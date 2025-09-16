  • Новость часаФон Дер Ляйен перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций
    Москва выводит недружественные страны из оборота
    Польша прекратила требовать репарации от Германии
    Депутат назвал единственный способный лишить Пугачеву советских наград и званий орган
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    Путин назвал цель учений «Запад-2025»
    Путин ознакомился с новыми образцами вооружений для СВО на учениях «Запад-2025»
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    Моди поддержал усилия США по урегулированию конфликта на Украине
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    22 комментария
    16 сентября 2025, 22:58

    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп перед вылетом в Британию, куда он собрался с официальным визитом, пообщался с прессой, сказав несколько слов по актуальным международным вопросам.

    Общаясь с  журналистами перед поездкой в Великобританию, Трамп выразил надежду, что визит будет приятным, так как он ожидает участия, в частности, в переговорах по торговле. Сопровождать президента США в поездке будет супруга Меланья.

    Трамп также сказал журналистам в ответ на вопрос об Украине, что Владимиру Зеленскому «придется действовать и заключить сделку», чтобы положить конец конфликту.

    «Ему придется заключить сделку; Зеленскому придется заключить сделку, и Европа должна прекратить покупать нефть у России. Хорошо? Вы же знаете, что говорят, но они прежде должны прекратить покупать нефть у России», – приводит слова Трампа Guardian.

    Позже, отвечая на вопрос украинского журналиста, Трамп добавил, что «любит Украину», но признал, что «у нее серьезные проблемы».

    «Этого не должно было случиться. Это война, которой не должно было случиться. У страны очень серьезные проблемы. Но я собираюсь остановить это», – сказал он.

    Затем Трамп снова напомнил, как остановил семь войн за последние восемь месяцев и думал, что украинский конфликт станет самым простым, потому что он знаком с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Но это не так, потому что между Зеленским... и Путиным существует огромная ненависть, но мы собираемся это остановить», – резюмировал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    16 сентября 2025, 08:49
    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине

    Sky News: Зеленский потребовал от Трампа четкую позицию по гарантиям безопасности

    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта, сообщает Sky News.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что выдвинул Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, прежде чем завершить боевые действия, он хотел бы видеть зафиксированные договоренности, поддержанные США и европейскими партнерами.

    Он отметил, что для этого необходима четкая позиция Дональда Трампа. Киевский лидер также добавил, что, по его мнению, единственный путь к прекращению боевых действий заключается во введении определенных гарантий безопасности, причем эти гарантии должны быть реализованы до остановки конфликта.

    Зеленский подчеркнул, что такой документ и поддержка со стороны США и Европы крайне важны для урегулирования ситуации.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Киев готов рассмотреть возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения при условии предоставления гарантий безопасности и присутствия европейских военных инструкторов.

    Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения безопасности Украины за счет России.

    Комментарии (26)
    16 сентября 2025, 17:08
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому потребуется заключить сделку по ситуации на Украине.

    «Зеленскому придется заключить сделку», – сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме перед вылетом в Британию, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также подчеркнул, что во время возможных будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придется лично присутствовать с обеими делегациями.

    «Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским.

    Комментарии (13)
    16 сентября 2025, 16:40
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 02:16
    Суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Амирханяна по делу об убийстве Кивы

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Московской области арестовал бизнесмена Араика Амирханяна по уголовному делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, сообщают информационные агентства.

    Источник РИА «Новости» отметил, что мера пресечения для Амирханяна предусматривает заключение под стражу.

    Амирханян уже находится в следственном изоляторе по другому делу, связанному с дачей взятки судебному приставу. В июне суд приговорил его к шести годам лишения свободы общего режима и штрафу. Амирханян дважды переводил денежные средства приставу за снятие ареста со счетов компании незаконным способом. В августе апелляционный суд признал этот приговор законным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной убийства Кивы мог стать долг в размере 30 млн рублей. По данным СМИ, друг Кивы Амирханян решил не возвращать деньги и передал сотрудникам СБУ информацию о передвижениях и распорядке дня экс-депутата. Киву убили в коттеджном поселке деревни Супонево Одинцовского городского округа в 2023 году.

    Комментарии (5)
    16 сентября 2025, 06:46
    Рябков заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины

    Рябков: Нет оснований говорить о встрече в формате России, Украины и США

    Рябков заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее уже дал исчерпывающие разъяснения относительно контактов с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате», – заявил Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения саммита с участием России, США и Украины пока не продвинулась. Сам Путин указывал, что готов встретиться с главой киевского режима на финальном этапе переговоров.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2025, 10:43
    Трамп потребовал от газеты The New York Times 15 млрд долларов
    Трамп потребовал от газеты The New York Times 15 млрд долларов
    @ Bruno Rocha/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал компенсацию в размере не менее 15 млрд долларов в новом иске против New York Times по обвинению в клевете.

    Трамп подал иск о клевете против газеты, пишет Financial Times. Он обвиняет издание в распространении ложной информации и называет его «рупором» Демократической партии. В тексте иска отмечается, что газета «предала журналистские идеалы честности и объективности», а публикации СМИ якобы являются частью кампании по злонамеренному искажению его репутации.

    Иск касается статей, основанных на книге «Счастливчик-неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха» (Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success), авторами которой являются журналисты Русс Бюттнер и Сюзанна Крейг.

    Один из материалов Трамп называет «клеветническим, злонамеренным и ложным». Также в иске упоминается критика авторов книги за освещение его роли в успехе телешоу The Apprentice.

    В документе заявляется, что подобные публикации являются частью «многолетней преднамеренной и злонамеренной клеветы», в нем приведены обвинения в вмешательстве в избирательный процесс – в частности, из-за поддержки NYT кандидата Камалы Харрис на выборах 2024 года.

    Это уже четвертый подобный многомиллиардный иск Трампа к американским СМИ с марта 2024 года. Ранее ABC News и CBS News выплатили ему компенсации по другим искам.

    В июле Трамп подал иск о клевете на сумму 10 млрд долларов против медиамагната Руперта Мердока и материнских компаний газеты Wall Street Journal – News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма президента ко дню рождения осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 13:26
    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей

    Политолог Ципис: Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции

    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции. Так, арабские страны решили добиваться заморозки членства еврейского государства в ООН, а европейские – намерены признать Палестину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее комиссия ООН сочла действия Израиля в Газе геноцидом. В израильском МИД отвергли выводы, заявив, что они основаны на «лжи ХАМАС».

    «Еще Голда Меир в 1973 году высказывалась о том, что Израиль не подчиняется ООН и не обязан следовать ее решениям. Сейчас израильские власти остро отреагировали на доклад международной организации о геноциде в секторе Газа, но при этом они не могут предпринять каких-либо мер», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его мнению, правительство Биньямина Нетаньяху не могло рассчитывать на другую оценку действий ЦАХАЛ в анклаве. В этой связи собеседник напомнил решение арабских стран добиваться заморозки членства Израиля в ООН. Следующим шагом на международной арене станет признание в конце сентября рядом европейских стран палестинского государства, указал аналитик.

    «Таким образом, Израиль движется к изоляции и может превратиться в своеобразную Северную Корею. При этом израильское правительство ничего не делает, чтобы смягчить ситуацию, а лишь наносит еще больший ущерб стране», – считает собеседник. Он напомнил, что до сих пор «спасителем» и союзником Тель-Авива оставались США. Однако после удара ЦАХАЛ по Катару отношения Дональда Трампа и Нетаньяху испортились.

    Доклад ООН не изменит позицию Вашингтона. «Глава Белого дома, как и Израиль, не уделяет большого внимания решениям организации. Но он вынужден с ними считаться, поскольку Штаты – ключевой игрок в ООН, член Совета Безопасности. Трампу придется маневрировать между желаниями и высказываниями израильских политиков и выводами независимой комиссии», – рассуждает политолог.

    Что касается новой наступательной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, то она не приведет к достижению Израилем целей: ни к ликвидации ХАМАС, ни к освобождению заложников, ни к полной оккупации анклава, добавил эксперт. «Единственным результатом происходящего станут новые потери израильской армии и погибшие среди палестинцев», – заключил Ципис.

    Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия Израиля в Газе геноцидом. Отчет основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений на территории анклава, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях официального Тель-Авива с 7 октября 2023 года по 31 июля 2025 года.

    Израильские власти и ЦАХАЛ, по версии комиссии, совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: убийство, причинение тяжких телесных повреждений или психического расстройства, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное уничтожение палестинцев, и применение мер, направленных на предотвращение деторождения.

    Кроме того, были изучены военные операции Израиля в Газе, где комиссия усмотрела введение тотальной осады анклава, блокировку гуманитарной помощи, приведшую к голоду, систематическое разрушение систем здравоохранения и образования в секторе Газа, совершение систематических актов сексуального насилия, а также прямые нападения на детей.

    МИД Израиля уже прокомментировал опубликованный ООН доклад. В ведомстве считают, что все данные в нем основаны на лжи палестинского движения ХАМАС. Еврейское государство призвало распустить международную комиссию.

    Между тем, в ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. США были уведомлены об этом. Американский чиновник заявил порталу Axios, что Штаты не собираются останавливать Израиль и позволяют ему принимать собственное решение относительно войны в анклаве. «Это не война Дональда Трампа, это война Биби (Биньямина Нетаньяху), и он будет ответственным за все, что произойдет дальше», – сказал источник издания.

    Комментарии (27)
    16 сентября 2025, 03:30
    Министр финансов Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2026 год

    Министр финансов Украины Марченко: Дефицит бюджета составит 16 млрд евро

    Министр финансов Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2026 год
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

    По словам министра, на следующий год стране потребуется больше средств, чем было выделено в 2025 году, который, в свою очередь, превысил уровни предыдущих лет, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны деньги, на самом деле, около 16 млрд евро, и еще нужно», – сказал Марченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь. В конце июля 2025 года Украина уже увеличивала военный бюджет на 9,8 млрд долларов. Новых средств почти в три четверти от этой суммы не хватает на покрытие военных расходов в последние два месяца года.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2025, 18:41
    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times

    Дробницкий: Лишение леволиберальных СМИ монополии на вещание станет вызовом для Трампа

    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В большинстве случаев американским леволиберальным СМИ легче в досудебном порядке урегулировать спор и выплатить Дональду Трампу компенсацию. Президент США выставит это как свою победу. Но его ключевая проблема останется нерешенной, так как мейнстримная пресса продолжит публиковать домыслы и фейки, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал иск Трампа на 15 млрд долларов против The New York Times.

    «Леволиберальные силы обладают в США медийной монополией. Ведущие американские новостные агентства держат дискурс и освещают события в том виде, в котором это выгодно вышестоящей элите», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что через прессу распространялись домыслы, а порой и просто фейки о Дональде Трампе: его решениях, заявлениях, а также о прошлом политика.

    «Правоконсервативные каналы, например, Fox News, а также интернет-активисты не могут полностью сломать медийную картину. Поэтому американский лидер борется с этой проблемой своими методами. Один из них – исключение журналистов из пула Белого дома. Так произошло, в частности с корреспондентами агентства Associated Press. Другой способ – открытое указание на «нечистоплотность» представителей СМИ», – указал собеседник.

    Наконец, еще один «прием» Трампа – это судебные иски о клевете, добавил аналитик. «Президент США нащупал болевую точку: для начала разбирательств ему достаточно указать, что сведения, опубликованные в прессе, ведут к потере его лица, к моральным издержкам. В подавляющем большинстве случаев СМИ легче в досудебном порядке урегулировать спор и заплатить деньги», – уточнил Дробницкий.

    Такое разрешение ситуации выставляется американским лидером как победа. По прогнозам аналитика, иск Трампа против The New York Times ждет именно такая развязка. Как бы то ни было, ключевая проблема президента США остается нерешенной – мейнстримные медиа продолжат «ругать» президента, поскольку это их основная деятельность. «Заплатят они несколько миллионов долларов, но цель куда важнее, чем эти деньги», – подчеркнул политолог.

    Превратить иски, что называется, в «массовое оружие» против СМИ не выйдет. «Во-первых, издержки несут обе стороны. Во-вторых, владельцы медиа будут оказывать давление на судей, которые назначены в основном еще демократами. Наконец, разорить издания, вынудив их платить «откупные», не получится», – детализировал спикер.

    «Дело в том, что американские СМИ принадлежат крупным корпорациям, которые, разумеется, участвуют в политике. Поэтому в случае угрозы банкротства или закрытия изданий или телеканалов, им дадут деньги, ведь это политически важный канал. Другими словами, с помощью частных исков заставить мейнтримные медиа перестать делать то, что они считают своим предназначением, достаточно сложно. Трампу нужно предпринимать другие меры», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп подал иск против газеты The New York Times на 15 млрд долларов, обвинив ее в клевете и оскорблениях. Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social. Он назвал издание «рупором леворадикальной Демократической партии» и «одним из худших и самых деградировавших» в США.

    «The New York Times десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, MAGA-движении («Америка прежде всего») и нашей стране в целом. <...> New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это прекратится немедленно! Иск подан в великий штат Флорида», – написал Трамп.

    Это уже четвертый подобный многомиллиардный иск Трампа к американским СМИ с марта 2024 года. В частности, телеканал ABC News в досудебном порядке решил спор с президентом о клевете и согласился заплатить библиотеке Трампа 15 млн долларов. В июле 2025 года Paramount Global, владеющая телеканалом CBS, согласилась выплатить 16 млн долларов, чтобы урегулировать иск главы Белого дома о вмешательстве телеканала в выборы.

    В том же месяцев Трамп подал иск о клевете на сумму 10 млрд долларов против медиамагната Руперта Мердока и материнских компаний газеты The Wall Street Journal – News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма президента ко дню рождения скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 09:53
    ФСБ сообщила о задержании женщины за диверсию на Транссибе
    ФСБ сообщила о задержании женщины за диверсию на Транссибе
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Новосибирске задержали гражданку России 1974 года рождения, ее подозревают в совершении диверсии на Транссибирской магистрали в августе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Россиянка, по версии следствия, действовала по заданию украинских спецслужб, она изготовила самодельную бомбу с помощью полученных от кураторов инструкций, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В августе 2025 года она заложила взрывное устройство на железнодорожных путях и привела его в действие, после чего сняла момент взрыва на мобильный телефон.

    Запись, как уточнили в ФСБ, женщина отправила своему куратору для получения вознаграждения.

    В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего расследуются.

    На прошлой неделе в 100 метрах от позиций украинских военных задержали россиянку, ее обвинили в госизмене. В Москве правоохранители задержали гражданку Украины, у которой при обыске обнаружили взрывчатку. В Воронеже сотрудники ФСБ задержали мужчину за переводы военным Украины в криптовалюте.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2025, 06:32
    Румыния не поддержала создание бесполетной зоны над Украиной

    Президент Румынии Дан высказался против введения бесполетной зоны над Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Румыния пока «скорее не поддерживает» создание бесполетной зоны над Украиной, заявил президент страны Никушор Дан.

    Дан отметил, что обсуждал этот вопрос с представителями национального государственного аппарата, советниками, военными и специалистами по внешней политике, передает ТАСС со ссылкой на Antena 3.

    «В настоящий момент – скорее нет. Однако, в зависимости от развития ситуации, мы можем пересмотреть (свою позицию)», – заявил Дан.

    Президент Румынии также добавил, что существуют «международные обычаи» по вопросу участия в конфликтах, и большинство экспертов считает: если согласиться на введение бесполетной зоны, это будет означать определенное вовлечение в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить идею создания бесполетной зоны над Украиной. Командование польских вооруженных сил заявило о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками, которые, по версии Варшавы, якобы принадлежат российской стороне. ВВС Румынии также обнаружили беспилотный летательный аппарат в своем воздушном пространстве.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 12:31
    Италия решила выдать Германии подозреваемого в терактах на «Северных потоках»
    Италия решила выдать Германии подозреваемого в терактах на «Северных потоках»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Итальянский суд принял решение выдать Германии украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Суд решил экстрадировать обвиняемого в ФРГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    При этом адвокат подозреваемого сообщил о намерении подать апелляцию на решение суда. Сам обвиняемый также намерен обжаловать экстрадицию.

    Ранее сообщалось, что в европейском ордере на арест Кузнецов указан как координатор терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Кузнецова задержали в Италии по запросу Германии по делу о «Северных потоках». И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пояснял, что в расследовании теракта пытаются представить козлов отпущения и сместить вину с тех, кто действительно стоит за этим подрывом.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 20:18
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Reuters: Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа согласовала предоставление Украине первого пакета военной помощи, полностью оплаченного европейскими союзниками, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, такое решение принято на фоне договоренности, достигнутой ранее между США и странами Евросоюза, передает ТАСС.

    В июле Трамп сообщил, что США и европейские государства достигли формата, при котором поставки американских вооружений для Киева будут оплачиваться ЕС. По словам президента, новая схема должна снизить финансовую нагрузку на Вашингтон.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    В начале сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ускорить оформление заказов и оплату американских вооружений для Киева.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 10:15
    Рубио захотел избежать введения новых санкций против России

    Глава Госдепа США Рубио захотел избежать введения новых санкций против России

    Рубио захотел избежать введения новых санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация надеется предотвратить сценарий, при котором будут введены санкции против России, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон рассчитывает сохранить возможность посредничества по мирному урегулированию на Украине и надеется предотвратить сценарий, при котором будут введены санкции против России, передает ТАСС.

    Рубио заявил журналистам, что подобное развитие событий было бы крайне негативным. Он подчеркнул, что если лидер США Дональд Трамп откажется от участия в мирном урегулировании или ведет санкции против России, то в мире не останется никого, кто смог бы выступать посредником. Рубио отметил, что администрация США надеется избежать такого развития событий, поскольку считает его крайне негативным.

    Ранее Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями.

    Президент США признался в нарастающем огорчении президентом России Владимиром Путиным из-за трудностей в урегулировании украинского кризиса.

    Трамп выражал опасения, что ужесточение политики в отношении России может затормозить переговоры по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров и предостерегал от излишнего оптимизма.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 02:58
    Украина рассердилась из-за встречи Лукашенко и Сальдо

    МИД Украины рассердился из-за встречи Лукашенко и Сальдо в Белоруссии

    Tекст: Антон Антонов

    В МИД Украины раскритиковали встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, пишет «Парламентская газета».

    В Киеве пригрозили Белоруссии новыми санкциями и международной изоляцией, пишет «Парламентская газета».

    Лукашенко провел встречу с Сальдо 15 сентября. «Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько мы это сможем», – сказал президент Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что внимательно следит за ситуацией на новых территориях России, особенно за Херсонской областью. Его удивляет, что несмотря на боевые действия, в регионе продолжается уборка хлеба и решаются ключевые вопросы.

    Глава Белоруссии выразил готовность сотрудничать в аграрной сфере, в том числе закупать плодоовощную продукцию из Херсонской области. Лукашенко заявил, что при наличии возможности направит специалистов для оценки потенциала поставок в регион.

    Сальдо, в свою очередь, отметил, что не чувствует себя в Белоруссии гостем, а приехал «к своим друзьям», подчеркнув историческую связь регионов. Лукашенко поддержал эту мысль: «А вы и не гость. Мы с вами советские люди, много работали в едином государстве. Это ваша земля так, как Украина и Херсонская область тоже моя земля».

    Сальдо подарил Лукашенко карту региона в составе Российской Федерации, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первая встреча Лукашенко с руководителями новых регионов России. Так, в 2023 году он провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 07:33
    Над Россией за ночь уничтожили 87 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над страной 87 украинских дронов, сообщило Минобороны.

    Над Курской областью нейтрализовано 30 дронов, над Ставропольским краем – 18, над Ростовской областью – 11, над Брянской – 10, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В течение прошедшей ночи c 23.00 до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

    Над Тульской областью уничтожили пять дронов, над Рязанской – четыре, над Крымом – три.

    Над Волгоградской и Воронежской областями сбили по два беспилотника, над Нижегородской – один. Еще один уничтожили над Черным морем.

    Напомним, вечером в понедельник расчеты ПВО в Курской области за час сбили 24 украинских дрона над Курской областью.

    До этого в Курской и Брянской областях сбили четыре украинских беспилотника. В ночь на понедельник в Белгородской области уничтожили шесть украинских дронов.

    Комментарии (0)
    Вучич поблагодарил СВР России за предупреждение о «майдане»
    Захарова сообщила о подготовке встречи глав МИД России, Абхазии, Южной Осетии
    МИД предупредил об изменении порядка пересечения госграницы детьми
    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times
    АвтоВАЗ объявил о планах перехода на полгода на сокращенную рабочую неделю
    Агроном объяснил необходимость высаживания сидератов в конце дачного сезона
    Финляндии не хватило денег на замену дорожных указателей с российскими городами

    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина? Подробности

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю

    Занятие небольшого села Ольговское на Запорожском направлении имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд. По целому ряду признаков, российские войска подступают к одному из ключевых узлов обороны ВСУ в Запорожской области, городу Гуляйполе. Как этого удалось достичь и какие перспективы откроются после его освобождения? Подробности

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

