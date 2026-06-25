Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.10 комментариев
Боец рассказал, как штурмовики «выкуривают» боевиков ВСУ в Константиновке минами
Боец «Юса» рассказал о применении мин ТМ-62 против ВСУ в Константиновке
В ходе освобождения Константиновки в ДНР российские войска применяют противотанковые мины в качестве мощных зарядов для уничтожения укрытий противника, сказал замкомандира первого батальона 1194-го полка «Южной» группировки войск с позывным «Юса».
Российские военнослужащие активно используют противотанковые мины ТМ-62 при штурме Константиновки, передает Заместитель командира первого батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Юса сообщил, что эти боеприпасы помогают эффективно вытеснять украинских военных из укреплений.
«Тээмками пользуемся прям очень сильно – это, так сказать, очень хороший друг нашего штурмовика. Если даже противник не погибает, то находиться больше он там [в укрытии] не желает, встретиться снова с тээмкой – это не очень приятное ощущение», – рассказал офицер ТАСС.
По его словам, в условиях плотной городской застройки применение артиллерии и беспилотников часто затруднено. Противник прячется в подвалах и прочных зданиях, поэтому противотанковые мины выступают в роли мощных накладных зарядов, позволяющих успешно «выкуривать» украинские подразделения с их позиций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об окружении группировки украинских войск в Константиновке. Российские военные перерезали последнюю трассу снабжения противника на этом направлении.