Володин: Иностранным агентам запретят обогащаться в России

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что все 429 депутатов предложили новые меры, которые требуют от иностранных агентов и тех, кто перечисляет им денежные средства, открыть специальный рублевый счет.

На этот счет будут зачисляться доходы от продажи недвижимого имущества и транспортных средств, а также от сдачи их в аренду.

Кроме того, средства от процентов по вкладам, долевого участия в организациях и использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов также должны зачисляться на этот счет. К ним относятся произведения науки, литературы, искусства, изобретения и товарные знаки.

«Те, кто предал нашу страну, не будут обогащаться за счет ее граждан», – подытожил Володин.

Напомним, Госдума приняла закон о создании специальных рублевых счетов для выплат иноагентам, включая доходы от продажи недвижимости, в целях усиления контроля за финансовыми потоками. Российское правительство без замечаний одобрило законопроект.