Эксперты объяснили будущею замену Владимира Зеленского руководством западных стран

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Западные государства планируют заменить Владимира Зеленского в первой половине следующего года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции во Вьетнаме. По его словам, на нелегитимного политика собираются «повесить» все непопулярные решения, в том числе и понижение призывного возраста.

На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин озвучил пять причин, по которым США и ЕС намерены избавиться от Зеленского. Первая – снижение рейтинга до 17% из-за множества проблем в стране. Вторая – формальная нелегитимность. Третья – утрата доверия со стороны Запада из-за коррупции. Четвертая – поражения на фронте и потери в ВСУ. Пятая – банкроство Украины и госдолг в 80% от ВВП.

При этом в четверг Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что западные страны готовятся поменять Зеленского на экс-главу ВСУ Валерия Залужного. Таким образом Вашингтон и Брюссель приведут во власть человека, «который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта».

Напомним, ранее в ходе встречи с руководством МИД Владимир Путин указал Западу на «конкретный и реальный» путь окончания военных действий. Для этого Украине необходимо выполнить ряд требований Москвы. Ключевые из них: вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от вступления в НАТО. Тогда же он отметил, что легитимность Зеленского уже не восстановить никакими ухищрениями.

«У Зеленского в целом нет шансов оставаться на своей должности продолжительное время и переубедить американцев в обратном. Более того, сразу встанет вопрос о том, кто виновен в провале политики США на Украине. Сделать виновным Байдена демократам сложно, так как это отразится на рейтинге их партии», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

«В таком случае крайним окажется Зеленский, который, как внезапно выяснится, сделал много ошибок – и якобы именно из-за него Вашингтон не смог правильно оценить обстановку и помочь ВСУ», – считает аналитик.

«Но подобного развития событий следует ожидать только после президентских выборов в США. Если на второй срок переизберут Байдена, то ему придется что-то менять во внешней политике. В случае же победы Трампа Зеленский тем более лишится своей должности. Экс-лидер Штатов вряд ли забыл, что из-за Зеленского ему чуть не объявили импичмент», – подчеркивает он.

Таким образом, по словам спикера, обе администрации будут негативно настроены по отношению к Зеленскому. «Его судьба после отставки незавидна. Набить вертолет деньгами и улететь вряд ли получится. Тем более что британская охрана давно превратилась в конвой», – резюмировал Дробницкий.

В то же время украинский политолог Владимир Скачко считает, что поэтапное ужесточение риторики Владимира Путина по отношению к правовому статусу Зеленского связано с мирными предложениями Москвы. Однако их реализации препятствует в том числе и сам Зеленский, ранее юридически запретивший ведение переговоров с Россией.

«Обозначив временные рамки, а это первая половина 2025 года, Путин намекнул Западу на то, что затягивание с кадровыми перестановками будет обходиться и Украине, и странам НАТО все дороже. Не исключаю, что через полгода новой власти на Украине придется признавать еще большие территориальные потери», – допускает Скачко.

В этой связи замена Зеленского могла бы пойти на пользу не только самой Украине и ее гражданам, но и США, так как на Зеленского можно списать все неудачи администрации Байдена. Во многом это соответствовало бы и интересам России, так как замена ключевых персоналий в Киеве могла бы открыть путь к полноценному переговорному процессу с учетом реалий на земле.

В будущем одним из переговорщиков с украинской стороны может выступить Валерий Залужный, однако в ближайшее время на Украине вряд ли произойдет свержение Зеленского, считает Скачко: «Это возможно только с санкции Вашингтона. Но США пока устраивает та власть, которая сидит на Банковой, потому что они могут ее контролировать».

После замены Зеленского ничего хорошего не ждет,

отметил собеседник. «Он и сейчас во всем полагается на Андрея Ермака, а уж после отставки возникнет вопрос: примет ли его Запад? Я не удивлюсь, если он получит отказ, ведь он слишком много знает, а разрывная пуля, как известно, – лучший в мире кляп», – пояснил Скачко.

По мнению политолога Вадима Трухачева, прогноз Владимира Путина о сроках смены Зеленского стоит рассматривать в двух направлениях. «Первое – это наш ход в информационной войне», – считает собеседник. Он пояснил: Москва усиливает давление на противника, называя конкретные сроки.

Второе направление касается электоральных процессов в Европе и США, продолжил эксперт. «Президент России, говоря о 2025 годе, намекает, что судьба Украины будет решаться после парламентских выборов во Франции и Великобритании, а также после президентской кампании в США», – уточнил политолог.

Вместе с тем, по его мнению, Западу безразлично, кто именно возглавляет Украину. «Личность давно перестала иметь значение. По сути, подписывать мирный договор Москва будет с США и другими странами НАТО. А с украинской стороны в подписании будет участвовать тот, на кого укажет Запад», – добавил Трухачев.

В то же время германский политолог Александр Рар допускает, что Запад может сделать ставку на более проамериканского политика. «Сегодня Штаты и ЕС заинтересованы в вооружении Украины. Но завтра они будут отдавать предпочтение тем политикам, которые смогут обеспечить возврат долгов», – считает он.

«Но нельзя исключить и другое: в самих ВСУ, в генералитете может расти недовольство Зеленским.

В стране вполне могут активизироваться силы, выступающие за прекращение войны путем переговоров. И исчезновение Зеленского с поста главы государства может способствовать аргументации Москвы о том, что Россия добилась одной из целей, объявленных еще в начале конфликта», – заключил Рар.

Напомним, в феврале 2022 года Владимир Путин обратился к украинским военным с призывом брать власть в свои руки: «Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жён и стариков в качестве живого щита. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».