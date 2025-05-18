Мерц призвал включить Италию в инициативы ЕС по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Мерц попытался урегулировать дипломатический конфликт между Римом и Парижем на фоне того, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони была исключена из группы европейских лидеров, координирующих действия с Белым домом по Украине, передает Financial Times. Разногласия обострились после того, как президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Мелони в распространении «ложной информации» о причинах ее неучастия во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Мелони, присутствовавшая на саммите Европейского политического сообщества в Албании, объяснила итальянским журналистам, что не была включена в переговоры с Мерцем, Макроном, премьером Британии Киром Стармером и премьером Польши Дональдом Туском из-за отказа Италии направлять войска на Украину. «Италия давно заявила, что не готова отправлять войска на Украину. Не имело бы смысла участвовать в формате с целями, которых мы не поддерживаем», – заявила она. По словам Макрона, обсуждение военных отправок вообще не поднималось, и он призвал «избежать распространения ложной информации».

Мерц встретился с Мелони накануне мессы в честь папы Льва XIV и заверил, что Италия должна быть вовлечена во все европейские инициативы по установлению мира на Украине. «Я проведу переговоры в Европейском союзе в ближайшие дни, чтобы включить Италию в наши усилия по разрешению конфликта», – заявил он в Риме. Мерц также подчеркнул, что в ЕС не может быть стран «первого или второго сорта», все государства стремятся «как можно скорее положить конец этому конфликту».

Мелони в свою очередь призвала «отказаться от эгоизма» и сосредоточиться на единстве Запада, отметив, что стамбульские переговоры стали «робким первым шагом» к мирному процессу. В Италии отсутствие Мелони среди участников ключевой встречи вызвало резкую критику: оппоненты упрекают ее в маргинализации страны, а некоторые союзники считают, что личные антипатии к Макрону мешают национальным интересам Италии.

Давняя напряженность между лидерами Франции и Италии вспыхивала и ранее, в том числе в начале 2023 года, когда Макрон не пригласил Мелони на закрытый ужин с Зеленским. Несмотря на это, Мерц публично продемонстрировал теплые отношения с Мелони, подчеркнув общее стремление к «сильной, безопасной и конкурентоспособной Европе».

Ранее Мелони выразила надежду на то, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле станут началом мирного разрешения конфликта.