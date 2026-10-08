Россия и Белоруссия заявили о риске столкновения ядерных держав из-за НАТО

Tекст: Вера Басилая

Россия и Белоруссия обеспокоены действиями НАТО в контексте украинского кризиса, которые могут привести к ядерному столкновению, передает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух стран в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, опубликованное на сайте МИД.

«Выражаем особую обеспокоенность в связи с деятельностью НАТО и ее государств-членов, направленной на создание вызовов и угроз безопасности и интересам России и Беларуси», – указывается в документе.

Москва и Минск назвали действия стран альянса наиболее дестабилизирующими, провоцирующими серьезные стратегические риски. Отмечается, что враждебные шаги в контексте кризиса на Украине чреваты прямым вооруженным конфликтом ядерных держав, а также раскритикованы планы по развертыванию в Европе ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Россия и Белоруссия выступают против размещения в космосе оружия любого вида и будут противодействовать политике милитаризации космического пространства. Осуждаются попытки использования космоса для вооруженной конфронтации, в том числе в рамках американского проекта «Золотой купол», включающего развертывание средств перехвата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров указал на потерю контроля НАТО над своими подопечными.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет меры безопасности из-за планов Литвы по размещению ядерного оружия.

В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил стремление государств к обладанию ядерным арсеналом агрессивной политикой США.