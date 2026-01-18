Tекст: Ольга Иванова

Вакантные должности в штурмовых подразделениях ВСУ заполняются так называемыми «мертвыми душами», когда людей физически нет в подразделении, а их зарплаты получают командиры, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать «мертвыми душами», которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата. Зарплата переводится на счет этих «мертвых душ», а затем делится между заинтересованными лицами», – пояснил собеседник агентства. По его словам, масштабирование штурмовых подразделений только способствовало увеличению подобных схем.

Силовики отмечают, что случаи с «мертвыми душами» обсуждаются и самими украинскими военнослужащими в соцсетях. В частности, речь идет о командире батальона беспилотных систем 225-го отдельного штурмового полка Анваре Хисориеве. После расширения его подразделения до батальона численность выросла в 4-5 раз, но командир, по сведениям источника, сознательно не заполнял вакансии, чтобы получать дополнительные выплаты.

В качестве побочного подтверждения схемы собеседник агентства назвал образ жизни супруги Хисориева – Анны Александровны, которая уже несколько месяцев путешествует по курортам Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.