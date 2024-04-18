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ФСБ рассекретила архив о сорванном мятеже бандеровцев в РККА
Документ ФСБ: «Смерш» сорвал в РККА мятеж украинских националистов в 1944 году
Советская военная контрразведка «Смерш» летом 1944 года сорвала вооруженный мятеж, который готовили украинские националисты, специально проникшие в Красную армию, следует из рассекреченного архивного документа ФСБ России, опубликованного спецслужбой в канун 81-й годовщины со дня создания «Смерша».
Весной 1944 года советские войска освободили правобережную Украину от фашистов и вышли на государственную границу СССР, передает РИА «Новости». На освобожденных территориях начались мобилизация населения и формирование запасных полков и дивизий Красной армии. Сотрудники «Смерша» тщательно проверяли пополнение. Как выяснилось, среди призванных оказалось большое количество участников националистических формирований, как ОУН* и УПА* (обе запрещены в России).
Замначальника ГУ контрразведки «Смерш» Николай Селивановский 29 августа 1944 года направил в Государственный комитет обороны на имя его председателя Иосифа Сталина, а также Вячеслава Молотова докладную записку, в которой сообщил, что всего с 1 апреля по 25 августа 1944 года «смершевцы» арестовали более 6,6 тыс. человек, из них более 4,2 тыс. участников ОУН и УПА, которые в период немецкой оккупации в западных областях Украины зверски расправлялась с советским активом и военнопленными, совершая нападения на советские партизанские отряды.
Селивановский докладывал, что в ходе мобилизации в Красную армию жителей Западной Украины главари украинских националистов поручили своим подчиненным идти на воинскую службу и «создавать в воинских частях националистические группы для проведения подрывной работы».
По словам Селивановского, следуя этим указаниям, украинские националисты начали свою подрывную работу, которая заключалась в создании повстанческих групп, антисоветской агитации в рядах призванных украинцев под лозунгом борьбы за «самостийную Украину», «разложении воинской дисциплины» и организации дезертирства красноармейцев с оружием в банды.
Следствие установило, что группа националистов готовила вооруженное выступление в полку и хотела захватить оружие и боеприпасы, хранившиеся в близлежащих воинских складах, уничтожить офицерский состав полка, а затем уйти на соединение с бандами УПА.
«Следствие по делу закончено и все обвиняемые преданы суду», – докладывал Селивановский.
Ранее ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Смоленской области.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ