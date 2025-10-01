Песков назвал передачу Киеву доходов от активов России воровством

Tекст: Ольга Иванова

Планы Еврокомиссии о передаче Украине около 2 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов являются незаконным изъятием имущества России, цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС.

Песков подчеркнул: «Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности, по-русски говоря – о воровстве». Он добавил, что Москва неоднократно реагировала на подобные процессы на различных уровнях.

Представитель Кремля также заявил, что все, кто причастен к присвоению замороженных на Западе активов России, будут призваны к ответственности и подвергнуты судебному преследованию. По его словам, ответственность понесут как конкретные лица, так и страны, которые принимают соответствующие решения.

Он отметил, что Россия не оставит действия Запада без ответа и будет добиваться справедливости через судебные и дипломатические механизмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассмотрела предложение о передаче на Украину 140 млрд евро замороженных российских активов в виде бескупонных облигаций.

Минфин США приветствовал усилия стран G7 по использованию российских активов для поддержки Украины. Мария Захарова заявила, что Россия даст жесткий ответ в случае хищения ее активов Евросоюзом. Бельгия согласилась использовать российские активы при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.