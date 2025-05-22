La Repubblica: Ватикан не возглавил организацию переговоров по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Святой престол предложил свою площадку для переговоров по Украине, однако не занимается их организацией напрямую, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в газете La Repubblica.

По информации издания, инициатором и основным координатором подготовки переговорного процесса выступает премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она ведет телефонные контакты с европейскими и американскими коллегами, чтобы определить даты первого раунда обсуждений до конца текущей недели.

Согласно публикации, переговоры планируется начать с технического формата, а затем перейти к встречам на уровне глав МИД и, в перспективе, к саммиту России и Украины. Мелони намерена провести консультации с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, руководством Евросоюза, Турцией, а также с президентом США Дональдом Трампом. После этого о деталях процесса будет проинформирован Ватикан.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп поддерживает идею встречи в Ватикане, в то время как Макрон склоняется к организации переговоров в Швейцарии. Канцелярия Фридриха Мерца заявляет, что обсуждать конкретные даты и форматы пока преждевременно. В Москве, как уточняет газета, официальных предложений на данный момент не получали.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Ватикан подтвердил готовность принять участников консультаций о прекращении огня на Украине, которые могут пройти уже на следующей неделе.

Американский госсекретарь Марко Рубио назвал Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Владимир Зеленский выразил благодарность Ватикану за предложение стать площадкой для прямых переговоров между Киевом и Москвой и отметил свою открытость к диалогу.