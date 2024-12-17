У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.3 комментария
Володин: Иностранным агентам запретят обогащаться в России
Госдума приняла закон, обязывающий иностранных агентов открывать спецсчета для доходов от продажи имущества и интеллектуальной деятельности, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он указал, что все 429 депутатов предложили новые меры, которые требуют от иностранных агентов и тех, кто перечисляет им денежные средства, открыть специальный рублевый счет.
На этот счет будут зачисляться доходы от продажи недвижимого имущества и транспортных средств, а также от сдачи их в аренду.
Кроме того, средства от процентов по вкладам, долевого участия в организациях и использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов также должны зачисляться на этот счет. К ним относятся произведения науки, литературы, искусства, изобретения и товарные знаки.
«Те, кто предал нашу страну, не будут обогащаться за счет ее граждан», – подытожил Володин.
Напомним, Госдума приняла закон о создании специальных рублевых счетов для выплат иноагентам, включая доходы от продажи недвижимости, в целях усиления контроля за финансовыми потоками. Российское правительство без замечаний одобрило законопроект.