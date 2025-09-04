  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 46 украинских дронов
    Саркози раскритиковал заявления Макрона о российской угрозе
    Кореевед Ланьков объяснил зачистку следов Ким Чен Ына в Пекине
    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США
    Посольство России опровергло ложь Лондона о детях с Украины
    Путин: Украина после отвода войск России от Киева изменила подход к переговорам
    Путин заявил о рисках для мировой экономики при передаче активов России Украине
    Путин заявил о неспособности ВСУ на крупные наступательные операции
    Каллас увидела в переговорах России, КНР и КНДР угрозу миропорядку
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    4 сентября 2025, 08:30 • Экономика

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию, американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление?

    На фоне нового недовольства американского президента Дональда Трампа российским Владимиром Путиным, New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома заявил, что США давят на Европу. Администрация президента США хочет, чтобы европейские страны, во-первых, перестали закупать российскую нефть, во-вторых, присоединились к санкциям против главных импортеров российских энергоносителей - Китая, Индии и Турции. В августе Вашингтон ввел 25% пошлины на импорт индийских товаров в довесок к уже имеющимся 25%-ым пошлинам. Так Трамп наказала Индию за покупку российской нефти.

    По данным февральского доклада Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в 2024 году Европа потратила на импорт российской нефти больше денег (25,5 млрд долларов), чем на военную поддержку Украины (21,7 млрд долларов), приводит данные NYP.

    ЕС с одной стороны, запретил покупку российской нефти морем, но Венгрия и Словакия продолжают ее покупать по нефтепроводу «Дружба», для которой сделали исключение из санкций. В 2024 году Россия экспортировала в Словакию и Венгрию чуть более 10 млн тонн нефти (общий экспорт России составляет 240 млн тонн).

    «Чтобы Европа на уровне ЕС ввела запрет на любой импорт российской нефти нужно ввести санкции, а за санкции должны проголосовать единогласно все страны ЕС. Венгрия и Словакия может эти санкции блокировать, по крайней мере до сих пор они именно так и делали. В Евросоюзе обсуждается вопрос, как преодолеть венгерское вето, но пока безрезультатно. Поэтому пока США вряд ли смогут добиться от Европы полного запрета импорта российской нефти», - считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    При этом, обычно подобные заявления исходят из уст самого Трампа, который не выбирает выражения. Но на этот раз это больше похоже на домыслы со стороны американской прессы, считает эксперт.

    По его мнению, США уже подписали с ЕС выгодное для себя торговое соглашение, поэтому смысла давить на Брюссель по нефти у них нет, в отличие от Индии, от которой Трамп пытается добиться выгодного для себя торгового соглашения. «С Индией диалог не завершен. США его продолжают, поэтому и вводят импортные пошлины. Дело ведь не в российской нефти, а в том, что США хотят надавить на Индию, чтобы та согласилась на невыгодные для себя условия торгового соглашения. Не было бы российской нефти, еще что-нибудь придумали бы. Это лишь предлог», - считает эксперт ФНЭБ.

    В случае с газом США заинтересованы в том, чтобы окончательно выдавить наш газ с европейского рынка и расчистить рынок сбыта для своих американских проектов, но по нефти такого нет.

    «Если бы США действительно были заинтересованы в том, чтобы прекратить экспорт нефти из России, то они бы просто запретили вообще кому-либо покупать российскую нефть. Но они этого не делают. США ввели вторичные санкции в виде импортных пошлин только против одной страны - Индии.

    Хотя есть Китай, который покупает еще больше нашей нефти, есть Венгрия, Словакия, Сербия. Российские нефтепродукты покупают Турция, Бразилия, Саудовская Аравия и многие другие страны. Но Трамп не вводит против них вторичные санкции, и ЕС это не грозит», - считает Игорь Юшков.

    Более того, на Брюссель давить-то особо и не надо, он сам хочет избавиться от российской нефти. Этим летом ЕС внес поправки в регламент по дальнейшему отказы от российской нефти и нефтепродуктов, где обязал Венгрию и Словакию к концу 2027 года представить конкретные меры по отказу от нашей нефти.

    Если представить, что поставки нефти в Словакию и Венгрию останавливается окончательно - неважно по какой причине - то эти страны просто начнут покупать аналогичную нефть на мировом рынке. «Все это будет дороже. На рынке нет больших объемов необходимого сорта нефти, возможно придется покупать разные сорта и перемешивать их. Танкеры с нефтью будут приходить в Хорватию, оттуда по прямому нефтепроводу в Венгрию и в Словакию. Их НПЗ будут загружены, но их маржинальность снизится, что для маленьких экономик - существенные потери. Производить излишки, скорее всего, будет уже не выгодно. А сегодня дополнительные объемы топлива они продают Украине и зарабатывают на этом», - говорит Юшков.

    Если речь идет о запрете покупать у Индии нефтепродукты, сделанные из российской нефти, или у Турции, которая нарастила импорт нашего топлива, то здесь на ЕС тоже давить уже незачем. ЕС и так уже ввел запрет на топливо из российской нефти, который начинает действовать с 21 января 2026 года. По крайней мере, к этому сроку должны разработать механизм этого запрета, который ЕС может предъявить США в качестве аргумента, говорит Юшков.

    «В реальности будет очень сложно администрировать этот запрет, так как на практике непонятно как отличить, какая нефть была переработана для производства топлива. Какие-то партии с нефтепродуктами будут, вероятно, отклоняться ЕС, но остальные объемы будут все равно проходить в Европу из Индии. Ведь Россия - крупнейший, но не единственный поставщик сырой нефти в Индию.

    Просто Индия и Турция начнут маркировать топливо как нефтепродукты, сделанные из другой нефти и все. Возможно, рынок немного переформатируются, Азия и Европа немного поменяются рынками сбыта, но на этом все и закончится», - заключает Игорь Юшков.

    Если в дальнейшем России придется окончательно уйти с рынка Европы, то ей и ее партнерам-реэкспортерам - Индии и Турции, останутся развивающиеся рынки стран АТР и Африки, где спрос на нефть растет, говорит Антонина Левашенко, заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара. Она приводит данные Международного энергетического агентства, которое прогнозирует рост потребления в этом регионе на 4,2 млн баррелей в сутки в период 2023–2030 гг. А наибольший рост потребления нефти в мире с 2023 по 2024 гг. уже наблюдался у Бангладеш, Вьетнама, Сингапура и Шри-Ланки.

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Судьбу всех ресурсов Америки решат несколько человек

    В США вступает в решающую фазу битва за одну из самых принципиальных политических реформ Дональда Трампа – систему импортных пошлин. Администрация Белого дома обратилась в Верховный суд с тем, чтобы он принял окончательное решение об их законности. Кто в США препятствует трамповским пошлинам – и почему эта борьба имеет ключевое значение для мировой экономики? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации