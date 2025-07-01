Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно данным государственной службы статистики Украины, на начало 2024-2025 учебного года в стране насчитывалось 3,7 млн школьников – это минимальный показатель за последние 30 лет. NGL Media отмечает, что тенденция к сокращению числа детей сохраняется и будет только усугубляться, что подтверждают и результаты социологических опросов, передает ТАСС.

Портал также сообщает, что кризис зафиксирован и в сфере высшего образования: вузы Украины приняли в 2024 году лишь 197 тыс. студентов, что стало самым низким результатом за 9 лет. Основной причиной называют массовый выезд молодежи за границу, а родители старшеклассников опасаются возможного снижения мобилизационного возраста до 18 лет.

Украинский институт будущего оценивает сокращение численности населения Украины с 48,5 млн человек в 2001 году до 29 млн в 2023 году. Демографическая ситуация быстро ухудшается: сейчас на 9,5 млн экономически активных приходится около 20 млн пенсионеров, детей и безработных. По сведениям Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с февраля 2022 года страну покинули почти 10 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года численность молодежи на украинской территории сократилась более чем на 2 млн человек. Национальный банк Украины прогнозировал отток 500 тыс. человек с Украины в 2024 году. Владимир Зеленский оставил Украину без детей.