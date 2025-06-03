Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрыми.2 комментария
Bloomberg сообщил о попытке Мелони и Макрона перезагрузить отношения
Встреча премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эмманюэля Макрона в Риме рассматривается как попытка перезагрузить отношения между странами перед саммитами НАТО и G7, пишет Bloomberg.
Премьер Италии и президент Франции во вторник проведут переговоры в Риме по ключевым вопросам перед крупными международными саммитами, передает ТАСС.
По данным агентства, переговоры могут стать шагом к проведению межправительственного саммита между Парижем и Римом, который не проводился в течение нескольких лет из-за обострения отношений и разногласий между лидерами.
Представитель Елисейского дворца сообщил, что на повестке встречи окажутся вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины, событий на Ближнем Востоке, а также состояния двусторонних политических и экономических связей.
Ранее Мелони провела разговор с президентом США Дональдом Трампом о новых раундах переговоров по Украине.