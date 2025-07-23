В Европе покупатели бьются за российскую нефть

Tекст: Ольга Самофалова

Венгрия и Сербия провели с Россией трехсторонние переговоры о строительстве нового нефтепровода, который в будущем соединит две страны и обеспечит поставки российской нефти. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, венгерская компания MOL уже представила технико-экономическое обоснование проекта, а подготовительные работы по территориальному планированию идут активно. Ожидается, что физическое строительство начнется в конце 2025 – начале 2026 года, а в полном объеме нефтепровод будет введен в эксплуатацию к 2028 году.

Речь идет о том, чтобы по новому маршруту доставлять российскую нефть по нефтепроводу «Дружба» транзитом через Венгрию прямиком в Сербию.

Раньше Россия поставляла нефть в Сербию морем. «Газпромнефть отправляла нефть через порт Новороссийска морем в Хорватию, где танкер разгружался и по прямому нефтепроводу нефть попадала на сербский НПЗ компании НИС. Однако шестым пакетом антироссийских санкций с 5 декабря 2022 года было запрещено поставлять нефть из России в Евросоюз морским транспортом. Поэтому в Хорватии танкеры с российской нефтью разгружать нельзя», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Однако Венгрия выбила право получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Теперь чтобы доставить в Сербию российскую нефть, приходится использовать неудобный и более затратный маршрут. Нефть идет по «Дружбе» транзитом через Белоруссию и Украину, приходит в Венгрию, а оттуда в хорватский порт. Здесь нефть разворачивается и отправляется в обратном направлении по второму нефтепроводу в Сербию. В хорватском порту есть разветвление: один нефтепровод идет в Венгрию, а другой – в Сербию, поясняет эксперт. Чтобы убрать этот ненужный крюк, необходимо построить новый прямой нефтепровод между Венгрией и Сербией.

«Новый нефтепровод нужен для того, чтобы сократить затраты на транспортировку российской нефти и чтобы она не заходила на территорию Хорватии. Потому что, во-первых, это удорожает стоимость доставки, во-вторых, Хорватия более пробрюссельская страна»,

– говорит Юшков.

Проект появился в планах уже давно, но до сих пор не был реализован. Почему? Во-первых, из-за довольно долгого этапа согласования как бюрократических моментов, так и вывода земли под строительство трубы. «Строительство трубы инициировали еще когда стало понятно, что морем поставлять нефть нельзя. Но много времени уходит на проектирование и всевозможные согласования, в том числе с собственниками земли о выкупе участков и так далее, плюс риски запрета на поставки нефти по нефтепроводу. Само строительство и трубоукладочные работы вряд ли займут много времени, так как протяженность небольшая», – говорит собеседник.

Сами сербы, по его словам, тоже тормозят проект, потому что задаются вопросом: с кем им дальше надо сотрудничать. «Сербы явно пытались выдавить российских акционеров из сербского НПЗ НИС. «Газпромнефть» владела 50% акций сербской компании НИС, которой принадлежит НПЗ. Когда США ввели санкции против «Газпромнефти», сербы попросили Россию продать свою долю в НПЗ ради безопасности энергоснабжения и снижения санкционных рисков. Но предложили смешную цену.

«Газпромнефть» купила этот завод дороже, еще больше вложила в модернизацию, сделав НПЗ одним из самых технологически развитых в Европе, а сербское руководство попыталось вынудить продать актив за три копейки»,

– рассказывает Юшков.

«Газпромнефть» в итоге продала небольшой пакет Газпрому, тем самым перестала иметь контрольный пакет в сербском НПЗ и уберегла его от попадания под американские санкции.

Одним из рисков проекта нефтепровода и в целом поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» является его перекрытие украинской стороной, так как значительная часть трубы проходит по ее территории.

«Но я не думаю, что поставки по «Дружбе» будут перекрыты, по крайней мере, сейчас. Хотя мы про много что говорили, дескать это вряд ли может произойти. Но основные риски перекрытия исходят от Украины. Как дальше будет развиваться ситуация, сказать сложно, но уже три года, сколько идет СВО, Украина продолжает прокачивать российскую нефть на своем участке трубы, хотя несколько раз возникали вопросы. Однако надо понимать, что у Венгрии и Словакии тоже есть инструменты, как надавить на Украину», – рассуждает Игорь Юшков.

Глава венгерского МИД заверил, что Будапешт никогда не откажется от российской нефти и газа. Венгрия и Сербия плюс Словакия так держатся за российскую нефть потому, что это самый выгодный вариант. «Во-первых, нефтеперерабатывающие заводы настроены под российскую нефть марки Urals. Во-вторых, любой альтернативный маршрут будет иметь более высокую себестоимость доставки, что для небольших экономик важный момент. Кроме того, пропускной способности как порта в Хорватии, так и нефтепроводов до Венгрии и Сербии может быть недостаточно, если это будет единственный маршрут доставки нефти. В-четвертых, венгерская компания владеет НПЗ в Словакии, поэтому заинтересована в загрузке заводов в обеих странах. У Сербии еще возникает вопрос с тем, согласится ли «Газпромнефть» как акционер на загрузку НПЗ не российской, а какой-то другой нефтью. Наконец, на российскую нефть есть скидка», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

«Российским нефтяникам нужны рынки, где минимальные риски новых ограничений сочетаются с низким уровнем развития электротранспорта – Сербия как раз относится к числу таких рынков. Другое дело, что российским экспортерам нужно расширять пул доступных альтернатив, а это непростая задача, с учетом замедления спроса на нефть и появления новых крупных поставщиков, в том числе из Южной Америки (Бразилия, Гайана, Аргентина)», – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

По его данным, общий импорт нефти в Сербии в 2023 году достиг 3,5 млн тонн, а в 2024 году – 2,6 млн тонн. Ключевыми поставщиками нефти в Сербию стали Ирак, Казахстан и Азербайджан.