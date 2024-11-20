Госдума одобрила законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов

Госдума одобрила в I чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов

Tекст: Александра Юдина

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении рублевых спецсчетов для выплаты вознаграждений иностранным агентам, передает ТАСС.

Документ вносит изменения в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», добавляя нормы, требующие от иноагентов использования спецсчетов в уполномоченных банках для получения выплат за интеллектуальную деятельность и бренды.

Согласно законопроекту, иноагенты обязаны открыть спецсчет в течение 15 дней после регистрации в реестре лиц, находящихся под иностранным влиянием. Спецсчет может быть открыт платежным агентом, если у него отсутствует информация о счете, причем это возможно без присутствия иноагента.

Спецсчет может быть единственным для иноагента, и он обязан информировать плательщиков о своем статусе. Российское правительство получит право определять случаи списания средств со спецсчетов, включая решения судов о взысканиях в бюджеты.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал законопроект о контроле выплат иностранным агентам, предусматривающий зачисление их доходов на специальные рублевые счета, и в случае снятия этого статуса они смогут в течение 15 дней вывести средства со спецсчетов.