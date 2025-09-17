Зеленский упрекнул Трампа в слабом давлении, «чтобы справиться с Путиным»

Tекст: Ирма Каплан

Зеленский считает, что Трамп неохотно оказывает давление на президента России Владимира Путина, однако признает, что это не лучший способ взаимодействия с российским лидером.

Зеленский также заявил в интервью Sky News, что Трамп делает акцент на том, чтобы заставить европейцев усилить экономическое давление, прежде всего, прекратив закупки российских энергоносителей и введя пошлины на китайские энергоносители, и другие, что вполне понятно, но единственная сверхдержава в мире не должна ждать действий других, взывает Зеленский.

В среду Трамп прибывает в Великобританию с беспрецедентным вторым государственным визитом по приглашению короля Карла III. Он и первая леди Меланья остановятся в Виндзорском замке, где на восточной лужайке их встретят истребители «Красные стрелы», а также британские и американские военные самолеты F-35. Там же состоится специальная военная церемония.

В преддверии визита Трампа в Британию Зеленский заявил о надеждах на то, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с Трампом детали обеспечения будущего Украины.

«Я очень надеюсь, что он (Стармер) сможет провести конкретную дискуссию о гарантиях безопасности США для Украины. <...> важно, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу... чтобы документ был поддержан США и всеми европейскими партнерами. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа», – снова призывал Зеленский.

Он намекнул о том, что США достаточно сильны, чтобы оказывать давление и принимать самостоятельные решения, а не давить на Россию через европосредников.

«Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России. И все, чего сейчас не хватает, - это сильного пакета санкций со стороны США», – завил Зеленский.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Трамп перед вылетом в Британию пообщался с прессой, сказав несколько слов об Украине, которая, по его словам, в «большой беде».

Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что допускает «худший сценарий» развития событий.