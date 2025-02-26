ФСБ решила обнародовать документы особой важности о «Смерше» к 80-летию Победы

Tекст: Антон Антонов

Участники заседания обсудили работу по публикации материалов из архивов, подчеркивая высокий общественный интерес к документам того времени, передает РИА «Новости». Центральный архив ФСБ России за последние годы разместил более 2 тыс. документов, освещающих различные аспекты Второй мировой войны, включая преступления немецко-фашистских захватчиков и роль органов безопасности в победе над ними.

Председатель Общественного совета Василий Титов отметил, что проект под названием «Особая папка Главного управления контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР» находится на стадии завершения и будет направлен на раскрытие задач, выполненных контрразведкой.

В рамках проекта также планируется издание сборника «Память. Мужество. Слава», посвященного подвигам сотрудников госбезопасности. Журнал «ФСБ: за и против» продолжит публиковать материалы о деятельности органов безопасности в период войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила архив о том, как советская военная контрразведка «Смерш» летом 1944 года сорвала вооруженный мятеж украинских националистов, которые специально проникли в Красную армию. Также сообщалось, что ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Смоленской области, включающие справки, разведданные и спецсообщения контрразведки «Смерш» за 1944 – 1945 годы.