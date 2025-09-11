Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.8 комментариев
Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года, заявил глава американского минэнерго Кристофер Райт.
«Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет», – приводит слова Райта РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.
Райт отметил, что около 15% поставок газа в Европу до сих пор приходится на Россию. По его словам, сейчас наблюдается значительный рост спроса на газ в Европе, и Соединенные Штаты намерены завершить замещение российского топлива на рынке региона. Вашингтон планирует увеличить экспорт американского СПГ в Европу, а также расширить поставки нефти и нефтепродуктов. США намерены занять место на рынке атомной энергетики Европы.
Глава американского минэнерго подчеркнул, что США ожидают от европейских партнеров реформы в сфере регулирования энергетического рынка, чтобы облегчить доступ американских энергоносителей на европейские рынки. Брюссель, по его словам, готов к серьезному диалогу с Вашингтоном по вопросам энергетики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, по данным Reuters, потребовал от лидеров европейских стран прекратить закупки нефти российского происхождения. Администрация президента США настаивает, чтобы Европа присоединилась к санкциям против главных импортеров российских энергоносителей – Китая, Индии и Турции.