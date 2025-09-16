Зеленский на встрече с однопартийцами признался, что готовится к худшему

Зеленский признался, что допускает худший сценарий разрешения конфликта

Tекст: Ирма Каплан

«По словам Зеленского, есть какие-то силы в украинском политикуме, которые пытаются через окружение президента США Дональда Трампа донести ему альтернативную точку зрения, не в интересах Украины. Кроме того, президент сказал, что он хочет скорейшего прекращения войны, однако должен готовиться и к худшему сценарию. По этой логике власти вынуждены закладывать значительный бюджет на финансирование оборонки и армии в следующем году», – приводит «РБК Украина» слова источника с вышеозначенной встречи.

Они уточнили, что военному вопросу была посвящена основная часть встречи, длившейся два часа. Вопрос выборов или каких-либо новых кадровых перестановок не обсуждался.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.



