Российский «Ураган» сорвал ротацию ВСУ на краснолиманском направлении
Российские артиллеристы нанесли точный удар по украинским подразделениям, уничтожив живую силу и технику противника на дальности более 25 километров.
Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 25-й армии успешно поразил украинских военных, пытавшихся провести ротацию на краснолиманском направлении, передает ТАСС.
В Министерстве обороны России уточнили, что скопление сил противника было обнаружено с помощью аэроразведки. «Полученные координаты целей незамедлительно были переданы на командный пункт артиллерии. Получив целеуказания, расчет «Урагана» произвел снятие с маскировки боевой машины и выдвинулся в назначенный район», – сообщили в ведомстве.
Заняв огневую позицию, военнослужащие оперативно развернули систему и навели ее на цель. Залп 220-миллиметровыми снарядами успешно поразил все заданные объекты. После выполнения задачи расчет замаскировал технику и укрылся в подготовленном подземном убежище.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль 85% территории Красного Лимана.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями группировки «Запад».
В ноябре прошлого года военнослужащие этого объединения освободили населенный пункт Ямполь на краснолиманском направлении.