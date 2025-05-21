Песков прокомментировал вопрос о проведении встречи с Украиной в Ватикане

Песков заявил об отсутствии решения о проведении переговоров с Киевом в Ватикане

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва пока не определила место проведения возможных переговоров с Украиной, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, комментируя обсуждения о возможных контактах в Ватикане.

Песков подчеркнул: «Пока по месту дальнейших переговоров решения не принималось. Это решение принимается всеми заинтересованными сторонами».

Песков добавил, что работа по меморандуму о будущем мирном договоре с Украиной ведется динамично, и затягивать этот процесс никто не заинтересован. По его словам, российская сторона будет информировать общественность о происходящем.

Также представитель Кремля отметил, что Россия традиционно приветствует усилия всех стран, желающих содействовать урегулированию конфликта на Украине, включая инициативу Ватикана предоставить площадку для переговоров. Он специально подчеркнул, что Москва приветствует такие инициативы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский госсекретарь Марко Рубио назвал Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Ватикан за инициативу стать площадкой для диалога между Киевом и Москвой и заявил о своей открытости к переговорам.

Российская сторона на следующем этапе переговоров с Украиной может поставить вопрос обсуждения параметров прекращения огня.