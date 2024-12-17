Госдума утвердила рублевые спецсчета для выплат иноагентам

Tекст: Александра Юдина

Госдума на пленарном заседании приняла законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат иноагентам, передает ТАСС.

Закон был предложен группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и принят во втором и третьем чтениях.

Согласно новому закону, доходы, полученные иноагентами от продажи или аренды недвижимости и транспортных средств, также должны поступать на такие счета.

При этом банк обязан уведомить уполномоченный орган о реквизитах счета в течение трех рабочих дней. Закон не считает нарушение банковской тайны размещением таких данных в реестре и их публикацией на официальном сайте.

Спецсчета должны быть открыты в течение 15 рабочих дней после включения в реестр или возникновения оснований для выплат. Иноагенты смогут распоряжаться средствами только после отмены их статуса, в течение 15 рабочих дней после чего средства могут быть переведены на другой счет.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 года, и иноагенты обязаны открыть спецсчета в течение 15 рабочих дней с этой даты.

Володин отметил, что закон направлен на предотвращение возможности иноагентам использовать средства, заработанные в России, против страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы внесли поправки о зачислении на специальные счета доходов иноагентов от продажи и аренды имущества, а также дивидендов по вкладам. Российское правительство без замечаний одобрило законопроект о введении рублевых спецсчетов для доходов иноагентов.