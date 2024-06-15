Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.6 комментариев
В США предложили России вести переговоры по Украине с Залужным
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным
Президент России Владимир Путин мог бы вести переговоры о мире на Украине с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком, главкомом ВСУ Александром Сырским или генералом Валерием Залужным, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Эксперт предположил, что Путин из-за утраты легитимности Зеленским мог бы вести переговоры с другими представителями украинской власти, в том числе, с Залужным, которого могут вернуть на должность, передает РИА «Новости».
Как отметил Джонсон, Владимир Зеленский не уполномочен заключать соглашения с другими государствами, поскольку его легитимность закончилась.
Ранее Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями.