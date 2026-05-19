Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 25-й армии успешно поразил украинских военных, пытавшихся провести ротацию на краснолиманском направлении, передает ТАСС.

В Министерстве обороны России уточнили, что скопление сил противника было обнаружено с помощью аэроразведки. «Полученные координаты целей незамедлительно были переданы на командный пункт артиллерии. Получив целеуказания, расчет «Урагана» произвел снятие с маскировки боевой машины и выдвинулся в назначенный район», – сообщили в ведомстве.

Заняв огневую позицию, военнослужащие оперативно развернули систему и навели ее на цель. Залп 220-миллиметровыми снарядами успешно поразил все заданные объекты. После выполнения задачи расчет замаскировал технику и укрылся в подготовленном подземном убежище.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль 85% территории Красного Лимана.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями группировки «Запад».

В ноябре прошлого года военнослужащие этого объединения освободили населенный пункт Ямполь на краснолиманском направлении.