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Немецкий политик назвал безумием политику НАТО в отношении Калининграда
Глава Немецкого совета Нимайер обвинил НАТО в безумной политике по Калининграду
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что политика НАТО в отношении Калининградской области безумна, поскольку альянс проводит учения по изоляции региона, а затем жалуется на готовность России его защищать.
«НАТО проводит военные учения вокруг Калининграда, а потом жалуется, когда Москва заявляет, что будет защищать его всеми необходимыми средствами. В НАТО явно сошли с ума», – заявил Нимайер, слова которого приводит РИА «Новости».
Он также охарактеризовал недовольство альянса в связи с российской позицией как смехотворное. Политик задался вопросом, ожидали ли в НАТО, что Москва выразит благодарность за проведение военных учений по изолированию Калининграда.
Ранее посольство России в Ирландии назвало безответственными разговоры стран НАТО о возможной блокаде Калининградской области. Дипмиссия подчеркнула, что в случае попыток изолировать регион Москва будет готова использовать весь свой арсенал, в том числе ядерное оружие, для защиты территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин четко разъяснил последствия нападения на Калининград. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы. Генсек альянса Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.