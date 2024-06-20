СВР: США готовятся заменить Зеленского на Залужного после победы России в СВО

Tекст: Вера Басилая

По данным российской разведки, США заменят Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Наиболее подходящий кандидат, по версии Вашингтона, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, передает РИА «Новости».

В СВР считают, что «осознав тщетность надежд на «стратегическое поражение России» Белый дом, не задумываясь, выбросит Зеленского на свалку истории, передает ТАСС.

Легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки, Запад полностью устраивает такая ситуация, но как только Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные ВСУ окажутся в безвыходной ситуации, им легко пожертвуют, следует из сообщения СВР.

В разведке подчеркнули, что Зеленский «утратил всякую самостоятельность» и «находится на коротком поводке в руках западных кураторов», не сможет избежать ответственности за развязывание «широкомасштабной войны» в Европе.

Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным.

Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями.

