Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным

Tекст: Вера Басилая

Эксперт предположил, что Путин из-за утраты легитимности Зеленским мог бы вести переговоры с другими представителями украинской власти, в том числе, с Залужным, которого могут вернуть на должность, передает РИА «Новости».

Как отметил Джонсон, Владимир Зеленский не уполномочен заключать соглашения с другими государствами, поскольку его легитимность закончилась.

Ранее Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями.