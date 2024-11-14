Стало известно об условиях получения иноагентами рублей со спецсчетов

Законопроект: После отмены статуса иноагенты получат рубли со спецсчетов за 15 дней

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает ТАСС, эти средства могут быть перечислены на другой банковский счет или выданы наличными согласно законопроекту о спецсчетах для выплат за интеллектуальную деятельность.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму в ближайший четверг. Володин уточнил, что проект предполагает особый порядок для вознаграждений и других выплат, причитающихся иностранным агентам за использование результатов их интеллектуальной деятельности.

Законопроект также предписывает, что на имя иностранного агента может быть открыт только один рублевый спецсчет. Это ограничение направлено на упрощение контроля за движением финансовых средств, выплачиваемых иностранным агентам.

Согласно тексту законопроекта, в случае исключения иноагента из реестра специальный счет должен быть закрыт банком в течение 15 дней с момента получения заявления. Вся оставшаяся на счете сумма может быть выдана или перечислена на другой счет, принадлежащий бывшему иностранному агенту.

Напомним, Володин анонсировал законопроект о контроле выплат иностранным агентам, предусматривающий зачисление их доходов на специальные рублевые счета.

Володин также сообщил о разработке законопроекта, который вводит ограничения на выплаты по авторским правам для иностранных агентов и релокантов, негативно высказывающихся о России.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял о намерении ограничить доходы граждан России, покинувших страну и критикующих ее, от аренды недвижимости в России.