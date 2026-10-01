Патрушев пообещал НАТО быстрый ответ при атаке на Калининград

Tекст: Тимур Шайдуллин

В случае попытки Североатлантического альянса реализовать угрозы в адрес российского региона ответ Москвы последует незамедлительно, заявил Патрушев. Он подчеркнул, что реакция будет адекватной и быстрой, отмечает РИА «Новости».

«Я слышу регулярно заявления Запада и в частности блока НАТО, который себя позиционирует как оборонительный. На самом деле он никакой не оборонительный, это крайне агрессивный блок, и ведет себя агрессивно, и заявления звучат агрессивные», – отметил Патрушев во время встречи с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

Политик добавил, что западные угрозы останутся лишь на словах. Он предупредил, что при переходе к реальным военным действиям ситуация перейдет в иную плоскость, а инициаторы агрессии пожалеют о своих шагах.

«Никакие угрозы реализовать они не смогут, они останутся на словах. Если только попробуют что-то предпринять на деле – будет адекватная быстрая реакция, об этом были наши заявления неоднократно. И все будет поставлено в совершенно другую плоскость. Начнут какие-то агрессивные военные действия – пожалеют об этом», – заключил Патрушев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал напасть на Калининградскую область. Губернатор региона Алексей Беспрозванных спокойно отреагировал на угрозы западного политика.

Ранее Николай Патрушев уже предупреждал о немедленном и сокрушительном ответе на любую агрессию против российского эксклава.