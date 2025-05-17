Премьер Италии назвала переговоры в Стамбуле первым шагом к миру на Украине

Мелони оценила контакты делегаций России и Украины как позитивные

Tекст: Ирма Каплан

Несмотря на то, что в Стамбуле не состоялось встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, факт переговоров обеих сторон – позитивный шаг, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Я надеюсь, что стамбульская встреча станет первым шагом к миру. Встречи Зеленского и Путина в Стамбуле не было, но позитивно то, что делегации встретились. Мы надеемся, что это первый робкий шаг к мирному процессу», – цитирует Мелони газета Corriere della Sera.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской делегациями. Россия провела переговоры по своему сценарию.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности обменять пленных с Киевом по формуле «1000 на 1000». На Западе заявили о тактической победе России по итогам встречи.

Ранее в субботу в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым глава Госдепа США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон рассматривает всеобъемлющий американский план как ключ к миру на Украине.