила, что закрыла участок дороги государственного значения М03 Киев – Харьков – Должанский для всех транспортных средств в связи с проблемами безопасности, передает ТАСС.
Движение перекрыто на участке от населенного пункта Песочин до населенного пункта Люботин.
Между тем, украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в пригороде Харькова прогремел взрыв.
Ранее российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов в Харьковской области.
Военный эксперт Борис Рожин рассказал об ударах дронов по транспорту ВСУ на трассе Сумы – Харьков.