Bloomberg сообщил о попытке Мелони и Макрона перезагрузить отношения

Tекст: Александра Юдина

Премьер Италии и президент Франции во вторник проведут переговоры в Риме по ключевым вопросам перед крупными международными саммитами, передает ТАСС.

По данным агентства, переговоры могут стать шагом к проведению межправительственного саммита между Парижем и Римом, который не проводился в течение нескольких лет из-за обострения отношений и разногласий между лидерами.

Представитель Елисейского дворца сообщил, что на повестке встречи окажутся вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины, событий на Ближнем Востоке, а также состояния двусторонних политических и экономических связей.

Ранее Мелони провела разговор с президентом США Дональдом Трампом о новых раундах переговоров по Украине.