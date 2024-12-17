У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.3 комментария
Госдума утвердила рублевые спецсчета для выплат иноагентам
Госдума приняла закон о создании специальных рублевых счетов для выплат иноагентам, включая доходы от продажи недвижимости, в целях усиления контроля за финансовыми потоками.
Госдума на пленарном заседании приняла законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат иноагентам, передает ТАСС.
Закон был предложен группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и принят во втором и третьем чтениях.
Согласно новому закону, доходы, полученные иноагентами от продажи или аренды недвижимости и транспортных средств, также должны поступать на такие счета.
При этом банк обязан уведомить уполномоченный орган о реквизитах счета в течение трех рабочих дней. Закон не считает нарушение банковской тайны размещением таких данных в реестре и их публикацией на официальном сайте.
Спецсчета должны быть открыты в течение 15 рабочих дней после включения в реестр или возникновения оснований для выплат. Иноагенты смогут распоряжаться средствами только после отмены их статуса, в течение 15 рабочих дней после чего средства могут быть переведены на другой счет.
Закон вступит в силу 1 марта 2025 года, и иноагенты обязаны открыть спецсчета в течение 15 рабочих дней с этой даты.
Володин отметил, что закон направлен на предотвращение возможности иноагентам использовать средства, заработанные в России, против страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы внесли поправки о зачислении на специальные счета доходов иноагентов от продажи и аренды имущества, а также дивидендов по вкладам. Российское правительство без замечаний одобрило законопроект о введении рублевых спецсчетов для доходов иноагентов.