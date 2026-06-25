Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.2 комментария
Путин обсудил с Совбезом внутреннюю безопасность России
Путин обсудил с Совбезом внутреннюю безопасность России и отношения с соседями
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза обеспечение внутренней безопасности России и развитие отношений с соседями.
Президент Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности. На повестке дня стояли вопросы защиты национальных интересов и укрепления связей с сопредельными государствами, передает РИА «Новости».
«У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. Второй – развития наших отношений с ближайшими соседями. Предлагаю начать с вопросов внутренней повестки», – сказал президент.
Для детального обсуждения заявленных тем глава государства передал слово директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
В середине июня президент предложил Совету безопасности сосредоточиться на вопросах защиты парламентских выборов.
В мае Путин заслушал подробный доклад министра внутренних дел Владимира Колокольцева о текущей работе ведомства.