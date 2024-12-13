В Госдуму внесли поправки к закону о выплате на спецсчета доходов иноагентов

Володин: Депутаты Госдумы подготовили и внесли поправки к закону о доходах иноагентов

Tекст: Вера Басилая

Депутаты Госдумы подготовили и внесли поправки к законопроекту, касающемуся зачисления доходов иностранных агентов на специальные рублевые счета, сообщил Володин в своем Telegram-канале .

Он отметил, что инициатива касается доходов от продажи и аренды имущества, а также дивидендов и процентов по вкладам, предложение может быть рассмотрено во втором чтении на заседании 17 декабря.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект, принятый в первом чтении 20 ноября, изначально предусматривал зачисление доходов иностранных агентов от творческой деятельности на специальные счета. Поправки расширяют обязательства, включая доходы от продажи недвижимого имущества и транспортных средств, а также от долевого участия в организациях.

Володин подчеркнул, что иностранные агенты смогут распоряжаться денежными средствами только после отмены статуса иноагента.

«Те, кто предал нашу страну, не должны обогащаться за счет ее граждан и использовать заработанные в России средства против нее», – заявил Володин.

Госдума одобрила проект о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам за интеллектуальную деятельность, который был внесен депутатами под руководством Вячеслава Володина.

До этого Володин анонсировал законопроект о контроле выплат иностранным агентам, предусматривающий зачисление их доходов на специальные рублевые счета, и в случае снятия этого статуса они смогут в течение 15 дней вывести средства со спецсчетов.