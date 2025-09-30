Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Politico: ЕС планирует обменять активы России на облигации для Украины
Еврокомиссия рассмотрела предложение о передаче Украине 140 млрд евро замороженных российских активов в виде бескупонных облигаций, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на проект заявления по итогам неформального саммита ЕС в Копенгагене 1 октября.
Согласно проекту заявления, средства предполагается передавать Киеву траншами в качестве кредитов. Однако уточнения относительно количества траншей и сроков передачи издание не приводит.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США приветствовал усилия стран G7 по использованию российских активов для поддержки Украины. Мария Захарова заявила, что Россия даст жесткий ответ в случае хищения ее активов Евросоюзом. Бельгия согласилась использовать российские активы при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.