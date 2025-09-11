  • Новость часаВласти США сочли задержанных по делу Кирка непричастными к убийству
    Израиль разрушил иллюзию американских гарантий
    Маск возложил ответственность за смерть Кирка на левых
    США продают «конфискованную у россиян» мегаяхту
    Пугачева похвалила Дудаева и Горбачева
    Убитый соратник Трампа Кирк критиковал помощь Украине
    Глава РФПИ Дмитриев указал на «мировое значение» покушения на Кирка
    Лукьянов назвал Кирка «сакральной жертвой» для «священной войны»
    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну
    Трамп прокомментировал инцидент с БПЛА в Польше
    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    11 сентября 2025, 06:30 • Новости дня

    США завили о согласии Европы прекратить покупку газа из России

    Глава Минэнерго США Райт: Европа обещала прекратить импорт газа из России

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года, заявил глава американского минэнерго Кристофер Райт.

    «Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет», – приводит слова Райта РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Райт отметил, что около 15% поставок газа в Европу до сих пор приходится на Россию. По его словам, сейчас наблюдается значительный рост спроса на газ в Европе, и Соединенные Штаты намерены завершить замещение российского топлива на рынке региона. Вашингтон планирует увеличить экспорт американского СПГ в Европу, а также расширить поставки нефти и нефтепродуктов. США намерены занять место на рынке атомной энергетики Европы.

    Глава американского минэнерго подчеркнул, что США ожидают от европейских партнеров реформы в сфере регулирования энергетического рынка, чтобы облегчить доступ американских энергоносителей на европейские рынки. Брюссель, по его словам, готов к серьезному диалогу с Вашингтоном по вопросам энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, по данным Reuters, потребовал от лидеров европейских стран прекратить закупки нефти российского происхождения. Администрация президента США настаивает, чтобы Европа присоединилась к санкциям против главных импортеров российских энергоносителей – Китая, Индии и Турции.

    10 сентября 2025, 11:11 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия не собирается отбирать замороженные российские активы, но применяет их для кредитов киевскому режиму под гарантии российских «репараций», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Сами активы останутся нетронутыми, а риски по кредиту лягут на страны ЕС, сказала глава Еврокомиссии, передает ТАСС.

    Украина будет погашать кредит только после того, как Россия «выплатит репарации», добавила она.

    Средства, полученные сейчас, помогут Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе, пояснила фон дер Ляйен.

    Странам ЕС, по ее словам, нужно ускорить работу над механизмом финансирования военной поддержки Киева на основе замороженных российских активов.

    Также глава ЕК объявила о новом военном кредите для Украины в 6 млрд евро на совместную разработку беспилотников и создание технологического альянса с Украиной.

    Ранее ЕС решил выделить киевскому режиму 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов. До этого Канада передала на Украину 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    Бельгийские власти выразили готовность работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.

    10 сентября 2025, 10:35 • Новости дня
    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники

    Военкор Коц: Шум вокруг сбитых над Польшей дронов нужен европейцам, чтобы повлиять на Трампа

    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейцы с помощью шумихи вокруг якобы сбитых дронов над польской территорией пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы объявить бесполетную зону над Украиной, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Варшава в последние несколько дней сделала несколько интересных действий, она официально закрыла границы с Белоруссией якобы из-за российско-белорусских учений «Запад-2025», написал Коц в своем Telegram-канале.

    Теперь же над польской территорией якобы сбили некие воздушные цели, обломки которых никому так и не показали.

    «В принципе, не сомневаюсь, что это будут обломки «Гераней». Их по Украине тонны валяются и привезти пару сотен килограммов полякам, чтобы те потрясли ими на пресс-конференции, не составляет труда», – указал военкор.

    Он напомнил, что польский премьер Дональд Туск уже объявил уничтоженные аппараты российскими.

    Коц предположил, что вскоре следует ожидать разговоры о введении бесполетной зоны над украинской территорией. Инициатором подобной риторики уже выступил глава МИД Украины Андрей Сибига, указал военкор.

    Также украинский министр призвал укрепить ПВО самой Украины.

    Военкор провел параллели с другими инцидентами с падением дронов на территории третьих стран. В Эстонии также падал беспилотник, но это не вызывало никакой «аллергии», дроны залетали в Румынию, но там «не сильно парились».

    Теперь же европейцы, по словам Коца, придумали, как повлиять на Трампа.

    «Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!» – описал воззвания европейских политиков военкор.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов. По его словам, это были российские беспилотники.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    10 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну

    Экономист Любич: Кредит для Украины за счет «репараций» показывает инфантилизм Европы

    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа в вопросе российских замороженных активов демонстрирует чрезвычайный инфантилизм. У Брюсселя нет законных оснований для передачи этих активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать российские активы для кредитования Украины.

    «Существуют лишь два законных способа изъять российские суверенные активы. Первый – дождаться момента, когда Москва добровольно позволит направить их на исполнение каких-либо целей. Второй – юридическое объявление войны России со стороны всех государств, желающих заполучить наш капитал», – поясняет экономист Антон Любич.

    «Никаких иных оснований для нарушения иммунитета суверенной собственности в международном плане нет. Таким образом, изъятие активов Москвы может послужить в качестве casus belli, то есть основания для начала полноценного военного конфликта. Все прочие фантазии европейцев являются всего лишь «игрой терминов», которая призвана запугать обывателей, не разбирающихся в тонкостях юриспруденции и бухгалтерского учета», – говорит он.

    «Страны ЕС имеют перед Россией экономические обязательства. У нас отсутствуют физические активы, но имеются права на требование определенной суммы. Когда европейцы говорят, что они какой-то евро дают какой-то третьей стране, они не отдают «российский евро». Они отдают свой евро, а другой такой же евро остаются России должны – и в одно очень серое и пасмурное для европейцев утро этот евро придется вернуть законному собственнику», – акцентирует собеседник.

    «Что касается репараций, то они выплачиваются на основании мирного договора, завершающего войну. Европа не вправе изъять активы, если она не сторона конфликта или если активы не уступлены Россией по договору, например, Украине. Для изъятия российских активов Европа должна сперва заявить о конфликте с Россией, затем ей следует в этом противостоянии победить, не превратившись в ядерный пепел, и лишь после этого им стоит затевать разговор о репарациях», – полагает эксперт.

    «В настоящий момент мы видим, что правящая верхушка Евросоюза демонстрирует инфантильное поведение взрослых детей, которые топают ногами, кричат «хочу» и не соотносят собственные действия с реальными возможностями и объективными ограничениями реальности», – заключил Любич.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не намерен прибегать к конфискации замороженных российских активов. По ее словам, вместо этого союз планирует использовать данный капитал для выдачи кредитов Украине в качестве «репараций». Она также призвала страны объединения в ближайшее время начать работу по данному направлению.

    «Киев будет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Москва выплатит репарации. Эти средства помогут Украине уже сейчас, но они также критически важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – пояснила глава ЕК. Данная схема уже обсуждалась в Брюсселе ранее, в СМИ она известна как «кредитное замещение».

    Фон дер Ляйен подразумевает, что реальные активы негласно передаются Украине, при этом в публичном пространстве будет публиковаться утверждение, что деньги якобы остаются замороженными. Финансовые рынки ЕК намерена успокаивать заверениями, что капитал выдан в форме кредитов, которые Киев в будущем выплатит.

    Эта схема обсуждается уже более года, ранее против нее выступала Бельгия, опасаясь, что обман будет раскрыт и Россия приступит к изъятию по суду активов республики в иностранных юрисдикциях, поскольку основная часть активов Москвы заблокирована на бельгийской площадке Euroclear, напоминает ТАСС.

    10 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    @ Pool/ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз не станет вводить значительные пошлины на товары из Китая и Индии, а также отказываться от закупок российских энергоносителей для усиления давления на Россию, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Энергопоставки и тарифы являются крайне чувствительными вопросами для ЕС, отметил источник WSJ, передает РБК.

    Один из европейских чиновников в разговоре с изданием заявил, что ЕС не использует тарифы как инструмент внешней политики.

    Ранее издание Financial Times сообщало, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100% на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения конфликта на Украине.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    11 сентября 2025, 00:50 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев указал на «мировое значение» покушения на Кирка

    Дмитриев: Убийство Кирка показывает глубину раскола в США

    Tекст: Антон Антонов

    Убийство одного из известных американских консерваторов Чарли Кирка подчеркнуло остроту внутренних противоречий в США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в Telegram отметил, что Кирк являлся одним из самых ярких консервативных лидеров США, известным своими положительными высказываниями о России и поддержкой диалога между странами.

    «Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира», – заявил Дмитриев. Он подчеркнул, что стреляли в «человека, выступающего за здравый смысл и против истерии». По его словам, это демонстрирует «глубину раскола в США».

    Он также напомнил слова Кирка, который критиковал военную помощь Украине. Кирк говорил, что ему «не нравится идея поставок оружия на Украину».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался после огнестрельного ранения, полученного во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США.

    10 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала страны ЕС отказаться от права вето

    Фон дер Ляйен призвала отменить право вето по внешнеполитическим вопросам ЕС

    Фон дер Ляйен призвала страны ЕС отказаться от права вето
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС перейти к голосованию большинством при принятии внешнеполитических решений, чтобы ускорить выработку единой позиции блока.

    Фон дер Ляйен публично потребовала от государств – членов ЕС отказаться от права вето при принятии внешнеполитических решений, передает ТАСС.

    В ходе ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе она заявила: «Пришло время перейти к принятию внешнеполитических решений на основании квалифицированного большинства». По ее словам, «оковы единогласия» замедляют процесс выработки решений.

    Сейчас право вето может быть отменено только если все страны одобрят такую меру единогласно. По мнению Еврокомиссии, отказ от вето позволит Евросоюзу быстрее реагировать на внешние вызовы и проводить более жесткую политику.

    В своем выступлении фон дер Ляйен также затронула вопрос контроля над военными расходами участников союза, которые пока остаются полностью в ведении национальных правительств. Помимо этого, она объявила о возможности изъятия замороженных российских активов в интересах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские депутаты ожидают обострения внутренних конфликтов в Евросоюзе после запланированной речи Урсулы фон дер Ляйен. Политическую поляризацию в объединении также подчеркивают на фоне подготовки этого выступления.

    11 сентября 2025, 00:22 • Новости дня
    Убитый соратник Трампа Кирк критиковал помощь Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк, скончавшийся после покушения, которое произошло во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США, критиковал киевский режим.

    Кирк заявлял, что выступает против предоставления военной помощи Украине. Он призывал восстановить дипломатические отношения с Россией. Кирк был сторонником политики нынешней администрации США «Америка прежде всего», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в штате Юта во время публичного мероприятия Кирк получил огнестрельное ранение. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель Кирка после покушения.

    10 сентября 2025, 07:30 • Новости дня
    NI: Путин не впечатлился пролетом B-2 над Аляской

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин не впечатлился полетом бомбардировщиков B-2 во время встречи с американским коллегой в Аляске, пишет журнал National Interest.

    Трамп организовал пролет американских военных самолетов и бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit во время выхода Путина из самолета и рукопожатия, говорится в материале National Interest.

    Это не удивило российского лидера, в ответ тот лишь «ухмыльнулся», сообщается в статье.

    При этом отмечается, что российская подлодка проекта «Ясень» подошла к атомному авианосцу ВМС США «Джеральд Р. Форд» во время операции НАТО по поиску субмарины у берегов Норвегии.

    Российская сторона сообщила американской и европейской сторонам о том, что Москву не беспокоит присутствие авианосца. По мнению журнала, это сообщение рассматривается как ответ на пролет B-2 над Аляской во время визита Путина.

    Напомним, в ходе встречи с Путиным на Аляске развернули красную дорожку и провели пролет стратегического бомбардировщика B-2.

    10 сентября 2025, 20:12 • Новости дня
    Капризов отказался от рекордного контракта с «Миннесотой»

    Российский хоккеист Капризов отказался от восьмилетнего контракта в США на 16 млн в год

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не принял предложение клуба о новом контракте, который мог бы сделать его самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

    Журналист Фрэнк Серавалли сообщил на своей странице в соцсети X, что хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов отказался от предложения клуба о новом контракте на сумму 16 млн долларов в год, передает ТАСС. По данным источника, речь шла о соглашении сроком на восемь лет.

    В случае подписания этого контракта Капризов стал бы самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ по среднегодовой зарплате. Сейчас этот рекорд принадлежит Леону Драйзайтлю, который в сентябре 2024 года заключил с «Эдмонтоном» соглашение на восемь лет на 112 млн долларов, что обеспечивает ему среднегодовой доход в 14 млн долларов. Новый контракт Драйзайтля вступит в силу с сезона-2025/26.

    Капризов сейчас 28 лет. Действующий контракт нападающего с «Миннесотой» рассчитан до конца сезона-2025/26, а в оставшийся год он заработает 9 млн долларов. Клуб сможет начать новые переговоры о продлении соглашения с 1 июля этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве прошел «Матч года 2025. Все звезды хоккея», где российские звезды НХЛ одержали победу над звездами КХЛ со счетом 15:3. Российские хоккеисты не допущены к участию в Турнире четырех наций 2025 года. Финский хоккейный клуб второго дивизиона лишился спонсорской поддержки после приглашения экс-игрока КХЛ Тему Пулккинена.

    10 сентября 2025, 11:49 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от «грязных ресурсов» из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюзу необходимо навсегда исключить российские энергоресурсы из своего энергобаланса, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Пришло время навсегда избавиться от грязных углеродных ресурсов из России», – сказала глава ЕК, передает ТАСС.

    По ее мнению, альтернативой должны стать чистая энергетика Европы с опорой на атомную энергетику.

    Еврокомиссия ранее представила план полного запрета на покупку российской нефти и газа к концу 2027 года.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкции против стран, которые покупают российские энергоресурсы. В самой России же анонсировали старт поставок газа в Иран.

    10 сентября 2025, 07:55 • Новости дня
    Трамп заявил о затягивании Россией урегулирования по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона якобы растягивает процесс мирного урегулирования по украинскому вопросу, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) берет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то – и это совершенно недопустимо», – заявил Трамп в интервью с ведущим Стивом Розенбергом, передает РИА «Новости».

    Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность введения новых антироссийских санкций.

    До этого сам Трамп указывал на возможность введения санкций в связи с конфликтом на Украине.

    10 сентября 2025, 08:57 • Новости дня
    Бельгия согласилась использовать активы России при гарантиях ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Бельгии выразили готовность работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Бельгии Максима Прево.

    Бельгийское правительство готово поддержать инициативы по максимизации прибыли от замороженных российских активов на сумму около 200 млрд евро, если Евросоюз разделит юридические риски, сообщает ТАСС.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил Financial Times, что страна может рассмотреть изменение порядка обращения с активами России, если ответственность будет возложена на все государства – члены ЕС.

    Прево подчеркнул: «В случае одобрения новых инициатив необходимо будет обеспечить их юридическую обоснованность». Бельгия ранее избегала любых действий в отношении российских активов из-за опасений судебных разбирательств и возможных значительных выплат по искам.

    Министр также отметил, что подобные меры могут вызвать недоверие других стран к сохранности их средств в Европе, подорвать доверие к евро и обрушить финансовые рынки ЕС. Прево добавил, что для Бельгии важно сохранять замороженные средства как рычаг воздействия в мирных переговорах и для финансирования восстановления Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить на Украину 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов. Канада передала на Украину 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов. Евросоюз планирует обсудить новые способы использования доходов от российских активов.

    10 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Сийярто заявил о попытках Брюсселя убрать патриотических лидеров

    Сийярто обвинил Брюссель в попытках сменить европейские правительства

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Венгрии обвинил брюссельских политиков в действиях против патриотически настроенных лидеров в Европе, отметив покушения в Словакии и Чехии.

    Брюссельские политики предпринимают шаги для устранения патриотических европейских лидеров, передает ТАСС. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу.

    «В ЕС сейчас идут крайне серьезные антидемократические процессы. Брюссель со своими политиками делает все возможное, чтобы убрать патриотически настроенных лидеров. Посмотрите, что случилось в Словакии – там пытались убить премьер-министра. В Чехии на экс-премьера – тоже патриота, а, быть может, и будущего премьера – совершено покушение. Брюссель делает все возможное, чтобы выкинуть сильных лидеров и поставить свои марионеточные правительства», – заявил Сийярто.

    Министр выразил обеспокоенность попытками влияния и давления на политическую ситуацию в ряде европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский политолог Александр Рар заявил, что у Сербии, Венгрии и Словакии есть собственные протестные движения, которые противостоят попыткам Брюсселя реализовать сценарий «оранжевых революций». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что цель брюссельской элиты заключается в продвижении идеи совместного долга для помощи Украине. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила, что Черногория выполнила все необходимые условия для вступления в Европейский союз.

    11 сентября 2025, 03:59 • Новости дня
    В Конгресс США внесли предложение восстановить поправку «Джексона-Вэника»

    Конгрессмен США Уилсон предложил восстановить поправку «Джексона-Вэника»

    В Конгресс США внесли предложение восстановить поправку «Джексона-Вэника»
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о восстановлении поправки «Джексона-Вэника», направленный на запрет торговли с Россией, внесен в американский Конгресс, сообщил член Палаты представителей США Джо Уилсон.

    «После атаки на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект о восстановлении поправки «Джексона-Вэника» в отношении России, прекращающей любую торговлю… Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной «перезагрузки» отношений с Россией», – приводит слова Уилсона РИА «Новости».

    В 1974 году Конгресс США принял поправку «Джексона-Вэника» о торговых рестрикциях против СССР, которую президент США Джеральд Форд подписал. После распада СССР действие нормы на словах приостановили, но на практике ее продолжали использовать. Почти через полвека, в период президентства Барака Обамы, поправка была отменена.

    Кроме того, лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что обсуждения по поводу законопроекта о новых санкциях против России активизировались после последних сообщений о действиях российских Вооруженных сил. Он отметил, что вопрос требует дополнительных обсуждений и технических уточнений, но интерес к законопроекту среди сенаторов высок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны были сбиты якобы «опасные российские дроны». Министерство обороны России уточнило, что в ходе удара по предприятиям ВПК на Украине объекты на территории Польши не планировались для поражения. Российское ведомство выразило готовность провести консультации с польской стороной по инциденту с пересечением границы дронами.

    11 сентября 2025, 01:25 • Новости дня
    Медведев связал гибель Кирка с поддержкой Украины властями США

    Медведев: Поддержкой Украины MAGA поддерживает убийц

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя убийство консервативного активиста Чарли Кирка, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поддержка Украины «командой MAGA» является поддержкой убийств.

    Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев».

    В качестве примеров он привел покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и убийство американского активиста Чарли Кирка, передает РИА «Новости».

    «Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», – заявил Медведев.

    MAGA – сторонники главы американского государства Дональда Трампа, который использовал лозунг «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск также возложил ответственность за смерть Чарли Кирка, сторонника Трампа, на левых. Сам Кирк, скончавшийся после покушения, которое произошло во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США, критиковал киевский режим.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации