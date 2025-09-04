США не смогут закрыть Европу для российской нефти

Tекст: Ольга Самофалова

На фоне нового недовольства американского президента Дональда Трампа российским Владимиром Путиным, New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома заявил, что США давят на Европу. Администрация президента США хочет, чтобы европейские страны, во-первых, перестали закупать российскую нефть, во-вторых, присоединились к санкциям против главных импортеров российских энергоносителей - Китая, Индии и Турции. В августе Вашингтон ввел 25% пошлины на импорт индийских товаров в довесок к уже имеющимся 25%-ым пошлинам. Так Трамп наказала Индию за покупку российской нефти.

По данным февральского доклада Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в 2024 году Европа потратила на импорт российской нефти больше денег (25,5 млрд долларов), чем на военную поддержку Украины (21,7 млрд долларов), приводит данные NYP.

ЕС с одной стороны, запретил покупку российской нефти морем, но Венгрия и Словакия продолжают ее покупать по нефтепроводу «Дружба», для которой сделали исключение из санкций. В 2024 году Россия экспортировала в Словакию и Венгрию чуть более 10 млн тонн нефти (общий экспорт России составляет 240 млн тонн).

«Чтобы Европа на уровне ЕС ввела запрет на любой импорт российской нефти нужно ввести санкции, а за санкции должны проголосовать единогласно все страны ЕС. Венгрия и Словакия может эти санкции блокировать, по крайней мере до сих пор они именно так и делали. В Евросоюзе обсуждается вопрос, как преодолеть венгерское вето, но пока безрезультатно. Поэтому пока США вряд ли смогут добиться от Европы полного запрета импорта российской нефти», - считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

При этом, обычно подобные заявления исходят из уст самого Трампа, который не выбирает выражения. Но на этот раз это больше похоже на домыслы со стороны американской прессы, считает эксперт.

По его мнению, США уже подписали с ЕС выгодное для себя торговое соглашение, поэтому смысла давить на Брюссель по нефти у них нет, в отличие от Индии, от которой Трамп пытается добиться выгодного для себя торгового соглашения. «С Индией диалог не завершен. США его продолжают, поэтому и вводят импортные пошлины. Дело ведь не в российской нефти, а в том, что США хотят надавить на Индию, чтобы та согласилась на невыгодные для себя условия торгового соглашения. Не было бы российской нефти, еще что-нибудь придумали бы. Это лишь предлог», - считает эксперт ФНЭБ.

В случае с газом США заинтересованы в том, чтобы окончательно выдавить наш газ с европейского рынка и расчистить рынок сбыта для своих американских проектов, но по нефти такого нет.

«Если бы США действительно были заинтересованы в том, чтобы прекратить экспорт нефти из России, то они бы просто запретили вообще кому-либо покупать российскую нефть. Но они этого не делают. США ввели вторичные санкции в виде импортных пошлин только против одной страны - Индии.

Хотя есть Китай, который покупает еще больше нашей нефти, есть Венгрия, Словакия, Сербия. Российские нефтепродукты покупают Турция, Бразилия, Саудовская Аравия и многие другие страны. Но Трамп не вводит против них вторичные санкции, и ЕС это не грозит», - считает Игорь Юшков.

Более того, на Брюссель давить-то особо и не надо, он сам хочет избавиться от российской нефти. Этим летом ЕС внес поправки в регламент по дальнейшему отказы от российской нефти и нефтепродуктов, где обязал Венгрию и Словакию к концу 2027 года представить конкретные меры по отказу от нашей нефти.

Если представить, что поставки нефти в Словакию и Венгрию останавливается окончательно - неважно по какой причине - то эти страны просто начнут покупать аналогичную нефть на мировом рынке. «Все это будет дороже. На рынке нет больших объемов необходимого сорта нефти, возможно придется покупать разные сорта и перемешивать их. Танкеры с нефтью будут приходить в Хорватию, оттуда по прямому нефтепроводу в Венгрию и в Словакию. Их НПЗ будут загружены, но их маржинальность снизится, что для маленьких экономик - существенные потери. Производить излишки, скорее всего, будет уже не выгодно. А сегодня дополнительные объемы топлива они продают Украине и зарабатывают на этом», - говорит Юшков.

Если речь идет о запрете покупать у Индии нефтепродукты, сделанные из российской нефти, или у Турции, которая нарастила импорт нашего топлива, то здесь на ЕС тоже давить уже незачем. ЕС и так уже ввел запрет на топливо из российской нефти, который начинает действовать с 21 января 2026 года. По крайней мере, к этому сроку должны разработать механизм этого запрета, который ЕС может предъявить США в качестве аргумента, говорит Юшков.

«В реальности будет очень сложно администрировать этот запрет, так как на практике непонятно как отличить, какая нефть была переработана для производства топлива. Какие-то партии с нефтепродуктами будут, вероятно, отклоняться ЕС, но остальные объемы будут все равно проходить в Европу из Индии. Ведь Россия - крупнейший, но не единственный поставщик сырой нефти в Индию.

Просто Индия и Турция начнут маркировать топливо как нефтепродукты, сделанные из другой нефти и все. Возможно, рынок немного переформатируются, Азия и Европа немного поменяются рынками сбыта, но на этом все и закончится», - заключает Игорь Юшков.

Если в дальнейшем России придется окончательно уйти с рынка Европы, то ей и ее партнерам-реэкспортерам - Индии и Турции, останутся развивающиеся рынки стран АТР и Африки, где спрос на нефть растет, говорит Антонина Левашенко, заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара. Она приводит данные Международного энергетического агентства, которое прогнозирует рост потребления в этом регионе на 4,2 млн баррелей в сутки в период 2023–2030 гг. А наибольший рост потребления нефти в мире с 2023 по 2024 гг. уже наблюдался у Бангладеш, Вьетнама, Сингапура и Шри-Ланки.