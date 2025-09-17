На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.2 комментария
Зеленский упрекнул Трампа в слабом давлении, «чтобы справиться с Путиным»
Встретившись с корреспондентом Sky News в Киеве накануне государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, Владимир Зеленский снова выразил разочарование неспособностью западных союзников усилить давление на Кремль.
Зеленский считает, что Трамп неохотно оказывает давление на президента России Владимира Путина, однако признает, что это не лучший способ взаимодействия с российским лидером.
Зеленский также заявил в интервью Sky News, что Трамп делает акцент на том, чтобы заставить европейцев усилить экономическое давление, прежде всего, прекратив закупки российских энергоносителей и введя пошлины на китайские энергоносители, и другие, что вполне понятно, но единственная сверхдержава в мире не должна ждать действий других, взывает Зеленский.
В среду Трамп прибывает в Великобританию с беспрецедентным вторым государственным визитом по приглашению короля Карла III. Он и первая леди Меланья остановятся в Виндзорском замке, где на восточной лужайке их встретят истребители «Красные стрелы», а также британские и американские военные самолеты F-35. Там же состоится специальная военная церемония.
В преддверии визита Трампа в Британию Зеленский заявил о надеждах на то, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с Трампом детали обеспечения будущего Украины.
«Я очень надеюсь, что он (Стармер) сможет провести конкретную дискуссию о гарантиях безопасности США для Украины. <...> важно, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... чтобы документ был поддержан США и всеми европейскими партнерами. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа», – снова призывал Зеленский.
Он намекнул о том, что США достаточно сильны, чтобы оказывать давление и принимать самостоятельные решения, а не давить на Россию через европосредников.
«Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России. И все, чего сейчас не хватает, - это сильного пакета санкций со стороны США», – завил Зеленский.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Трамп перед вылетом в Британию пообщался с прессой, сказав несколько слов об Украине, которая, по его словам, в «большой беде».
Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что допускает «худший сценарий» развития событий.