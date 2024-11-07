  • Новость часаСи Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах в США
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    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа

    Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

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    7 ноября 2024, 08:45 • Новости дня

    Володин заявил о разработке ограничений выплат иноагентам и релокантам

    Вячеслав Володин заявил о разработке ограничений на выплаты иноагентам и релокантам

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта, вводящего ограничения на выплаты по авторским правам для иноагентов и негативно высказывающихся о России релокантов.

    В своем Telegram-канале он указал, что законопроект может быть рассмотрен уже через несколько дней. Володин подчеркнул, что инициатива предусматривает зачисление доходов от творческой деятельности иноагентов на специальный счет в рублях.

    По словам Володина, получение дохода иным путем будет запрещено. Вспомогательные ограничения разрабатываются и для релокантов, которые негативно высказываются о России. Он выразил мнение, что те, кто оскорбляет граждан и участников специальной военной операции, не должны получать доходы, основываясь на своей деятельности в стране.

    Новые правила коснутся различных сфер, включая науку, литературу, искусство, изобретения, товарные знаки и сообщения в СМИ. Володин отметил важность защиты интересов страны и граждан от негативного влияния внешних агентов и тех, кто покинул Россию, но продолжает ее критиковать.

    Ранее редседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России с ноября начнут действовать новые законы, касающиеся миграции и блогов.

    5 ноября 2024, 02:42 • Новости дня
    Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области

    Российские войска поразили технику и живую силу противниками в Запорожской области

    Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области
    @ MOD Russia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, применяя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов.

    «Русская армия проводит массированную атаку ФАБ-500 с УМПК по скоплению бронетехники и живой силы нацистов на ореховском направлении запорожского фронта», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По его данным, основные удары наносятся в районе Орехова, а также в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе, подчеркнул он.

    Напомним, 31 октября Рогов сообщил, что Главком ВСУ Александр Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой среди украинских военных, вызванной значительными потерями и тактическими успехами российской армии.

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    5 ноября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области

    Член ОП Рогов спрогнозировал наступление на Гуляйполе и Орехов с востока и севера

    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России на Ореховском, Времевском и Южно-Донецком направлениях позволяют сформировать плацдарм для будущего освобождения Запорожской области. На этом фоне применение авиационных бомб ФАБ-500 призвано не дать противнику укрепить здесь оборону, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее Россия нанесла удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб с ФАБ-500 с УМПК.

    «Россия системно наносит удары по скоплению оборонительных сооружений противника на Запорожском направлении. И последние прилеты с использованием ФАБ-500 – не исключение», – пояснил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    «Кроме того, в последнее время ВСУ проявляют здесь повышенную активность. Мы наблюдаем попытки возведения новых укреплений, наскоки на Работино. Таким образом, удары с помощью ФАБ должны были охладить пыл оппонентов, вынудить их прекратить наращивание интенсификации действий на данном направлении фронта», – отмечает он.

    Между тем Рогов напоминает: за последний месяц Россия добилась немалых успехов на южных участках линии боевого соприкосновения. «Складывающаяся на Ореховском и Времевском направлениях ситуация благоволит нашим бойцам в тактическом плане. Формируется плацдарм для возможного наступления на Гуляйполе с востока и севера, где оборона противника налажена крайне слабо», – акцентирует собеседник.

    «Вполне возможно, что в будущем российское командование и решится на проведение масштабного наступления именно здесь. Тем более что активизация на данном участке открывает широкие возможности и в рамках освобождения Орехова, что грозит для ВСУ значительным ухудшением положения в Запорожской области», – полагает спикер.

    «Украинское руководство это хорошо понимает. Местное командование видит, что Гуляйполе уже превратилось в огневую зону: наши артиллеристы хорошо простреливают окраины населенного пункта. Поэтому противник спешно пытается создать здесь новые укрепрайоны, причем прямо в городской застройке, что, мягко говоря, не очень нравится местным жителям», – заключил Рогов.

    Ранее Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб ФАБ-500. Как сообщил Рогов ТАСС, обстрелы проходили преимущественно в районе Орехова, Новодониловки и Малой Токмачки. По его оценке, операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе.

    При этом за последнее время Россия достигла немалых успехов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Так, в пятницу группировка «Центр» освободила Кураховку в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что данный населенный пункт может открыть возможности для дальнейшего продвижения к Запорожской области, однако для этого необходимо пройти последний укрепрайон – Великую Новоселку.

    До этого также был освобожден населенный пункт Золотая Нива, что, по оценке Рогова, обеспечило эффективность наступления на север на Времевском выступе, а также создало предпосылки для атакующих действий в районе Гуляйполя с северо-востока.

    Тем временем Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ фиксируют активность российских войск на юге страны, передает РБК. Он сделал это заявление после получения докладов от командующих ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова. Он отметил, что силы обороны Украины должны предпринять необходимые меры для адекватного реагирования на эти вызовы.

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    6 ноября 2024, 17:56 • Видео
    Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

    Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    5 ноября 2024, 20:47 • Новости дня
    Дипломат: Западная изоляция России отменила саму себя

    Дипломат Долгов: Запад изначально не был готов на полный разрыв отношений с Россией

    Дипломат: Западная изоляция России отменила саму себя
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Попытка Запада изолировать Россию отменила сама себя. Иначе как можно навязывать всему миру разрыв отношений с Москвой, но при этом направлять новых послов в Москву для передачи верительных грамот? Об этом газете ВЗГЛЯД сказал дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот Владимиру Путину зарубежными послами.

    «Еще в первые месяцы спецоперации западные политики громогласно заявляли о погружении России в международную изоляцию. В итоге контакты Москвы со странами НАТО и ЕС значительно сократились, но запал Брюсселя и Вашингтона оказался самообманом. Они оказались не готовы к полному разрыву диалога», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «Подлинная изоляция немыслима без понижения уровня дипломатических отношений. Однако на этот шаг западные государства не решились. Их послы продолжают прибывать в Россию, они сменяют предшественников, работа их представительств не прекратилась. Таким образом, в позиции ЕС и НАТО чувствуется некоторое лукавство», – отмечает он.

    «Почему так происходит? Брюссель и Вашингтон пристально следят за ходом конфликта на Украине. Они прекрасно понимают, что ВСУ максимально далеки от победы. Стратегические тенденции складываются в пользу Москвы, а значит, рано или поздно им придется договариваться с нами о будущем европейской безопасности», – акцентирует собеседник.

    «Для этого потребуются дипломатические каналы, которые они, собственно, и сохраняют. Кроме того, Россия занимает лидирующие позиции в процессе организации различных форматов сотрудничества стран Глобального Юга. Вспомним хотя бы саммит БРИКС, который недавно завершился в Казани. Мероприятие посетили многие международные лидеры. Столица Татарстана принимала по-настоящему важное в глобальном смысле событие», – рассуждает он.

    «Поэтому терять связь с Россией, выступающей инициатором столь масштабных процессов, как минимум неразумно. Необходимость поддерживать диалог с Москвой вынуждает западные государства даже пренебрегать интересами офиса Зеленского, в котором вот уже третий год ждут «вычеркивания» России из ключевых международных проектов», – добавляет эксперт.

    «Можно сказать, что западная изоляция отменила саму себя. Как можно навязывать всему миру разрыв отношений с Россией, отправляя своих же послов в Москву для передачи верительных грамот? Однако несмотря на сохранение каких-либо дипломатических каналов с Западом, мы не возлагаем на них большие надежды», – говорит собеседник.

    «В конечном счете Россия никогда не выступала инициатором сокращения возможностей диалога с тем же Евросоюзом. Наша страна готова вести диалог на том уровне, который сочтут приемлемым для себя государства ЕС. Ратовать за его наращивание нам неинтересно, но и закрывать двери для желающих вновь наладить контакты мы не намерены», – заключил Долгов.

    Ранее в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот Владимиру Путину зарубежными послами. В ней приняли участие представители 28 государств. Примечательно, что в их число вошли и члены НАТО. Так, на мероприятие прибыли дипломаты Албании, Бельгии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов и Финляндии.

    Помимо них на церемонии присутствовали и послы стран, выступающих союзниками альянса: Аргентины, Боснии и Герцеговины, Израиля, Ирландии, Мальты, Новой Зеландии и Японии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, участие недружественных государств в мероприятии объясняется ценностью дипломатии.

    Он напомнил, что Москва не выступала в качестве инициатора разрыва отношений с Западом. «Каналы остаются открытыми, и в этом, собственно, шанс, который у нас постоянно есть под рукой», – добавил он, акцентируя внимание на возможности переговоров даже с наиболее сложными международными акторами.

    Напомним, вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры посла. Это первая в 2024 году подобная церемония. Как правило, их проводят несколько раз за год. В прошлый раз Владимир Путин участвовал в данном мероприятии 4 декабря 2023 года. Тогда на нем присутствовали представители 21 государства, в том числе ФРГ, Южной Кореи, Швеции, Словении, Австралии и Британии.

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    5 ноября 2024, 04:21 • Новости дня
    Стало известно о попытке вербовки Столтенберга советской разведкой

    Ветеран ГРУ Винокуров рассказал о разработке Столтенберга советской разведкой под псевдонимом Стеклов

    Стало известно о попытке вербовки Столтенберга советской разведкой
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под псевдонимом Стеклов, однако отказался сотрудничать, сообщил ветеран ГРУ Владимир Винокуров.

    По словам Винокурова, бывший Генсек НАТО Столтенберг в конце 1980-х – начале 1990-х годов контактировал с представителями советской внешней разведки, но отказался сотрудничать, сообщив о своих контактах норвежским службам безопасности, передает РИА «Новости».

    Как отметил Столтенберг, в молодости он встречался с представителем советской разведки в Норвегии и по просьбе норвежской контрразведки пытался привлечь его на свою сторону. Однако, по словам Винокурова, все было в точности наоборот.

    Напомним, ранее ветеран ГРУ рассказал, что основной задачей российской военной разведки стало отслеживание активности США и НАТО в ключевых регионах, включая Арктику и Черноморское побережье.

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    4 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям
    Глава МИД Венгрии уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Запада, несмотря на заявления о санкциях, продолжают активно торговать с Россией, особенно в сфере энергоносителей.

    «Стоит ли исключить Россию из международной торговли? Нет, Россию не исключат. Есть те, кто так говорит, но они обычно больше торгуют с Россией, чем можно подумать», – сказал Сийярто в ходе дебатов в венгерском парламенте, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия значительно увеличила экспорт нефти в Индию, откуда Германия теперь закупает больше нефти. В то же время, как отметил министр, западноевропейские страны заявляют, что не покупают российский газ, хотя объемы СПГ из России в Европу продолжают расти.

    Сийярто также указал на лицемерие западных политиков, которые публично выступают против российских энергоносителей, но за закрытыми дверями заключают сделки с Россией. Он подчеркнул, что такие действия противоречат провоенной риторике, распространяемой этими странами.

    Ранее депутат ФРГ Штеффен Котре заявил, что отказ Германии от закупок российской энергии негативно сказывается на кошельках населения и конкурентоспособности немецких компаний.

    2 ноября бывший исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что экономика Европы оказалась в кризисе из-за отказа от российских энергоносителей, поставки которых были крайне надежными и дешевыми.

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    4 ноября 2024, 23:09 • Новости дня
    США сообщили о 10 тыс. военных КНДР в Курской области

    Администрация США заявила о возможном участии 10 тыс. военных КНДР в боевых действиях

    США сообщили о 10 тыс. военных КНДР в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Американская администрация заявила о возможном участии 10 тыс. военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области, что может сделать их законными военными целями для ВСУ.

    Как отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, северокорейские силы могут вступить в боевые действия против украинских войск в ближайшие дни, однако достоверность этой информации еще предстоит проверить, передает ТАСС.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. При этом, по информации The New York Times, США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону спецоперации.

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    5 ноября 2024, 14:09 • Новости дня
    Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией

    Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил отмену роуминга

    Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил около 20 документов на заседании. Одним из ключевых решений стала резолюция об отмене роуминга на территории Союзного государства, что создаст комфортные тарифы для пользователей связи.

    Среди других одобренных документов – определение статуса продукции белорусских и российских производителей как «товара Союзного государства» и развитие пригородного железнодорожного сообщения. Важным шагом также стало принятие постановлений о защите прав потребителей и разработке стратегии общего информационного пространства, передает ТАСС.

    Два документа направлены на противодействие незаконному импорту товаров и обороту табака. Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Союзное государство выстроило уникальную интеграционную модель, которая помогает справляться с современными вызовами и развивать экономическое сотрудничество.

    Головченко подчеркнул, что за 25 лет Союзное государство добилось значительных экономических успехов. ВВП Белоруссии вырос более чем в шесть раз, а в России – в десять. Тесная интеграция позволяет сохранять эту динамику, несмотря на внешние условия, отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году Россия и Белоруссия договорились отменить роуминг на территории Союзного государства. Газета также сообщала, что в июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о планах отменить роуминг между Россией и Белоруссией до конца 2024 года.

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    4 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    В Совфеде назвали организацию президентских выборов в Молдавии «позорной»

    Вице-спикер Совфеда Косачев заявил о внешнем влиянии на результаты выборов в Молдавии

    В Совфеде назвали организацию президентских выборов в Молдавии «позорной»
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о внешнем определении итогов президентских выборов в Молдавии, обвинив организаторов в создании условий в пользу одного кандидата.

    «Позорная организация выборов в Молдове», – написал в своем Telegram-канале Косачев. По его словам, результаты голосования были определены не внутри страны, а извне. Он подчеркнул, что голоса из-за границы сыграли ключевую роль, так как организаторы выборов создали неравные возможности для избирателей, поддерживающих разных кандидатов.

    Сенатор также выразил недовольство положительными оценками избирательного процесса, поступающими от западных стран. Он отметил, что такие оценки являются предательством демократических ценностей, которые они провозглашают.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и другие европейские лидеры поздравили Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии, отметив решимость страны в выборе европейского пути.

    Напомним, в понедельник Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

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    5 ноября 2024, 05:20 • Новости дня
    Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Минобороны: Экипажи танков Т-80БВМ Восточной группировки предотвратили атаку ВСУ на юге Донбасса

    Tекст: Максим Попов

    Российские танкисты предотвратили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении, сорвав планы противника благодаря точному огневому поражению, сообщило Минобороны.

    Как сообщили военные, экипажи танков Т-80БВМ из Приморья обнаружили скопление сил противника на Южно-Донецком направлении. После уточнения координат было решено нанести удар, передает ТАСС.

    В результате прицельного огня танков Т-80БВМ с открытых огневых позиций атака противника была сорвана. Украинские силы понесли потери как в живой силе, так и в технике. По завершении операции российские танкисты оперативно покинули позиции, чтобы избежать ответного огня вражеской артиллерии.

    До этого Минобороны сообщило, что тульские десантники с помощью минного шлагбаума перекрыли один из маршрутов прорыва ВСУ в Курскую область. Ранее стало известно, что Россия нанесла мощные авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области.

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    5 ноября 2024, 00:11 • Новости дня
    Белоусов отметил героизм военных разведчиков в зоне СВО

    Глава Минобороны заявил о высоком профессионализме и героизме военных разведчиков

    Белоусов отметил героизм военных разведчиков в зоне СВО
    @ Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Военные разведчики проявляют героизм и высокую профессиональную подготовку в ходе выполнения своих задач в зоне специальной военной операции, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов накануне Дня военного разведчика.

     «Многолетняя летопись военной разведки включает сотни успешно проведенных операций, которые способствовали обеспечению национальной безопасности страны. <…> И сегодня, в ходе специальной военной операции, военные разведчики, следуя славным традициям предшественников, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг», – приводит ТАСС слова Белоусова.

    Напомним, 2 ноября глава Минобороны назвал действия освободивших Кураховку бойцов образцом храбрости. До этого он поздравил с освобождением поселка Кругляковка военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

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    4 ноября 2024, 22:23 • Новости дня
    Врио Ростовской области Слюсарь назвал регион инфраструктурным хабом

    Юрий Слюсарь, назначенный врио главы Ростовской области, назвал ее инфраструктурным центром

    Tекст: Максим Попов

    Юрий Слюсарь был назначен врио главы Ростовской области и назвал регион важным инфраструктурным центром, подчеркнув его значимость как ворот для новых территорий.

    В понедельник Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем, в ходе которой предложил ему пост временно исполняющего обязанности главы Ростовской области, передает ТАСС.

    На встрече с президентом Слюсарь назвал Ростовскую область «инфраструктурным хабом» для новых регионов. В своей речи он отметил, что регион обладает значительными промышленными и хозяйственными потенциалами, а также играет роль ворот к новым территориям, где проживают миллионы сограждан.

    Новый глава региона подчеркнул, что эти факторы предопределяют значение Ростова как ключевого инфраструктурного центра, что позволит эффективно развивать новые территории и интегрировать их в общую экономическую структуру страны.

    Напомним, назначение Слюсаря произошло после отставки Василия Голубева, который сообщил в Telegram о своем уходе с поста губернатора в связи с переходом на другую работу.

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    5 ноября 2024, 03:08 • Новости дня
    Ветеран ГРУ заявил о возвращении России к приоритетам времен Холодной войны

    Ветеран ГРУ рассказал о новой военно-разведывательной доктрине России

    Tекст: Максим Попов

    Основной задачей российской военной разведки стало отслеживание активности США и НАТО в ключевых регионах, включая Арктику и Черноморское побережье, заявил Ветеран ГРУ и руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.

    По словам Винокурова, приоритеты работы российской военной разведки снова сместились в сторону США и НАТО как в годы Холодной войны, передает РИА «Новости».

    Винокуров отметил, что ранее основной задачей ГРУ считалась борьба с международным терроризмом. Но теперь на первое место выходит противостояние с США и их союзниками из НАТО.

    Эксперт подчеркнул, что важнейшей задачей ГРУ становится отслеживание военно-политической обстановки в различных регионах. Особое внимание уделяется Арктическому, Балтийскому, Черноморскому и Индо-Тихоокеанскому регионам, где отмечается повышенная активность США. Это требует от российской разведки постоянного мониторинга и анализа происходящих изменений.

    Напомним, накануне глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив, что они проявляют героизм и высокую профессиональную подготовку в ходе выполнения задач в зоне СВО.

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    5 ноября 2024, 23:40 • Новости дня
    МИД: После атаки на Курскую область Запад потерял веру в Украину

    Замглавы МИД заявил о снижении интереса Запада к Украине после атаки на Курскую область

    Tекст: Максим Попов

    После атаки Киева на Курскую область Запад начал терять веру в Украину и перестал спешно созывать новые заседания Совбеза ООН, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

    По словам Вершинина, в ходе атак на российское приграничье киевский режим потерпел значительные потери в живой силе и технике, что привело к ухудшению ситуации на восточном фронте, передает «Лента.Ру».

    Вершинин отметил, что западные члены Совбеза ООН ранее регулярно созывали заседания по вопросам Украины, однако в последние месяцы заметно снизили активность в этом направлении. Он подчеркнул, что это связано с потерей веры в возможность Киева изменить ситуацию в свою пользу, что может свидетельствовать о постепенной подготовке Запада к сворачиванию поддержки Украины.

    Дипломат подчеркнул, что последнее заседание Генассамблеи ООН по Украине состоялось в феврале 2023 года.

    Как сообщило Минобороны 4 ноября, украинские войска лишились более 350 военнослужащих, нескольких танков и бронетехники за сутки.

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    4 ноября 2024, 22:09 • Новости дня
    Врио губернатора Тамбовской области решил опереться на действующую команду

    Евгений Первышов заявил о продолжении работы с командой прежнего губернатора в Тамбовской области

    Tекст: Максим Попов

    ВРИО губернатора Евгений Первышов намерен опираться на действующую команду в Тамбовской области для продолжения работы.

    Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что планирует продолжать работу с командой, которая уже проявила себя в регионе. «Я намерен продолжить работу с командой, которая уже продемонстрировала свою эффективность. А дальше будем действовать по ситуации», – приводит ТАСС слова Первышова.

    Он также отметил, что Тамбовская область является для него новым регионом, и для дальнейшей работы ему необходимо больше узнать о регионе. В планах также встреча с активом, представителями общественности и жителями, чтобы составить более полное представление о регионе.

    Ранее стало известно, что Первышов пребудет в Тамбовскую область 6 ноября.

    Напомним, сегодня президент Владимир Путин назначил выпускника «Времени героев» Первышова врио главы Тамбовской области. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в июне президент пообещал сделать предложение по работе Дмитрию Первышову, который в 2022 году, будучи депутатом Госдумы, отправился на специальную военную операцию на Украине.


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    4 ноября 2024, 19:05 • Новости дня
    Эксперт: Православные ценности разделяют все народы России

    Политолог Шаповалов: Милосердие, взаимопомощь и добровольчество присущи гражданам России независимо от вероисповедания

    Эксперт: Православные ценности разделяют все народы России
    @ Александр Щербак/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Миллионы россиян сегодня принимают участие в добровольческой деятельности. Ведь такие православные ценности как милосердие, взаимопомощь и взаимоуважение разделяют все граждане страны независимо от вероисповедания, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее президент России Владимир Путин выставку «Православная Русь» в Манеже.

    «Очень важно, что президент посетил выставку «Православная Русь – к Дню народного единства» именно в день праздника. Экспозиция рассказывает о том, как на протяжении всей русской истории в стране формируются и развиваются ценности милосердия, взаимопомощи, взаимоуважения, солидарности», – сказал Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Все это – традиционные русские ценности, характерные для всех наших сограждан независимо от вероисповедания. И кстати День народного единства – яркое тому свидетельство. И в дореволюционный период, и в Советское время, и сегодня меценатство, благотворительность добровольчество, волонтерство являются очень значимыми лейтмотивами нас самих», – добавил он.

    По его словам, сейчас миллионы россиян участвуют в той или иной добровольческой и волонтерской деятельности. «Отдельно стоит сказать о той неоценимой помощи, которую российские волонтеры оказывают семьям военнослужащих, беженцам и пострадавшим от террористических атак ВСУ», – перечислил аналитик.

    «Неслучайно Русская Православная церковь рассказывает об этом в рамках выставки, поскольку все это также является важной христианской ценностью. И тот факт, что практически каждый приход так или иначе участвует в помощи всем, кто в этом нуждается, является ярким подтверждением», – считает эксперт.

    Политолог также обратил внимание на то, что для Путина обращение к благотворительности, милосердию и добровольчеству – тема не новая. «Глава государства постоянно обращает пристальное внимание на подобные гражданские инициативы, а также лично взаимодействует с представителями подобных организаций», – говорит политолог. Резюмируя, он отметил, что визит президента на выставку именно в День народного единства подчеркивает, насколько важна эта деятельность для всех.

    Напомним, Владимир Путин посетил XX церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства», передает ТАСС. Мероприятие, которое проходит в Московском Манеже, совмещает в себе марафон «Знание. Первые» Российского общества «Знание» и мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро». Президенту провели экскурсию по экспозиции.

    Главу государства встретил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре. Митрополит провел президента по залам выставки, где представлена масштабная экспозиция. Волонтер стенда «Церковь помогает», операционная сестра церковной больницы святителя Алексия Апполинария Старунова рассказала Путину о социальном служении.

    После этого российский лидер вместе с патриархом Кириллом и митрополитом Тихоном подошли к иконе преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Президент узнал, что освящение образа приурочено к 160-летию со дня рождения великой княгини. Икона, написанная маслом в традициях академической живописи XIX – начала XX века, была создана художницей Светланой Ивлевой специально для выставки.

    Помимо этого, Путин осмотрел мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро». Выставка демонстрирует путешествие по эпохам милосердия и благотворительности, начиная с раннего христианства до современности. Организаторы представили исторические свидетельства и личные истории людей, которые доказали силу добра в мире своим примером.

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