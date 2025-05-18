Зеленский объявил о готовности вести переговоры с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Зеленский заявил о готовности обсуждать вопросы с Россией в любом удобном формате, передает РИА «Новости».

По словам Зеленского, он высоко оценил инициативу Ватикана предоставить площадку для прямых переговоров между сторонами. В сообщении в своем Telegram-канале он отметил: «Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов».

Данное заявление прозвучало после встречи Зеленского с папой Римским Львом XIV, в ходе которой обсуждались пути урегулирования ситуации на Украине и возможность посредничества Ватикана в переговорах между сторонами.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что считает Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.