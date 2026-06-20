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    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    41 комментарий
    20 июня 2026, 11:51 • Новости дня

    Российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипаж фронтового бомбардировщика Су-34М успешно поразил хранилище вражеских беспилотников и комплектующих деталей на северо-западной окраине Харькова, сообщили в Минобороны.

    Авиационный удар по военному объекту нанесла авиация Воздушно-космических сил, передает РИА «Новости».

    «Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М ВКС России нанес авиационный удар по месту хранения БпЛА противника и компонентов для их производства, расположенного в северо-западной окраине города Харьков», – заявили в министерстве.

    В результате атаки база была полностью ликвидирована. Успешное поражение цели подтверждают кадры объективного контроля, снятые разведывательным аппаратом и официально опубликованные ведомством.

    Видео опубликовано в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области.

    19 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Юрковку в Донецкой народной республике (ДНР). Ранее группировка зачистила от противника Артема и Рай-Александровку. Всего за неделю ВС России освободили пять сел в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели в результате действий подразделений группировки «Центр» были освобождены Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили более 2040 военнослужащих, 18 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделениями группировки «Север» нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, батальона беспилотных систем ВСУ, четырех бригад теробороны и двух погранотрядов погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1540 военнослужащих, десять бронемашин, три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и  нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1490 военнослужащих, 24 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. При этом потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 3140 военнослужащих, 20 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял более 330 военнослужащих,  бронемашину, два орудия полевой артиллерии и 24 станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР

    Днем ранее они очистили от противника Кутузовку в ДНР

    До этого российские войска взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР.

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    19 июня 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»

    Эксперт Федутинов: Дрон ВСУ «Сичень» выполнен по аналогичной с «Геранью» схеме

    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»
    @ Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинский БЛА «Сичень», который был замечен в ходе недавней атаки на Московский регион, – довольно новый аппарат. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В ходе недавней атаки на Московский регион противником была задействована широкая номенклатура имеющихся в распоряжении ВСУ беспилотников-камикадзе. Это было сделано для увеличения количества одновременно задействованных беспилотников в целях повышения вероятности прорыва противовоздушной обороны Москвы», – отметил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В результате – даже при высоких показателях эффективности перехвата целей, характерных для российских средств ПВО – нескольким аппаратам удалось прорваться сквозь эшелонированную оборону и нанести определенный ограниченный, но, тем не менее, неприятный ущерб гражданским объектам», – добавил он. По словам собеседника, Украина, в частности, применяла дроны Ан-196 «Лютый», «Морок», FP-1, «Бобер».

    «Одним из задействованных украинской стороной беспилотников был БЛА «Сичень». Это довольно новый аппарат, который впервые был представлен общественности в апреле текущего года», – указал эксперт. Как рассказал Федутинов, «Сичень» выполнен по аналогичной с БЛА «Герань» схеме бесхвостка.

    «В качестве силовой установки используется четырехцилиндровый оппозитный двигатель внутреннего сгорания. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа. Сообщалось, что аппарат может применяться по целям, удаленным от места старта на дальность до 1400 км», – детализировал он.

    «Аппараты такого плана нередко называют Геране- или Шахедо-подобными. Это обусловлено тем, что в указанных БЛА удалось реализовать удачный баланс между техническими параметрами беспилотника – прежде всего дальностью действия и массой носимой полезной нагрузки – а также стоимостью изделий. Неслучайно, изучение опыта конфликта на Украине привело к появлению разнообразных клонов таких БЛА в различных странах мира», – заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что ВСУ в ходе атаки на Московский регион 18 июня применили новый дрон «Сiчень» («Январь»). Как сообщают авторы Telegram-канала «Военный Осведомитель», в налете участвовали как минимум шесть таких аппаратов.

    Впервые беспилотник был представлен в апреле 2026 года. Утверждается, что «Сичень» несет боевую часть массой 40 кг на расстояние до 1400 км с максимальной скоростью полета до 200 км/ч. Как отмечается, внешне дрон напоминает российский беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Напомним, в ночь на четверг дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на подлете к столице было сбито более 190 дронов. 

    Военкор Александр Коц предположил, что «операция» была построена в три такта: разведка, проверка и сам удар. По его мнению, первая волна ударов прошла 16 июня, когда над столицей сбили 90 дронов. 17 июня тактика была повторена, а 18 июня противник совершил атаку по уже разведанному коридору.

    Военные эксперты высоко оценили профессионализм отечественной ПВО. Однако полностью свести ущерб к нулю не удалось: пострадал Московский НПЗ, а также ряд объектов гражданской инфраструктуры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

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    19 июня 2026, 19:11 • Видео
    Лавров ответил на ультиматум Европы

    На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

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    20 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС

    Euractiv: Появление Зеленского сорвало повестку саммита ЕС на ужине

    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время саммита Евросоюза дискуссия о будущих переговорах с Россией по Украине фактически вытеснила разговор о Китае, который должен был стать главной темой ужина европейских лидеров, пишет Euractiv.

    Вечерний ужин, на котором планировалось согласовать стратегию по сдерживанию растущего влияния Китая в мировой экономике, затянулся из-за споров о конфликте на Украине, пишет Euractiv.

    В начале встречи лидеры 27 стран ЕС приветствовали Владимира Зеленского и отметили формальный старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако после того как украинский президент покинул зал, обсуждение резко сменилось и сосредоточилось на том, кто должен возглавить возможный диалог с Кремлем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за участие Британии и настаивал, что инициативу должна взять на себя Европа в широком смысле, а не только Евросоюз.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил опереться на формат «евротройки» в лице Германии, Британии и Франции или на более узкий «нормандский формат» Берлина и Парижа, чья репутация пострадала из-за роли в заключении Минских соглашений.

    Премьер Польши Дональд Туск потребовал более широкой группы стран, чем E3, в которую его страна не входит. Глава правительства Италии Джорджа Мелони, также критикуюшая формат E3, призвала назначить одного специального посланника ЕС для начала диалога с Москвой. По словам двух дипломатов ЕС, Мелони убеждала коллег, что единый голос, избранный всеми 27 государствами, усилит позиции блока на будущих переговорах.

    Один из премьер-министров в беседе с помощниками назвал обсуждение безумным и отметил, что якобы не видит никаких признаков готовности Москвы начать переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц по итогам саммита ЕС заявил о необходимости начала переговоров с Москвой и о ключевой роли «евротройки» Германии, Британии и Франции.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита предложила рассмотреть вопрос о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией.

    Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине ограничились общим призывом к перемирию и не утвердили кандидатуру переговорщика с Россией.

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    20 июня 2026, 00:20 • Новости дня
    Зеленский заявил о возможном возобновлении переговоров с Россией
    Зеленский заявил о возможном возобновлении переговоров с Россией
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией по мирному урегулированию могут возобновиться, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Я думаю, раунды переговоров с российской стороной возобновятся», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что остается открытым вопрос формата таких переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что Зеленский попросил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву стать посредником на переговорах.

    Турция подтвердила намерение предоставить площадку для проведения дальнейших дипломатических контактов, направленных на разрешение украинского кризиса.

    Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

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    19 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 35 украинских беспилотников
    На подлете к Москве уничтожено 35 украинских беспилотников
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали еще десять вражеских дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее градоначальник сообщил, что силы ПВО сбили с начала суток 25 летевших на Москву БПЛА.

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы в Max.

    В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых аппаратов находятся профильные специалисты. Сотрудники экстренных служб продолжают необходимую работу.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили с начала суток 25 летевших на Москву БПЛА.

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    20 июня 2026, 03:56 • Новости дня
    Военные в Севастополе сбили пять БПЛА

    Развожаев сообщил об уничтожении пяти атаковавших Севастополь БПЛА

    Военные в Севастополе сбили пять БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе продолжается отражение атаки беспилотников, сбиты пять БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Он подчеркнул, что воздушная тревога в городе не отменена и горожанам следует оставаться в безопасных местах.

    По его данным, были сбиты пять беспилотников в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент. Губернатор отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

    Он добавил, что военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники с применением различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные также уничтожили два летевших на Москву беспилотника.

    За ночь и утро субботы над Севастополем были ликвидированы 16 беспилотных летательных аппаратов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    20 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    ПВО сбила 187 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    ПВО сбила 187 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 187 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщает в «Максе», что цели были обнаружены и поражены в период с 20.00 мск 19 июня до 7.00 мск 20 июня.

    В сообщении уточняется, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской и Астраханской областей.

    Кроме того, БПЛА сбиты в небе Краснодарского края, Московского региона и Крыма. Также дроны были нейтрализованы над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа над рядом российских регионов.

    В ночь со среды на четверг дежурные средства ПВО нейтрализовали 555 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями более чем 20 российских регионов и Азовским морем.

    В ночь с понедельника на вторник российские расчеты ПВО сбили 157 украинских дронов над несколькими областями центральной и южной части страны, а также над Черным морем.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    19 июня 2026, 20:24 • Новости дня
    Су-34 авиабомбами уничтожили мост в Сумской области и пункт управления ВСУ

    Минобороны России сообщило об ударах экипажей Су-34 по объектам ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 успешно поразили объекты вооруженных сил Украины, используя авиабомбы ФАБ-500, сообщило Минобороны.

    Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 успешно поразили объекты вооруженных сил Украины, используя авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, передает Минобороны России.

    Средства объективного контроля зафиксировали точное попадание по заданным целям. В частности, в районе населенного пункта Уланово Сумской области был полностью разрушен автомобильный мост, игравший важную роль в логистике противника.

    Кроме того, в Харьковской области, неподалеку от Моначиновки, российская авиация нанесла удар по пункту управления беспилотниками. В результате атаки было ликвидировано до 20 военнослужащих украинской армии.

    Накануне Воздушно-космические силы России поразили пункты дислокации украинских войск в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.

    В тот же день российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил четыре расчета беспилотников в Сумской области.

    В пятницу экипаж Су-34 применил тяжелую авиационную бомбу ФАБ-3000 для ликвидации укрытия солдат противника в ДНР.

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    19 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    Песков назвал впечатляющими результаты ударов России по Украине

    Песков: Результаты ответных ударов ВС России по Украине впечатляют

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал впечатляющими результаты ударов Вооруженных сил России по территории Украины.

    По словам Пескова, эффективность российских атак наглядно подтверждается многочисленными кадрами с мест событий, передает РИА «Новости».

    «Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил», – подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

    Он добавил, что речь идет об ответных действиях по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса.

    Накануне Москва подверглась самой массированной за два года атаке вражеских беспилотников. С начала суток было сбито более 190 аппаратов.

    Минобороны сообщило, что с 13 по 19 июня Вооруженные силы России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по украинским объектам.

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    19 июня 2026, 12:55 • Новости дня
    Кремль объяснил массированную атаку БПЛА катастрофическим положением Киева

    Песков объяснил налет БПЛА на Москву тяжелым положением Киева на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Недавний налет вражеских дронов на столичный регион стал следствием крайне тяжелой обстановки для украинских войск на линии боевого соприкосновения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рекордную за два года атаку беспилотников на Москву, передает РИА «Новости».

    «Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано», – заявил представитель Кремля журналистам.

    Нападение дронов в четверг оказалось самым масштабным за последнее время. Количество перехваченных с начала суток аппаратов превысило 190 единиц.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил продолжение спецоперации необходимостью обеспечения безопасности российских городов от вражеских атак.

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    19 июня 2026, 15:08 • Новости дня
    Военкор Коц восхитился успешным отражением атак дронов на Москву

    Военкор Коц высоко оценил работу систем ПВО при защите Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные и спецслужбы продемонстрировали выдающиеся результаты при перехвате беспилотников, эффективно защитив столичный регион от воздушной угрозы, заявил военкор Александр Коц.

    «Я снимаю шляпу и перед зенитчиками, и перед РЭБовцами, и перед экипажами ВКС, и перед всеми экстренными службами Москвы и Подмосковья, и, конечно, перед людьми, которые всё это восстанавливают, понимая, что могут ударить повторно», – заявил в эфире программы «Формула смысла» на радиостанции «Вести ФМ» военный корреспондент Александр Коц.

    Журналист подчеркнул, что перехват 98% аппаратов является потрясающим достижением. По его словам, из 555 беспилотников до столицы смогли добраться лишь пять. Он добавил, что этот успех стал возможен благодаря слаженным действиям Минобороны, Росгвардии, ФСБ и других подразделений.

    Кроме того, эксперт раскритиковал практику публикации в интернете кадров с мест падения дронов. Он пояснил, что подобные материалы оперативно анализируются противником для корректировки маршрутов и повышения эффективности будущих ударов. Журналист призвал россиян воздержаться от распространения такой информации и не поддаваться паническим настроениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 июня дежурные средства ПВО перехватили 555 украинских беспилотников.

    Военкор Александр Коц раскрыл тактику массированного удара дронов ВСУ по Москве и Подмосковью.

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    19 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Российские войска ударом ФАБ-3000 поразили пункт дислокации ВСУ в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России применили тяжелую авиационную бомбу ФАБ-3000 для ликвидации временного укрытия украинских солдат.

    Удар пришелся по объекту противника на территории Донецкой народной республики, сообщило Минобороны, передает ТАСС.

    «Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожил пункт временной дислокации подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Маяки ДНР. В результате прямого попадания уничтожены до 20 боевиков», – сообщили в ведомстве.

    Ранее экипажи ВКС России поразили авиабомбами ФАБ-3000 пункты временной дислокации 63-й бригады ВСУ в ДНР.

    Накануне подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой народной республике.

    Днем ранее бойцы группировки «Центр» взяли под контроль село Кутузовка.

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    19 июня 2026, 13:50 • Новости дня
    Российские военные уничтожили пункты управления БПЛА под Константиновкой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бойцы 72-й мотострелковой бригады Южной группировки уничтожили два пункта управления беспилотниками украинской армии под Константиновкой в ДНР, сообщили в Минобороны.

    Во время воздушной разведки военные обнаружили позиции, откуда противник запускал разведывательные дроны, передает РИА «Новости».

    «После обнаружения координаты цели были переданы расчетам ударных дронов. В результате точных попаданий ударных дронов пункт управления вместе с живой силой противника был уничтожен», – сообщили в Минобороны.

    В ведомстве добавили, что подразделения беспилотных систем продолжают круглосуточно выявлять и поражать объекты ВСУ.

    Кроме того, украинские расчеты БПЛА понесли серьезные потери под Сумами. По данным силовых структур, российские войска продвинулись вглубь позиций противника на 19 участках фронта. В частности, существенный урон нанесен 145-му батальону 116-й отдельной бригады теробороны ВСУ в Стецковке.

    На этом участке действует группировка «Север». Сообщается, что стрелковые бои идут в Иволжанском, Писаревке, Новой Сечи и прилегающих районах. За сутки противник потерял более 195 человек и 12 автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны сообщили, что за минувшую неделю штурмовые подразделения продвинулись в юго-западной части Константиновки, освободив от украинских боевиков 627 зданий.

    Накануне российские военные ликвидировали центры запуска украинских дронов у Константиновки.

    Российские военные выбили украинских боевиков из 98 домов в Константиновке.

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    19 июня 2026, 22:56 • Новости дня
    Лавров не исключил изменения подхода США к Украине

    Лавров: Россия готова к диалогу с США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, хотя госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины, Белый дом выразил готовность вернуться к работе по содействию урегулирования.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение по поводу заявления Рубио об отказе Вашингтона от посредничества в украинском урегулировании.

    Лавров заявил о расчете Москвы на выполнение Западом условий мирного урегулирования конфликта на Украине, согласованных лидерами России и США в Анкоридже.

    Глава МИД России ранее отметил колебания Вашингтона в подходах к урегулированию ситуации вокруг Украины при сохраняющейся готовности Москвы к диалогу, продемонстрированной на переговорах на Аляске.

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    19 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков: В России принимаются все меры по ликвидации последствий атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские службы оперативно устраняют последствия налета украинских беспилотных летательных аппаратов на столичный регион, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в России активно работают над устранением ущерба после налета украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

    В минувший четверг Москва подверглась самой масштабной атаке вражеских дронов за последние два года.

    «Принимаются меры соответствующие по ликвидации последствий», – сказал Песков.

    В ночь на четверг российские системы ПВО перехватили 555 украинских беспилотников.

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