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    Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь от мифической Евроатлантики к безопасной Евразии

    Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Америка продолжает кормить своих демонов

    Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.

    5 комментариев
    20 июня 2024, 21:30 • Новости дня

    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году

    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад планирует повесить на украинского лидера Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его, это может произойти в следующем году, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

    «На Западе не хотят его (Зеленского) сейчас менять – время не подошло. Это, мне кажется, очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее в российской разведке назвали «преемника» Зеленского.

    20 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    ВС России нанесли ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки в ответ на попытки киевского режима нанести урон объектам энергетики в России ударили по объектам энергетики Украины, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целями стали объекты украинской энергетики, обеспечивающие производство вооружения и военной техники для ВСУ. Отмечается, что цели удара достигнуты, поражены все назначенные объекты.

    Напомним, ВСУ нанесли удар дронами по Платоновской нефтебазе в Тамбовской области, загорелись два резервуара.

    Также на нефтебазе в Адыгее начался пожар после атаки украинского беспилотника.

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    20 июня 2024, 05:56 • Новости дня
    Опубликован текст договора России и КНДР

    ЦТАК опубликовало текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

    Опубликован текст договора России и КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР носит бессрочный характер и предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения, говорится в тексте документа.

    Документ опубликован ЦТАК. В нем сказано, что и Россия, и КНДР имеют право приостановить действие договора, при этом следует уведомить о своем решении вторую сторону в письменном виде – через год после получения уведомления действие договора будет считаться прекращенным, передает ТАСС.

    В документе сказано, что «в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами» в соответствии с национальным законодательством и Уставом ООН.

    Россия и КНДР для предотвращения войны, обеспечения мира и безопасности в регионе собираются создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала. Подчеркивается, что они хотят установить глобальную стратегическую стабильность и новый справедливый международный порядок.

    Оба государства обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут создать угрозу суверенитету и безопасности России или КНДР. Ни Россия, ни КНДР не разрешат «использовать свою территорию для осуществления действий, направленных на нарушение суверенитета, безопасности и территориальной целостности» двух стран.

    Россия и КНДР хотят нарастить объем двусторонней торговли, планируется обеспечить «благоприятные условия для экономического сотрудничества в таких областях, как таможня, финансы». Стороны намерены поддерживать специальные или свободные экономические зоны, сотрудничать в реагировании на угрозы в сфере продовольствия и энергетики.

    Также Россия и КНДР будут поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса. Они планируют укрепить сотрудничество в сфере СМИ и информационных технологий с целью противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.

    Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

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    20 июня 2024, 12:10 • Новости дня
    В Киеве устроили погром на могилах украинских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на четверг в украинской столице разгромили несколько могил украинских военнослужащих, в их числе – могилы Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи) и Андрей Пильщиков (Джус).

    Акт вандализма совершили на Аскольдовой могиле в центре города, на могилах разбили лампадки, сломали таблички с именами военных, разорвали и разрисовали флаги, передает «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.

    В числе оскверненных могил также есть могила Павла Петриченко.

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    20 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    WP: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине

    Washington Post: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине

    WP: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен требует бороться с коррупцией в Киеве, пишет The Washington Post.

    Издание подчеркивает, что встреча Зеленского и Блинкена была напряженной, украинский политик выразил признательность за военную помощь США, однако был недоволен тем, что Блинкен уделил особое внимание борьбе с коррупцией, передает РИА «Новости».

    Ранее The New York Times писала, что власти Украины ограничивают свободу слова и оказывают давление на журналистов, когда те освещают темы, которые, по их мнению, могут навредить нацбезопасности страны.

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    20 июня 2024, 06:28 • Новости дня
    Bloomberg указало на игнорирование Вьетнамом критики со стороны США

    Bloomberg заявило об игнорировании Вьетнамом критики со стороны США в связи с визитом Путина

    Bloomberg указало на игнорирование Вьетнамом критики со стороны США
    @ kremlin.ru/МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вьетнам принимает с визитом президента России Владимира Путина, игнорируя критику со стороны США, пишет Bloomberg.

    Как указывает Bloomberg, Вьетнам стремится к укреплению отношений с Россией, рассчитывает на «стратегическую защиту» и помощь по ряду направлений, включая энергетику и вооружения, передает РИА «Новости».

    На фоне «негативной реакции» США, посольство которых в Ханое выступило с критикой действий властей Вьетнама, «Вьетнам подчеркивает отношения с Москвой длиною в десятки лет». Bloomberg отметило, что Вьетнам, как и целый ряд других государств региона, занял нейтральную позицию в отношении российской специальной военной операции на Украине.

    Напомним, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам, где проведет переговоры с руководством страны.


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    20 июня 2024, 00:18 • Новости дня
    Названы темы ожидаемых переговоров Путина и Эрдогана в Астане

    Haberturk сообщила о планах Эрдогана встретиться на полях саммита ШОС в Астане с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, сообщили источники.

    По информации Haberturk, на встрече планируется обсудить российскую специальную военную операцию на Украине, «расширение функций черноморской зерновой инициативы», АЭС «Аккую», газовый центр и ситуацию с курдами в Сирии, передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит ШОС состоится 3–4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане,.


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    20 июня 2024, 08:24 • Новости дня
    ФСБ задержала в ДНР подозреваемого в разжигании ненависти к русским в соцсетях

    Tекст: Александра Юдина

    Житель Горловки в ДНР задержан по подозрению в публичном разжигании ненависти к русским людям в социальных сетях, сообщили в УФСБ по региону.

    Известно, что задержанный публиковал в социальных сетях видеоролики и комментарии, направленные на унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, передает ТАСС.

    Ранее были раскрыты детали работы украинских кол-центров против россиян.

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    20 июня 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирные переговоры с Украиной невозможны, пока Киев связывает их начало с выводом российских войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин допустил изменение предложений России по Украине.

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    20 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин: У России нет цели подходить к Харькову

    Путин: Попытки выдавить Россию из Харьковской области приведут к потерям для ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытки со стороны Украины любой ценой «выдавить» российскую армию из Харьковской области будут стоить Киеву очень дорого, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, завершая государственный визит во Вьетнам.

    «На самом деле, вот эта команда [действовать на поле боя] «любой ценой» – я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем говорю, – если она не основана на реалиях, то [это] будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Российский лидер также добавил, что у России нет цели подходить к Харькову. «Это такое, так сказать, тактическое направление. А противник будет пытаться это подать как стратегический успех, если у него что-то получится», – уточнил он.

    Ранее Путин сообщил, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам.

    Напомним, в мае Путин заявлял, что пока планов брать Харьков нет, но отмечал, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

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    20 июня 2024, 07:53 • Новости дня
    В Турции потребовали объяснений от Швейцарии из-за участия Варфоломея в саммите

    В Турции потребовали объяснений от Швейцарии из-за участия Варфоломея в саммите по Украине

    В Турции потребовали объяснений от Швейцарии из-за участия Варфоломея в саммите
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Турция выразила протест Швейцарии и Украине в связи с участием Константинопольского патриарха Варфоломея в конференции по Украине, проходившей в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, заявил спикер МИД Турции Онджю Кечели.

    По его словам, Варфоломей был представлен на мероприятии в качестве государственного лица, что не соответствует его статусу, турецкие власти требуют объяснений от организаторов, передает РИА «Новости».

    Также Кечели добавил, что Анкара не признает титулование Варфоломея как «патриарха Вселенского», и считает его исключительно главой греко-православной общины Турции.

    Напомним, 19 мая 2024 года в монастыре Валукли в Стамбуле патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил литургию, в которой приняли участие представители украинских раскольников.

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    20 июня 2024, 10:23 • Новости дня
    В российской разведке назвали «преемника» Зеленского

    СВР: США готовятся заменить Зеленского на Залужного после победы России в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Запад готовится сменить президента Украины Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщили в СВР.

    По данным российской разведки, США заменят Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Наиболее подходящий кандидат, по версии Вашингтона, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, передает РИА «Новости».

    В СВР считают, что «осознав тщетность надежд на «стратегическое поражение России» Белый дом, не задумываясь, выбросит Зеленского на свалку истории, передает ТАСС.

    Легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки, Запад полностью устраивает такая ситуация, но как только Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные ВСУ окажутся в безвыходной ситуации, им легко пожертвуют, следует из сообщения СВР.

    В разведке подчеркнули, что Зеленский «утратил всякую самостоятельность» и «находится на коротком поводке в руках западных кураторов», не сможет избежать ответственности за развязывание «широкомасштабной войны» в Европе.

    Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным.

    Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями.

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    20 июня 2024, 19:41 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности стратегического поражения России

    Путин: Стратегическое поражение означает прекращение государственности России

    Путин заявил о невозможности стратегического поражения России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для России стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности, а значит, зачем бояться, надо идти до конца, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ.

    Как указал российский лидер, для России стратегическое поражение означает прекращение ее государственности. «Это означает конец тысячелетней истории Российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика», – добавил глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны.

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    20 июня 2024, 17:30 • Новости дня
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК опубликовало совместное фото президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

    На фото они вместе в салоне Aurus. При этом президент России находится за рулем.

    Напомним, после того как Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в резиденции Кымсусан, они по очереди прокатили друг друга на «Аурусе». Сперва машину вел президент России, а Ким Чен Ын занимал переднее пассажирское сиденье, затем лидеры поменялись местами.

    Путин подарил Ким Чен Ыну машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    20 июня 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России нарастить поставки СПГ во Вьетнам
    Путин заявил о готовности России нарастить поставки СПГ во Вьетнам
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российские компании готовы сотрудничать с Вьетнамом в проектах, связанных с использованием сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент Владимир Путин по итогам встречи с лидером Вьетнама То Ламом.

    По словам президента, компании из России могут выступить в качестве соинвесторов и поставщиков для масштабных проектов, связанных с СПГ, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что энергетика является стратегическим направлением сотрудничества между двумя странами. В качестве примера он привел предприятие «Вьетсовпетро», которое за десятилетия работы во Вьетнаме добыло около 250 млн тонн нефти. Еще одним примером президент назвал корпорацию «Петровьетнам», которая с 2008 года осуществляет проекты в Ненецком автономном округе в России, в сложных условиях Крайнего Севера, и уже извлекла около 35 млн тонн нефти, сказал он. Также президент отметил, что действует российско-вьетнамское предприятие по производству газомоторного топлива во Вьетнаме.

    Как сообщалось ранее, президент Путин сообщил о строительстве во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий при содействии России.


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    20 июня 2024, 08:16 • Новости дня
    Путин прибыл к президентскому дворцу в Ханое

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин прибыл к президентскому дворцу в столице Вьетнама для церемонии официальной встречи.

    На площади перед главным входом дворца пройдет церемония официальной встречи, далее запланировано совместное фотографирование лидеров и российско-вьетнамские переговоры, передает РИА «Новости».

    Позднее состоится церемония обмена подписанными документами, и президенты сделают заявления для прессы.

    Ранее издание Bloomberg писало, что Вьетнам принимает с визитом президента России, игнорируя критику со стороны США.

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