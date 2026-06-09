В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).16 комментариев
ВС России нанесли удары по заправкам в Харьковской и Николаевской области
WarGonzo: БПЛА атаковали заправки и транспортные узлы на Украине
Участились атаки российских дронов на заправки в Харьковской, Николаевской, а также по транспорту на трассах Павлоград – Покровск, Апостолово – Никополь и Харьков-Сумы, сообщили военкоры.
В Харьковской и Николаевской областях участились удары беспилотников по заправкам, передает WarGonzo. Кроме того, атакованы транспорт на трассах из Павлограда в Покровск, а также из Харькова в Сумы.
Одновременно с этим продолжается планомерное уничтожение украинского подвижного состава. Российские силы успешно ликвидируют тепловозы и электровозы, лишая противника возможности оперативно перебрасывать резервы.
Российские беспилотники уничтожили большое количество автотранспорта ВСУ на трассе Сумы – Харьков. В мае армия России поразила вражеские тепловозы в Днепропетровской области.