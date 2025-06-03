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    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    Украинские дроны оставили без света 600 тыс. человек в Запорожской области
    Треть мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки
    Украина допустила технический дефолт
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрыми.

    2 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    12 комментариев
    Алексей Васильев Алексей Васильев На замену устаревшим ракетоносцам подойдет пассажирский Ту-214

    Если исключить излишние требования, оказывается, что в качестве боевой воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – Ту-214 и МС-21.

    23 комментария
    3 июня 2025, 09:15 • Новости дня

    Bloomberg сообщил о попытке Мелони и Макрона перезагрузить отношения

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эмманюэля Макрона в Риме рассматривается как попытка перезагрузить отношения между странами перед саммитами НАТО и G7, пишет Bloomberg.

    Премьер Италии и президент Франции во вторник проведут переговоры в Риме по ключевым вопросам перед крупными международными саммитами, передает ТАСС.

    По данным агентства, переговоры могут стать шагом к проведению межправительственного саммита между Парижем и Римом, который не проводился в течение нескольких лет из-за обострения отношений и разногласий между лидерами.

    Представитель Елисейского дворца сообщил, что на повестке встречи окажутся вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины, событий на Ближнем Востоке, а также состояния двусторонних политических и экономических связей.

    Ранее Мелони провела разговор с президентом США Дональдом Трампом о новых раундах переговоров по Украине.

    31 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    Филиппо сделал резкое заявление о демократии во Франции после вопроса Дурову
    Филиппо сделал резкое заявление о демократии во Франции после вопроса Дурову
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция постепенно превращается в тираническое государство с ограниченными правами и свободами, после инцидента на «Форуме свободы» в Осло, когда ведущий задал основателю Telegram Павлу Дурову вопрос о демократии во Франции, и зал начал смеяться.

    Политик отметил, что реакция аудитории в Осло показывает мировое восприятие Франции как страны без настоящей демократии и со все более ограниченными свободами, передает РИА «Новости».

    Филиппо также призвал провести расследование по поводу предполагаемого вмешательства евро-макронистов в президентские выборы в Румынии, которые должны пройти в мае 2025 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, основатель Telegram Павел Дуров не получил разрешения на выезд из Франции для участия в мероприятии, где должен был выступить с речью о цифровых правах.

    Ранее власти Франции отклонили запрос Дурова на поездку в США.

    Глава французской разведки Николя Лернер обращался к Дурову с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии, но Дуров отказался выполнить этот запрос.

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    1 июня 2025, 06:48 • Новости дня
    В Турции назвали ключевой момент для успеха на переговорах по Украине

    Aydinlik Gazetesi: Ради мира на Украине Турция должна закрыть ЕС доступ к переговорам

    Tекст: Ирма Каплан

    Великобритания, Германия, Франция своими стараниями якобы поддержать Украину делают все возможное, чтобы война продолжалась, поэтому Турция должна сделать самое главное, что требуется – пресечь делегации ЕС доступ к переговорам, пишет Aydinlik Gazetesi.

    «На этих переговорах не должно произойти того, что случилось в 2022 году. Турция должна настаивать на мире здесь и препятствовать европейцам, которые хотят, чтобы Украина продолжала войну. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного отражения отношений Турции с двумя странами», – говорится в статье.

    Чего бы не заявляли европейские сторонники Украины, пишет газета, на деле они лишь увеличивают военные бюджеты и угрожают России – в таких условиях абсурдно пытаться договариваться о мире.

    «Учитывая все это, Европе необходимо принять решение. Евросоюз либо подвергнет риску свое собственное единство, продолжая невыносимую войну, либо завершит ее, чтобы обеспечить мир и спокойствие», – подчеркнули в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Анкара прилагает усилия для организации переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле с целью достижения мира в регионе, о чем заявил президент Турции.

    Эрдоган выразил надежду, что после переговоров в Стамбуле может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако Украина запросила у Турции деньги и оружие накануне переговоров.

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    2 июня 2025, 21:33 • Видео
    Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

    Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    31 мая 2025, 11:58 • Новости дня
    Daily Telegraph: «Коалиция желающих» готовится к прекращению поставок Киеву оружия США
    Daily Telegraph: «Коалиция желающих» готовится к прекращению поставок Киеву оружия США
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что страны «коалиции желающих» разрабатывают сценарии поддержки Киева в случае отказа США поставлять вооружение на Украину.

    По данным издания, на встрече представителей внешнеполитических ведомств в Гааге обсуждались сценарии, при которых Вашингтон ограничит роль в поддержке Украины лишь предоставлением разведданных, передает ТАСС.

    Чиновники признавали, что США не будут в полной мере поддерживать союзников, и обсуждали увеличение экономического давления на Россию.

    The Daily Telegraph отметила, что Британия и Франция смещают акцент с возможной отправки войск на Украину на меры долгосрочной поддержки без участия США после возможного прекращения огня.

    Ранее Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Фон дер Ляйен и Мерц обсудили санкции против газопровода «Северный поток».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Президент России Владимир Путин отметил, что европейские страны продолжают разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва уверена в будущем восстановлении конструктивных отношений.

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    31 мая 2025, 15:04 • Новости дня
    Песков об инциденте с Макроном: Просто так пощечину от жены не получают
    Песков об инциденте с Макроном: Просто так пощечину от жены не получают
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если жена дает пощечину мужу, то такие действия не происходят без причины, однако обсуждать семейные дела Макронов некорректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков прокомментировал семейный инцидент между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой, передает ТАСС.

    Представитель Кремля заявил, что считает некорректным обсуждать частные вопросы семьи Макрона, это «не наше дело».

    Тем не менее, по его словам, если жена решается дать пощечину мужу, это всегда имеет причину.

    Ранее в СМИ появились кадры, на которых первая леди Франции дала пощечину президенту Эммануэлю Макрону при их прибытии в Ханой.

    Во вторник Макрон заявил, что толчок жены был безобидной семейной игрой.

    Президент США Дональд Трамп сказал, что не знаком с деталями произошедшего, но посоветовал Макрону «держать дверь закрытой».

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    31 мая 2025, 10:38 • Новости дня
    Каллас назвала союз России и Китая величайшим вызовом

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала отношения России и Китая самым большим вызовом современности, пишет Bloomberg.

    На конференции в Шанхае Кая Каллас заявила о высокой угрозе, которую, по ее мнению, представляет партнерство Москвы и Пекина, передает РИА «Новости».

    Каллас также сослалась на мнение американского министра обороны Пита Хегсета, который, по ее словам, ранее называл Китай угрозой для других стран Азии.

    По информации итальянского издания Il Fatto Quotidiano, Каллас предпринимает активные шаги для усиления противостояния между Россией и Украиной.

    Тем временем политологи отмечают, что меры Брюсселя против «инакомыслящих» меняют лицо Европы. Евросоюз окончательно перестанет считаться демократией и оплотом либерализма. Ухудшится и экономическое положение стран – членов объединения.

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    1 июня 2025, 00:31 • Новости дня
    Парижский ПСЖ впервые в истории завоевал трофей Лиги чемпионов

    «Пари Сен-Жермен» разгромил итальянский «Интер» и стал обладателем трофея

    Tекст: Ирма Каплан

    Парижский ПСЖ впервые в истории завоевал трофей Лиги чемпионов, одержав в финале крупную победу над «Интером» в Мюнхене.

    Французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) разгромил со счетом 5:0 итальянский «Интер» и впервые стал обладателем трофея Лиги чемпионов, передает ТАСС.

    Голами в матче, который прошел в германской Мюнхене, отличились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

    Российский вратарь победителей Матвей Сафонов в заявку на матч попал, но на поле не появился. При этом он стал пятым россиянином, выигравшим в составе команды турнир.

    Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский, Владимир Бут, Дмитрий Аленичев и Денис Черышев.

    ПСЖ стала второй командой из Франции, которая выиграла Лигу чемпионов после «Марселя». Ранее парижане лишь однажды доходили до финала в 2020 году, но уступили «Баварии».

    Победа ПСЖ со счетом 5:0 стала самой крупной в истории финалов Лиги чемпионов. Последний раз пять и более голов в финале забивали в 1962 году, когда «Бенфика» обыграла «Реал» со счетом 5:3.


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    31 мая 2025, 21:56 • Новости дня
    Китай раскритиковал Макрона за сравнение Украины и Тайваня

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин резко отверг попытки Эммануэля Макрона поставить в один ряд вопросы Тайваня и Украины, назвав тайваньский вопрос исключительно внутренним делом Китая, сообщили в посольстве Китая в Сингапуре.

    Китайские власти резко отреагировали на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, сделанные на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, передает РИА «Новости».

    Посольство КНР в Сингапуре опубликовало пост с фотографией французского лидера, где заявило, что считает недопустимым сравнивать вопросы Украины и Тайваня. В заявлении отмечается, что «ситуация с Тайванем – это внутреннее дело Китая».

    Макрон во время выступления на форуме порассуждал о судьбе Тайваня в контексте возможного контроля Россией украинских территорий.

    Пекин традиционно рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории и требует соблюдения принципа «одного Китая» от стран, желающих поддерживать дипломатические отношения с КНР. США официально признают этот принцип, несмотря на тесные контакты с Тайбэем, включая военные поставки.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность расширения присутствия НАТО в азиатском регионе в случае появления северокорейских военных в Европе. Макрон также подчеркнул, что Китай должен вмешаться в ситуацию, чтобы этого не произошло.

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    2 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Орбан заявил о риске затяжного конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии считает, что между США и ЕС возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что никогда прежде не наблюдалось столь резкого разрыва между миротворческими силами, возглавляемыми Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по его словам, желают продолжения военных действий.

    Орбан также указал на то, что трансатлантическое единство по украинскому вопросу фактически распалось, и теперь США и Европа придерживаются различных позиций относительно путей разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз открытием нового фронта против России. 2 июня в Стамбуле состоялась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Делегации проведут третий раунд переговоров, дата которых пока не уточняется.

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    31 мая 2025, 20:15 • Новости дня
    Тысячи болгар вышли на протесты против перехода на евро

    Tекст: Мария Иванова

    В ряде болгарских городов прошли массовые демонстрации против планов замены лева на евро, сопровождавшиеся перекрытиями дорог.

    Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы Софии и других городов Болгарии, чтобы выразить поддержку национальной валюте – леву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

    Организаторами выступили партия «Возрождение» и общественные движения, к акции присоединились партии «Величие», МЕЧ, ВМРО и ряд гражданских объединений.

    Демонстранты требуют отказаться от замены лева на евро и настаивают на проведении референдума по этому вопросу. Участники отмечают, что опасаются ухудшения экономической ситуации и считают лев символом болгарской независимости. Радиостанция сообщает, что из-за протестов движение в центре Софии было перекрыто.

    В городе Перник протестующие публично уничтожили фотографии европейских лидеров, а в Русе из-за манифестаций заблокировали бульвар Христо Ботева. Подобные акции проходят также в Пловдиве, Ямболе и Враце.

    23 мая президент Болгарии Румен Радев обратился в конституционный суд с требованием отменить отказ парламента проводить общенациональный референдум о вступлении страны в еврозону. Как пишет радиостанция, переход к евро утвердит Совет ЕС, и он не состоится ранее 1 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен ранее выразила возмущение действиями протестующих в Софии, повредивших офис ЕС во время акции против перехода Болгарии на евро.

    Народное собрание Болгарии 8 августа прошлого года приняло закон о переходе страны на евро с установлением переходного периода.

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    1 июня 2025, 04:43 • Новости дня
    Автомобиль протаранил толпу ликующих фанатов во французском Гренобле

    Parisien: Автомобиль врезался в празднующих победу ПСЖ фанатов в Гренобле

    Tекст: Ирма Каплан

    В центре Гренобля автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов во время празднования победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов, пострадали четверо человек, пишет Parisien.

    Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля в центре Гренобля во время уличных гуляний по случаю победы футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов, пишет Parisien.

    «Среди пострадавших – члены одной семьи, двое из них находятся в тяжелом состоянии. По данным префектуры, пострадавшим 17, 23 и 46 лет, возраст еще одного пострадавшего не уточняется», – сказано в материале.

    ДТП произошло на одной из главных улиц города, когда водитель пытался выполнить маневр с использованием ручного тормоза. В результате неудачной попытки контролируемого заноса машина потеряла управление и въехала в толпу.

    Виновник аварии сдался полиции самостоятельно. Источник, знакомый с ходом расследования, заявил, что умысла при совершении наезда у водителя не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, парижский ПСЖ впервые в истории завоевал трофей Лиги чемпионов, одержав в финале крупную победу над «Интером» в Мюнхене.

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    31 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Кремль заявил о выборе Францией курса на усиление давления на Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Франция не выбирает путь мирного урегулирования, а напротив, усиливает давление на Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Франция продолжает надеяться добиться изменений от России посредством давления. Песков подчеркнул, что подобная позиция свидетельствует о полном непонимании сути России французским руководством, передает ТАСС.

    Песков также выразил сожаление в связи с тем, что глава Франции, по его мнению, не осознает реальное положение дел. По его словам, позиция Парижа указывает на категорическое непонимание происходящего со стороны французского государства.

    Министр иностранных дел России обвинил Францию в военной поддержке Киева, подчеркнув использование французских ракет для атак по территории России.

    Напомним, Франция сформулировала около половины всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России.

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    2 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась комментировать теракт Украины на аэродромах России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия отказалась обсуждать теракт киевского режима на военных аэродромах России, сославшись на то, что подобные вопросы не входят в ее компетенцию, заявил представитель ЕК Анвар аль-Ануни.

    Представитель ЕК Анвар аль-Ануни уточнил, что обсуждение военной стратегии не входит в задачи комиссии, передает РИА «Новости» .

    Он добавил, что Украина, по мнению Еврокомиссии, осуществляет самооборону в соответствии с положениями Устава ООН.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что операция по атаке на российские аэродромы готовилась СБУ более полутора лет и была проведена с применением 117 беспилотников.

    Министерство обороны сообщило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.

    В Норвегии нападение Украины на аэродромы России назвали шагом к ядерной войне.

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    3 июня 2025, 05:37 • Новости дня
    В Сенате США призвали к слишком быстрым для ЕС санкциям против России

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Евросоюза не успевают подготовить 18-й пакет санкций против России к саммиту стран G7 – по задумке американских сенаторов, Европа и США совместно должны ввести санкции к этому сроку, сообщил портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов.

    «Мы даже не получили юридические тексты для 18-го пакета, поэтому достижение соглашения через две недели кажется весьма амбициозным», – заявил один из дипломатов. Саммит состоится в канадской провинции Альберта 15–17 июня.

    Другие источники указывают, что обсуждение американской инициативы по новым ограничениям намечено на 4 июня на закрытой встрече послов ЕС в Брюсселе. По оценке дипломатов, новый пакет санкций возможно будет согласован лишь к концу месяца, передает ТАСС со ссылкой на EUObserver.

    Издание отмечает, что американский законопроект о санкциях против России может затронуть и европейские экономики, поскольку предусматривает 500-процентные пошлины на импорт в США продукции из стран, покупающих российский газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский список террористов и экстремистов) заявил, что «в координации с Европой» намерен добиться введения новых жестких санкций в отношении России до саммита G7.

    В его совместном заявлении с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем говорится, что Европа и США должны предпринять шаги, чтобы помешать Китаю и Индии покупать дешевую российскую нефть.

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    2 июня 2025, 11:29 • Новости дня
    Число задержанных после триумфа ПСЖ в Париже достигло 570 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже после уличных беспорядков, связанных с победой ПСЖ в Лиге чемпионов, задержали 570 человек, включая участников грабежей и блокировки дорог.

    В Париже после финала Лиги чемпионов задержали 570 человек, передает ТАСС.

    «Количество задержаний невероятное: 491 – в ночь с субботы на воскресенье, 79 – вчера», – рассказал префект полиции Парижа Лоран Нуньес. Последние задержания произошли в ночь на понедельник.

    После завершения парада команды на Елисейских полях и презентации кубка на стадионе «Парк-де-Пренс» группа молодых людей перекрыла движение на бульваре Периферик. Это кольцевая автодорога вокруг Парижа.

    Префект уточнил, что речь идет только о задержанных в Париже. Он отказался назвать произошедшее «провалом в сфере безопасности». По его словам, 5,4 тыс. полицейских и жандармов проделали большую работу и пресекли многочисленные попытки вандализма и грабежей.

    Лоран Нуньес выразил сожаление в связи с поведением некоторых участников торжеств. Он отметил, что часть задержанных даже не смотрели финальный матч. Они пришли лишь с целью организации беспорядков и воровства. В одном магазине обуви задержали сразу 30 человек, позже еще девять с награбленным. Неподалеку от Елисейских полей 11 человек задержали при попытке ограбить магазин с мототехникой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парижский ПСЖ одержал первую в истории клуба победу в финале Лиги чемпионов, обыграв «Интер» в Мюнхене.

    Позднее в центре Гренобля автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов во время празднования, в результате чего пострадали четверо человек.

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    2 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    В ЕС поддержали дипломатические усилия по миру на Украине

    Еврокомиссия поддержала дипломатические усилия по миру на Украине в ходе переговоров в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия выразила одобрение дипломатическим попыткам достичь мира на Украине на фоне второго раунда переговоров в Стамбуле, заявил в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Анвар аль-Ануни.

    По словам аль- Ануни, Европейская комиссия поддерживает дипломатические усилия для достижения мира на Украине, передает РИА «Новости».

    Аль-Ануни отметил, что Евросоюз положительно оценивает второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Он подчеркнул, что Евросоюз выступает за достижение «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира».

    В Еврокомиссии также заявили о готовности поддерживать дальнейшие переговоры и любые дипломатические инициативы, способствующие урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее украинская делегация начала консультации с представителями европейских стран в преддверии второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле.

    Делегации России и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле.

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    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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