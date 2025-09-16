  • Новость часаФрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 сентября 2025, 21:55 • Новости дня

    Зеленский на встрече с однопартийцами признался, что готовится к худшему

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что Украина добивается гарантий безопасности, прежде всего, и продолжения военной помощи от союзников, признавшись, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    «По словам Зеленского, есть какие-то силы в украинском политикуме, которые пытаются через окружение президента США Дональда Трампа донести ему альтернативную точку зрения, не в интересах Украины. Кроме того, президент сказал, что он хочет скорейшего прекращения войны, однако должен готовиться и к худшему сценарию. По этой логике власти вынуждены закладывать значительный бюджет на финансирование оборонки и армии в следующем году», – приводит «РБК Украина» слова источника с вышеозначенной встречи.

    Они уточнили, что военному вопросу была посвящена основная часть встречи, длившейся два часа. Вопрос выборов или каких-либо новых кадровых перестановок не обсуждался.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.


    16 сентября 2025, 08:49 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине

    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта, сообщает Sky News.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что выдвинул Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, прежде чем завершить боевые действия, он хотел бы видеть зафиксированные договоренности, поддержанные США и европейскими партнерами.

    Он отметил, что для этого необходима четкая позиция Дональда Трампа. Киевский лидер также добавил, что, по его мнению, единственный путь к прекращению боевых действий заключается во введении определенных гарантий безопасности, причем эти гарантии должны быть реализованы до остановки конфликта.

    Зеленский подчеркнул, что такой документ и поддержка со стороны США и Европы крайне важны для урегулирования ситуации.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Киев готов рассмотреть возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения при условии предоставления гарантий безопасности и присутствия европейских военных инструкторов.

    Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения безопасности Украины за счет России.

    16 сентября 2025, 17:08 • Новости дня
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому потребуется заключить сделку по ситуации на Украине.

    «Зеленскому придется заключить сделку», – сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме перед вылетом в Британию, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также подчеркнул, что во время возможных будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придется лично присутствовать с обеими делегациями.

    «Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским.

    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    15 сентября 2025, 22:07 • Новости дня
    Туск сообщил о нейтрализации летевшего над зданиями правительства Польши дрона

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, передает ТАСС. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что задержаны двое граждан Белоруссии и полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

    Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая в беседе с порталом Interia подтвердила факт инцидента, а также задержание двоих белорусов. По словам Туска, действия служб позволили оперативно обезвредить угрозу.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале этой операции после консультаций по статье 4 Договора о НАТО, начавшихся 10 сентября по запросу Варшавы из-за инцидента с беспилотником.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников не превышает 700 км.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    16 сентября 2025, 02:16 • Новости дня
    Суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Амирханяна по делу об убийстве Кивы

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Московской области арестовал бизнесмена Араика Амирханяна по уголовному делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, сообщают информационные агентства.

    Источник РИА «Новости» отметил, что мера пресечения для Амирханяна предусматривает заключение под стражу.

    Амирханян уже находится в следственном изоляторе по другому делу, связанному с дачей взятки судебному приставу. В июне суд приговорил его к шести годам лишения свободы общего режима и штрафу. Амирханян дважды переводил денежные средства приставу за снятие ареста со счетов компании незаконным способом. В августе апелляционный суд признал этот приговор законным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной убийства Кивы мог стать долг в размере 30 млн рублей. По данным СМИ, друг Кивы Амирханян решил не возвращать деньги и передал сотрудникам СБУ информацию о передвижениях и распорядке дня экс-депутата. Киву убили в коттеджном поселке деревни Супонево Одинцовского городского округа в 2023 году.

    16 сентября 2025, 06:46 • Новости дня
    Рябков заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины

    Рябков: Нет оснований говорить о встрече в формате России, Украины и США

    Рябков заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее уже дал исчерпывающие разъяснения относительно контактов с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате», – заявил Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения саммита с участием России, США и Украины пока не продвинулась. Сам Путин указывал, что готов встретиться с главой киевского режима на финальном этапе переговоров.

    16 сентября 2025, 03:30 • Новости дня
    Министр финансов Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2026 год

    Министр финансов Украины Марченко: Дефицит бюджета составит 16 млрд евро

    Министр финансов Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2026 год
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

    По словам министра, на следующий год стране потребуется больше средств, чем было выделено в 2025 году, который, в свою очередь, превысил уровни предыдущих лет, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны деньги, на самом деле, около 16 млрд евро, и еще нужно», – сказал Марченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь. В конце июля 2025 года Украина уже увеличивала военный бюджет на 9,8 млрд долларов. Новых средств почти в три четверти от этой суммы не хватает на покрытие военных расходов в последние два месяца года.

    16 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    ФСБ сообщила о задержании женщины за диверсию на Транссибе
    ФСБ сообщила о задержании женщины за диверсию на Транссибе
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Новосибирске задержали гражданку России 1974 года рождения, ее подозревают в совершении диверсии на Транссибирской магистрали в августе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Россиянка, по версии следствия, действовала по заданию украинских спецслужб, она изготовила самодельную бомбу с помощью полученных от кураторов инструкций, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В августе 2025 года она заложила взрывное устройство на железнодорожных путях и привела его в действие, после чего сняла момент взрыва на мобильный телефон.

    Запись, как уточнили в ФСБ, женщина отправила своему куратору для получения вознаграждения.

    В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего расследуются.

    На прошлой неделе в 100 метрах от позиций украинских военных задержали россиянку, ее обвинили в госизмене. В Москве правоохранители задержали гражданку Украины, у которой при обыске обнаружили взрывчатку. В Воронеже сотрудники ФСБ задержали мужчину за переводы военным Украины в криптовалюте.

    16 сентября 2025, 06:32 • Новости дня
    Румыния не поддержала создание бесполетной зоны над Украиной

    Президент Румынии Дан высказался против введения бесполетной зоны над Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Румыния пока «скорее не поддерживает» создание бесполетной зоны над Украиной, заявил президент страны Никушор Дан.

    Дан отметил, что обсуждал этот вопрос с представителями национального государственного аппарата, советниками, военными и специалистами по внешней политике, передает ТАСС со ссылкой на Antena 3.

    «В настоящий момент – скорее нет. Однако, в зависимости от развития ситуации, мы можем пересмотреть (свою позицию)», – заявил Дан.

    Президент Румынии также добавил, что существуют «международные обычаи» по вопросу участия в конфликтах, и большинство экспертов считает: если согласиться на введение бесполетной зоны, это будет означать определенное вовлечение в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить идею создания бесполетной зоны над Украиной. Командование польских вооруженных сил заявило о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками, которые, по версии Варшавы, якобы принадлежат российской стороне. ВВС Румынии также обнаружили беспилотный летательный аппарат в своем воздушном пространстве.

    16 сентября 2025, 12:31 • Новости дня
    Италия решила выдать Германии подозреваемого в терактах на «Северных потоках»
    Италия решила выдать Германии подозреваемого в терактах на «Северных потоках»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Итальянский суд принял решение выдать Германии украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Суд решил экстрадировать обвиняемого в ФРГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    При этом адвокат подозреваемого сообщил о намерении подать апелляцию на решение суда. Сам обвиняемый также намерен обжаловать экстрадицию.

    Ранее сообщалось, что в европейском ордере на арест Кузнецов указан как координатор терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Кузнецова задержали в Италии по запросу Германии по делу о «Северных потоках». И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пояснял, что в расследовании теракта пытаются представить козлов отпущения и сместить вину с тех, кто действительно стоит за этим подрывом.

    15 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Рубио не стал критиковать Россию после инцидента с дронами в Польше

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне инцидента с беспилотниками у польской границы госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «Украина тоже наносит удары по России».

    Рубио отметил, что удары с использованием дронов ведутся обеими сторонами «далеко от линии фронта» и направлены на ослабление противника. «Украина тоже наносит удары по России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что затяжной характер конфликта усложняет ситуацию и делает необходимым его скорейшее завершение. По его словам, никто в мире не сделал больше для достижения мира, чем президент США Дональд Трамп, однако окончательное соглашение должны достигнуть сами стороны конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей.

    Командование вооруженных сил Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны некими беспилотниками. Польские власти заявили, что БПЛА якобы принадлежат российской стороне.

    Постпреда России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа.

    16 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Рубио захотел избежать введения новых санкций против России

    Глава Госдепа США Рубио захотел избежать введения новых санкций против России

    Рубио захотел избежать введения новых санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация надеется предотвратить сценарий, при котором будут введены санкции против России, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон рассчитывает сохранить возможность посредничества по мирному урегулированию на Украине и надеется предотвратить сценарий, при котором будут введены санкции против России, передает ТАСС.

    Рубио заявил журналистам, что подобное развитие событий было бы крайне негативным. Он подчеркнул, что если лидер США Дональд Трамп откажется от участия в мирном урегулировании или ведет санкции против России, то в мире не останется никого, кто смог бы выступать посредником. Рубио отметил, что администрация США надеется избежать такого развития событий, поскольку считает его крайне негативным.

    Ранее Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями.

    Президент США признался в нарастающем огорчении президентом России Владимиром Путиным из-за трудностей в урегулировании украинского кризиса.

    Трамп выражал опасения, что ужесточение политики в отношении России может затормозить переговоры по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров и предостерегал от излишнего оптимизма.

    16 сентября 2025, 02:58 • Новости дня
    Украина рассердилась из-за встречи Лукашенко и Сальдо

    МИД Украины рассердился из-за встречи Лукашенко и Сальдо в Белоруссии

    Tекст: Антон Антонов

    В МИД Украины раскритиковали встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, пишет «Парламентская газета».

    В Киеве пригрозили Белоруссии новыми санкциями и международной изоляцией, пишет «Парламентская газета».

    Лукашенко провел встречу с Сальдо 15 сентября. «Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько мы это сможем», – сказал президент Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что внимательно следит за ситуацией на новых территориях России, особенно за Херсонской областью. Его удивляет, что несмотря на боевые действия, в регионе продолжается уборка хлеба и решаются ключевые вопросы.

    Глава Белоруссии выразил готовность сотрудничать в аграрной сфере, в том числе закупать плодоовощную продукцию из Херсонской области. Лукашенко заявил, что при наличии возможности направит специалистов для оценки потенциала поставок в регион.

    Сальдо, в свою очередь, отметил, что не чувствует себя в Белоруссии гостем, а приехал «к своим друзьям», подчеркнув историческую связь регионов. Лукашенко поддержал эту мысль: «А вы и не гость. Мы с вами советские люди, много работали в едином государстве. Это ваша земля так, как Украина и Херсонская область тоже моя земля».

    Сальдо подарил Лукашенко карту региона в составе Российской Федерации, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первая встреча Лукашенко с руководителями новых регионов России. Так, в 2023 году он провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    16 сентября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Reuters: Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа согласовала предоставление Украине первого пакета военной помощи, полностью оплаченного европейскими союзниками, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, такое решение принято на фоне договоренности, достигнутой ранее между США и странами Евросоюза, передает ТАСС.

    В июле Трамп сообщил, что США и европейские государства достигли формата, при котором поставки американских вооружений для Киева будут оплачиваться ЕС. По словам президента, новая схема должна снизить финансовую нагрузку на Вашингтон.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    В начале сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ускорить оформление заказов и оплату американских вооружений для Киева.

    16 сентября 2025, 07:33 • Новости дня
    Над Россией за ночь уничтожили 87 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над страной 87 украинских дронов, сообщило Минобороны.

    Над Курской областью нейтрализовано 30 дронов, над Ставропольским краем – 18, над Ростовской областью – 11, над Брянской – 10, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В течение прошедшей ночи c 23.00 до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

    Над Тульской областью уничтожили пять дронов, над Рязанской – четыре, над Крымом – три.

    Над Волгоградской и Воронежской областями сбили по два беспилотника, над Нижегородской – один. Еще один уничтожили над Черным морем.

    Напомним, вечером в понедельник расчеты ПВО в Курской области за час сбили 24 украинских дрона над Курской областью.

    До этого в Курской и Брянской областях сбили четыре украинских беспилотника. В ночь на понедельник в Белгородской области уничтожили шесть украинских дронов.

    15 сентября 2025, 23:38 • Новости дня
    ПВО сбила 24 украинских беспилотника над Курской областью
    ПВО сбила 24 украинских беспилотника над Курской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны за час сбили 24 украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщило Минобороны России.

    БПЛА самолетного типа были сбиты с 22.00 до 23.00 мск, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали село Головчино Грайворонского округа Белгородской области, в результате чего погибли две мирных жительницы. В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы при атаке дрона на автомобиль 25 апреля. Накануне глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что по Белгородской области за сутки дроны нанесли почти 200 ударов.

