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    Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

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    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

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    18 мая 2025, 19:24 • Новости дня

    Зеленский объявил о готовности вести переговоры с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский выразил благодарность Ватикану за предложение стать площадкой для прямых переговоров между Киевом и Москвой, отметив свою открытость к диалогу.

    Зеленский заявил о готовности обсуждать вопросы с Россией в любом удобном формате, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, он высоко оценил инициативу Ватикана предоставить площадку для прямых переговоров между сторонами. В сообщении в своем Telegram-канале он отметил: «Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов».

    Данное заявление прозвучало после встречи Зеленского с папой Римским Львом XIV, в ходе которой обсуждались пути урегулирования ситуации на Украине и возможность посредничества Ватикана в переговорах между сторонами.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что считает Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    17 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Publico: Зеленский захотел устроить перепалку на переговорах в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский планировал устроить публичную перепалку с президентом России Владимиром Путиным на переговорах в Стамбуле, сообщил журналист испанского издания Хуан Антонио Санс в статье для испанского издания Publico.

    План Владимира Зеленского по организации публичной перепалки с Владимиром Путиным во время переговоров в Стамбуле провалился, передает РИА «Новости».

    Как отмечает журналист Хуан Антонио Санс в статье для издания Publico, Зеленский пытался заманить Путина в «медийную ловушку», однако Москва не поддалась на эти попытки.

    По словам Санса, Зеленский «бросил вызов Владимиру Путину», однако никаких успехов не добился. Журналист считает, что Путин унизил Зеленского, разоблачив его попытки превратить диалог в спектакль.

    Обозреватель Publico также полагает, что изначально громко анонсированная Зеленским двусторонняя встреча была обречена на провал из-за политической недальновидности киевского руководства и нарушения дипломатических процедур. По его мнению, прямые переговоры на высшем уровне не должны заменять предварительные контакты на уровне дипломатов.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского жалким за его требования личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на высказывания Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле и назвала его клоуном и неудачником.

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    17 мая 2025, 22:27 • Новости дня
    Орбан попросил генсека НАТО остановить клевету со стороны Украины

    Орбан попросил НАТО остановить клеветническую кампанию спецслужб Украины

    Орбан попросил генсека НАТО остановить клевету со стороны Украины
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите в Тиране заявил, что считает неприемлемой кампанию украинских спецслужб и попросил генсека НАТО вмешаться в ситуацию.

    Премьер Виктор Орбан выступил с обвинениями в адрес спецслужб Украины после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает РИА «Новости».

    Орбан сообщил, что Украина, не являясь страной НАТО, организует дезинформационную и клеветническую кампанию против страны-члена альянса, и призвал руководство НАТО принять меры для прекращения неприемлемых действий.

    По словам Орбана, Киев стремится вступить в ЕС, но вместо улучшения отношений с Будапештом занимается дискредитацией Венгрии. Он подчеркнул, что задачей Будапешта является информирование НАТО о происходящем, чтобы альянс не поддавался на такого рода кампании.

    Орбан также заявил о подготовке закона, запрещающего иностранное финансирование партий и СМИ в Венгрии. Премьер связал шпионский скандал с попытками оппозиции и украинских спецслужб дискредитировать опрос о вступлении Украины в Евросоюз.

    Президент Венгрии созвал совет обороны из-за шпионского скандала, назвав его операцией украинских спецслужб и венгерской оппозиции, направленной на срыв голосования по вопросу членства Украины в ЕС.

    Ранее венгерский парламент получил законопроект, ограничивающий внутреннее финансирование организаций, подозреваемых в получении средств из-за рубежа.

    Вооруженные силы Венгрии нейтрализовали беспилотник, залетевший на территорию страны со стороны Украины.

    Венгерские власти опубликовали данные сотрудников посольства Украины, которых обвинили в шпионаже и объявили персонами нон-грата.

    Премьер-министр Венгрии заявил о скоординированной кампании украинских спецслужб, направленной на срыв голосования по членству страны в Евросоюзе.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    18 мая 2025, 01:25 • Новости дня
    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти уведомили Москву о возможности новых санкций со стороны Конгресса США в случае отсутствия прогресса по переговорам по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Комментируя возможность утверждения законопроекта об ужесточении санкций, Рубио заявил, что администрация США просила Конгресс дать время для поиска прогресса на переговорах по Украине.

    «Но мы также довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад, мы сообщали российской стороне, что эти усилия (в Конгрессе) предпринимаются», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS News.

    Госсекретарь отметил, что Вашингтон уже почти два месяца предупреждает Россию о возможных последствиях отсутствия дипломатического прогресса. По его словам, ужесточение санкций сейчас «становится реальностью».

    Сейчас, добавил Рубио, у соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) уже 77 сторонников в Сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то администрация не сможет повлиять на его принятие, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым Рубио подчеркнул, что Вашингтон рассматривает всеобъемлющий американский план как ключ к миру на Украине.

    Рубио назвал Ватикан подходящей площадкой для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения новых санкций против России.

    Встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин.

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    18 мая 2025, 11:16 • Новости дня
    В США заявили о намерении России добиться полной капитуляции Украины

    ISW: Россия все еще намерена добиться полной капитуляции Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжает стремиться к полной капитуляции Украины в ходе конфликта, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

    Эксперты отмечают, что требования Москвы по территориям остаются неизменными и рассматриваются не как предмет торга, а как обязательное условие для завершения конфликта. Также аналитики подчеркивают, что Россия выигрывает борьбу на истощение благодаря «непрерывному ползучему наступлению», что затрудняет проведение успешных контрнаступательных операций со стороны Украины, передает Газета.Ru.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию. В пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». По его словам, Украина также запросила встречу глав государств, и Россия приняла это к сведению: «Также договорились представить свое видение прекращения огня».

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    17 мая 2025, 22:19 • Новости дня
    Мирошник предположил тему следующего раунда переговоров России и Украины

    Мирошник предположил скорое обсуждение прекращения огня с Украиной

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Следующая стадия переговоров между Россией и Украиной может быть посвящена вариантам и условиям прекращения огня, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима  России Родион Мирошник в эфире Соловьев Live.

    «Следующая стадия как раз может коснуться именно этих изложенных вариантов – каким образом может (установиться) режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования», – сказал он.

    Мирошник отметил, что нынешний подход Киева к этому вопросу без каких-либо условий Россия считает неприемлемым, так как создать условия для того, чтобы Украина восстанавливала фортификацию, усиливала линию соприкосновения, подтягивала войска, давала британцам и французам снабдить их дополнительным вооружением – совсем не про мир.

    «Это шаг к очередной эскалации через 30 дней», – заявил дипломат.

    Он подчеркнул, что позиция России последовательна, а конечной целью является достижение долгосрочного урегулирования ситуации.

    Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской делегациями. Россия провела переговоры по своему сценарию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности обменять пленных с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    На Западе заявили о тактической победе России по итогам встречи.

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    18 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Вэнс и Зеленский впервые пожали руки после конфликта в Белом доме
    Вэнс и Зеленский впервые пожали руки после конфликта в Белом доме
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые после громкого спора в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский встретились на церемонии инаугурации папы Льва XIV в Ватикане.

    Вэнс и Зеленский впервые после их публичного конфликта в Белом доме встретились на мессе инаугурации папы Льва XIV в Ватикане, сообщает Bloomberg. Лидеры обменялись рукопожатием и улыбками на фоне присутствия делегаций из более чем 100 стран. Зеленский занял место рядом с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а Вэнс находился неподалеку.

    Прибытие Зеленского на площадь Святого Петра встретили аплодисментами, а папа Лев XIV совершил традиционный объезд площади на папамобиле. Итальянский премьер Джорджия Мелони добивалась встречи между руководством Евросоюза и администрацией США из-за угрозы торговой войны, и их близость на мероприятии может поспособствовать переговорам.

    Папа Лев XIV, ставший первым понтификом из США, уделяет внимание проблеме мира на Украине и в Газе, давая понять, что продолжит или расширит дипломатическую активность своего предшественника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме, что привело к перепалке и отмене пресс-конференции. Вице-президент США Джей Ди Вэнс проигнорировал очередное приглашение Владимира Зеленского посетить Украину. Джей Ди Вэнс назвал абсурдными слова Владимира Зеленского о поддержке США России и подчеркнул, что такие заявления непродуктивны.

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    18 мая 2025, 13:32 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский добивается статуса главного антитрамписта Европы

    Политолог Скачко: Зеленский ссорится с Венгрией ради статуса главного антитрамписта Европы

    Эксперты: Зеленский добивается статуса главного антитрамписта Европы
    @ AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский усугубляет конфликт с Венгрией, чтобы получить еще больше симпатий Брюсселя, как защитник «свободного мира» и главный антитрампист в Европе, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Рар и Владимир Скачко. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан обратился к НАТО с призывом защититься от агрессивной политики Украины.

    «Страны-лидеры Евросоюза – Германия, Франция, Польша и примыкающие к этим державам англичане – все силы сосредоточили на борьбе с Россией. Действительно, в умах многих западных политиков Украина – это сакральная жертва зла, а Орбан – сообщник «агрессора», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Думаю, если Орбан начнет голосовать против дальнейших антироссийских санкций, Венгрию лишат права участвовать в голосовании, причем поменяют статуты Евросоюза, чтобы добиться своего. Сегодня ЕС идентифицирует себя, живя только одной идеей: Украина должна победить Россию», – подчеркнул спикер.

    Владимир Скачко, политолог, обозреватель портала «Украина.ру», считает, что поведение Украины объясняется желанием Зеленского быть проводником идей так называемого свободного мира и одним из главных антитрампистов в Европе, чтобы обрести еще большие симпатии Брюсселя.

    «Никуда не делись и вопросы защиты закарпатских венгров, что тоже создает эскалацию. Но заметьте, Киев портит отношения только с теми странами, которые выступают за приоритет национальных интересов над повесткой евро-атлантического лобби. Зеленский не инициирует конфликты, например, с Румынией или Болгарией, которые пока держатся в брюссельском фарватере», – указал он.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на VI саммите Европейского политического сообщества в Тиране осудил украинские кампании по дезинформации, направленные против его страны, сообщает портал About Hungary. «Неприемлемо, чтобы страна, не входящая в НАТО, проводила поддерживаемую разведкой клеветническую кампанию против члена альянса. Мы соседи Украины – мы видим реальность воочию», – заявил он, обращаясь к генсеку НАТО Марку Рютте.

    На прошлой неделе силы ПВО Венгрии сбили в районе Токая украинский дрон, который, предположительно, использовался в разведывательных целях. Венгерские источники полагают, что этот инцидент – продолжение многомесячной войны между венгерскими и украинскими спецслужбами.

    Также Орбан заявил, что украинские спецслужбы пытаются сорвать референдум о членстве Украины в ЕС и обвинил в предательстве венгерскую оппозицию. А 9 мая в Киеве распространили видео задержания в Закарпатье двух человек, которых обвинили в работе на венгерскую разведку (Информационное бюро, IH).

    В Будапеште в ответ объявили о выдворении из страны двух украинских дипломатов – Юрия Керничного и Дмитрия Кричфалуши. Кроме того, венгерская сторона сообщила, что еще 5 мая был задержан, а затем выслан из страны еще один сотрудник украинского посольства – Сергей Александров. Ему запретили въезд в шенгенскую зону на 10 лет. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отношения Венгрии и Украины резко накалились в последние недели.

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    18 мая 2025, 17:50 • Новости дня
    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus

    Захарова: Мерц пытается скрыть поставки ракет Taurus Украине

    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения в искренности заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы отсутствии планов поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus.

    Захарова в Telegram-канале призвала не доверять словам Мерца о том, что у Германии нет планов по поставке крылатых ракет Taurus киевскому режиму. Она подчеркнула, что за этими заявлениями стоит исключительно желание вывести обсуждение вопроса из публичной плоскости.

    Захарова указала: «Казалось бы, вот оно – подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине... Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера – вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму».

    Дипломат также обратила внимание на заявление Мерца, что публичная дискуссия о передаче ракет Taurus Киеву якобы стала стратегическим преимуществом для России и недостатком для ФРГ. По словам Захаровой, для Берлина главным является не мир, а «агрессивные нарративы» в сочетании с уничтожением свободы слова и законности принятия решений, опасных для Европы.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

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    18 мая 2025, 05:17 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины звучит воздушная тревога, в столице Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Сирены работают еще в семи регионах Украины, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также прогремели в Днепропетровской области Украины.

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    17 мая 2025, 20:37 • Новости дня
    Профессор Малинен назвал «глупцами» союзников Киева

    Профессор Малинен заявил о «разрушении» Украины действиями западных союзников

    Tекст: Вера Басилая

    Финский профессор Туомас Малинен резко раскритиковал поддержку Украины, подчеркнув, что она приводит к разрушению страны и гибели людей.

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен подверг критике страны, поддерживающие украинские власти, отметив, что их действия в итоге только вредят Украине, передает РИА «Новости».

    В своем заявлении в соцсети он обратился к сторонникам поддержки Киева, назвав глупцами, которые думают, что поддерживают Украину, а на самом деле помогают «разрушению страны и убийству ее жителей».

    Малинен подчеркнул, что настоящими выгодоприобретателями от западной поддержки становятся американский и европейский военно-промышленные комплексы.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал Евросоюз готовиться к прекращению огня на Украине.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что Европа не смогла навязать России свои условия, а ключевыми фигурами в переговорах остаются Владимир Путин и Дональд Трамп.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

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    18 мая 2025, 00:35 • Новости дня
    Зеленский удалил фото с бюстом Ленина после критики в Сети

    Зеленский сфотографировался на фоне бюста Ленина

    Tекст: Антон Антонов

    На опубликованной украинским лидером Владимиром Зеленским в соцсетях фотографии пользователи заметили бюст Владимира Ленина на его рабочем столе, после чего снимок был удален.

    Фотография Зеленского и его супруги была размещена в его официальном Telegram-канале в честь Дня вышиванки. Пользователи обратили внимание на бюст Ленина, стоящий на рабочем столе Зеленского, передает РЕН ТВ.

    В посте Зеленский затронул тему традиций и «силы рода», однако именно необычный предмет на столе стал центром внимания. Комментаторы указали на несоответствие между антироссийской политикой киевских властей и присутствием бюста советского вождя. В результате фотография была удалена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Зеленский опубликовал фотографию на фоне гобелена с изображением Ленина во время визита в Данию. Экс-премьер-министр Украины (в 2010-2014 годах) Николай Азаров указывал тогда, что Зеленский нарушил украинский закон, ведь «на Украине даже за хранение портретов Ленина давали тюремные сроки».

    Напомним, на Украине в 2014 году начался «ленинопад» – националисты, а затем и официальные власти принялись сносить памятники Ленину. В 2016 году украинские СМИ объявили о том, что в стране демонтировали последний памятник Ленину. Однако объявление оказалось преждевременным. Объектами «декоммунизации» стали и прочие памятники, связанные с Россией или СССР.

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    18 мая 2025, 01:55 • Новости дня
    Рубио объяснил, что США сочтут прогрессом в урегулировании конфликта на Украине

    Рубио заявил о желании США увидеть реалистичные предложения по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон ожидает реалистичных и рациональных предложений от России и Украины по урегулированию украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио заявил, что США не намерены участвовать в бесконечных переговорах по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывают на прогресс в ближайшие дни. По его словам, Вашингтон ждет появления документа, который бы демонстрировал готовность обеих сторон идти на уступки и отражал рациональный подход к урегулированию. «Но если мы увидим нечто непродуктивное, то иначе оценим эту ситуацию», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS News.

    Глава Госдепартамента отметил, что США вынуждены уделять внимание и другим мировым событиям, а не только украинскому направлению. По его словам, Америка не готова «летать по всему миру», пытаясь организовать встречи, но будет реагировать на уже назначенные переговоры. Рубио подчеркнул, что США делают все необходимое, чтобы посадить Россию и Украину за стол переговоров, если появится такая возможность.

    «Они (Россия и Украина) встретились в Турции. Они согласились обменяться документами с предложениями по прекращению огня. Если содержимое этих бумаг будет реалистичным и рациональным, тогда мы будем считать, что добились прогресса», – сказал он.

    «Он (глава МИД России Сергей Лавров) объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам», – приводит его слова РИА «Новости».

    Рубио положительно оценил прошедшие переговоры в Стамбуле, отметив, что они не были «пустой тратой времени». Он привел в пример договоренность об обмене пленных, которую назвал важным гуманитарным шагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и США.

    Встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин.

    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России в случае отсутствия прогресса по переговорам по Украине.

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    18 мая 2025, 00:15 • Новости дня
    Рубио одобрил идею переговоров России и Украины в Ватикане
    Рубио одобрил идею переговоров России и Украины в Ватикане
    @ Francis Chung - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госсекретарь Марко Рубио считает Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, о чем он заявил в Риме перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи.

    Госсекретарь США Марко Рубио считает, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортным для обеих сторон, так как это место способно обеспечить нейтральную и спокойную площадку для диалога между Россией и Украиной, сообщает сайт Госдепартамента.

    «Я бы не назвал это посредничеством, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам было бы удобно прибыть. Поэтому мы благодарны за их (Ватикана)  многолетние усилия не просто в попытках способствовать установлению мира, но и в обмене пленными», – сказал Рубио журналистам перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи в Риме.

    До этого телеканал CBS News анонсировал интервью с Марко Рубио, в котором тот сообщает, что Трамп хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее». По словам Рубио, Трамп считает, что прямой разговор между двумя мировыми лидерами – единственный способ продвинуть вперед переговоры России и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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    17 мая 2025, 22:47 • Новости дня
    ВСУ атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области

    В Белгородской области дроны ВСУ повредили дома, хозпостройки и склады

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате массированной атаки на четыре муниципалитета Белгородской области были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и складские помещения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Инциденты с обстрелом и атаками дронов ВСУ произошли в четырех муниципалитетах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, предварительно отметив, что обошлось без жертв.

    Он рассказал, что в городе Шебекино после удара дрона загорелось складское помещение, огонь ликвидирован. Осколками был поврежден припаркованный автобус. В селе Новая Таволжанка системой РЭБ был подавлен FPV-дрон, при этом в жилом доме пострадали кровля, окна, фасад и забор.

    «В Валуйском округе село Шведуновка подверглось обстрелу. От взрывной волны в хуторе Лобковка повреждено остекление в частном доме», – сообщил губернатор в Telegram-канале.

    Гладков добавил, что в хуторе Бочанка Волоконовского района дрон сдетонировал во дворе частного домовладения, из-за чего две хозпостройки повреждены.

    В селе Бессоновка Белгородского района беспилотник ударил по сельхозпредприятию, повредил стену складского помещения. В поселке Октябрьский из-за атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома, возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Гладков сообщил, что более 320 человек стали жертвами атак со стороны Украины на территории Белгородской области с февраля 2022 года.

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    17 мая 2025, 19:59 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп держит Зеленского в напряжении по военной поддержке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать атмосферу неопределенности вокруг поставок оружия на Украину, периодически приостанавливая и возобновляя военную помощь в 2025 году, сообщает Bloomberg.

    Колумнист издания Макс Хастингс отмечает, что президент США Дональд Трамп продолжает держать главу киевского режима Владимира Зеленского в напряжении из-за неопределенности вокруг объемов и сроков военной помощи, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, поведение американского лидера остается непредсказуемым не только для Зеленского, но и для всего мира, особенно на фоне отмены визита Трампа в Стамбул в дни переговоров между Россией и Украиной. Хастингс подчеркивает, что неясно, усилит ли Трамп санкции против России или прекратит поддержку Киева.

    Журналист также напомнил, что Трамп неоднократно выражал недовольство продолжающимся конфликтом на Украине и личную неприязнь к Зеленскому еще с первого срока, когда тот отказался сотрудничать в вопросе расследования в отношении Хантера Байдена. В материале также говорится, что США уже приостанавливали поставки оружия на Украину в феврале и марте 2025 года, а затем возобновляли их.

    Ранее сообщалось, что в США рассматривают возможность отправить представителей департамента государственной эффективности для аудита выделяемой финансовой помощи на Украину.

    СМИ писали, что украинские чиновники нервничают из-за опасений встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

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