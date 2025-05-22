Мелони обсудила с Трампом будущие переговоры по Украине

Мелони провела разговор с Трампом о новых раундах переговоров по Украине

Tекст: Вера Басилая

Итальянский премьер Джорджа Мелони сообщила о своем телефонном разговоре с Дональдом Трампом, состоявшемся в четверг. По словам Мелони, обсуждалась возможность проведения нового раунда переговоров по Украине с участием различных европейских лидеров и США, передает РИА «Новости».

Мелони особо подчеркнула значение содействия папы римского и Ватикана для переговорного процесса.

Премьер-министр Италии отметила, что сейчас рассматриваются различные варианты проведения переговоров на техническом уровне, чтобы затем выйти на политический диалог. Мелони подчеркнула, что для успешного процесса необходимо, чтобы все стороны были настроены на прогресс, прекращение огня и достижение мира.

Мелони добавила, что работа ведется в координации с многими европейскими и американскими лидерами, а также с учетом предложений Святого престола.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия Италии во всех европейских инициативах по урегулированию конфликта на Украине.

Святой престол выразил готовность предоставить площадку для переговоров, однако определением дат и формата встречи занимается лично премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Ватикан подтвердил готовность принять участников консультаций о прекращении огня на Украине, которые могут пройти уже на следующей неделе.

Кремль пока не принял решения относительно возможной площадки для будущих переговоров между Россией и Украиной, включая вариант с Ватиканом.