Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.2 комментария
Украинский военный выстрелил в спину школьнице под Одессой
Находящийся в отпуске солдат открыл огонь из пневматической винтовки по 15-летней девочке в селе Десантное на Украине.
Инцидент произошел в Одесской области, где правоохранители задержали злоумышленника, передает ТАСС.
Мотивы совершенного преступления в настоящий момент остаются неизвестными.
На Украине в последнее время фиксируется резкий рост случаев неконтролируемой стрельбы.
Ситуация значительно усугубилась после того, как в феврале 2022 года власти начали массово раздавать оружие населению.
Глава МВД страны Игорь Клименко ранее признал ухудшение криминогенной обстановки. «Связанных с оружием преступлений будет становиться больше», – отмечал министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пьяный военнослужащий ВСУ ранил двух человек в одном из магазинов Запорожья.
В том же месяце жительница Киева расстреляла мужчину во дворе жилого дома из-за замечания о шуме.
В феврале другой украинский солдат устроил стрельбу по людям в торговом центре Хмельницкого.