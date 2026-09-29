У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Эстония не предоставила доказательств причастности России к пожару на заводе
Эстонские дипломаты вызвали временного поверенного в делах России Камрана Абилова для предъявления бездоказательных обвинений в поджоге склада компании Milrem Robotics, сообщили в посольстве России.
МИД Эстонии не смог подтвердить фактами заявления о вине Москвы в инциденте на оборонном предприятии Milrem Robotics в Таллине. «29 сентября временный поверенный в делах Российской Федерации Камран Абилов был приглашен в министерство иностранных дел Эстонской Республики», – рассказали РИА «Новости» в российском посольстве.
В дипмиссии уточнили, что в ходе беседы эстонская сторона предъявила обвинения из-за возгорания на таллинском складе 15 августа. Однако никаких доказательств дипломатам не представили, сославшись на незавершенное расследование обстоятельств происшествия.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в причастности российских спецслужб к этому инциденту.
В августе правоохранительные органы Латвии задержали предполагаемых виновников спланированного пожара на объекте предприятия Milrem Robotics.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прибалтийские технологические фирмы поставляют роботизированные системы для украинской армии.