Украина потеряла за два года более 2 млн молодежи

Tекст: Алексей Дегтярев

Численность молодежи на Украине за период с 2022 по 2024 год уменьшилась на 2,3 млн человек. На начало 2022 года молодые люди составляли 9,9 млн человек, что соответствовало 24,3% всего населения страны, передает ТАСС со ссылкой на данные проекта.

Однако к 2024 году, по оценкам института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины, количество молодых украинцев снизилось до 7,6 млн человек. В документе также подчеркивается, что в 2023 году только 6% украинской молодежи категорически не хотели возвращаться на родину из-за границы, а в 2024 году эта доля увеличилась до 19%.

В проекте отмечается, что потеря связи с молодежью за пределами Украины без надлежащей интеграции грозит формированием поколения, которое не идентифицирует себя как часть украинского общества.

Ранее Национальный банку Украины сообщал, что количество эмигрантов в 2024 году составит 500 тыс. человек, что повлечет значительное ухудшение демографической ситуации.