Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.3 комментария
В МИД России раскритиковали Apple за удаление российских сервисов
Захарова заявила о крахе концепции цифровых свобод после решений AppStore
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с удалением российских сервисов из магазина приложений AppStore. По ее словам, подобные действия американских корпораций перечеркивают все их заявления о свободе в интернете.
«Можно, на мой взгляд, окончательно ставить крест на каких-либо рассуждениях о цифровых свободах, о которых так любят пафосно вещать представители и руководители американских IT-корпораций», – заявила Захарова в ходе состоявшегося брифинга, передает РИА «Новости».
Напомним, американская корпорация Apple без предупреждений удалила все приложения VK из своего магазина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков потребовал от корпорации официальных разъяснений.
Министерство цифрового развития назвало этот шаг политически мотивированным решением.