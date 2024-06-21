Европа накренилась вправо

Удачные для европейских правых выборы в Европарламент не изменили общую картину «европейского цветущего сада», где все застыло в нервозном ожидании американских президентских выборов. Но, несомненно, добавили панических атак евробюрократии, с одной стороны, и воодушевления европейским правым, с другой.

Так, например, на волне своего успеха в Европарламенте партия «Альтернатива для Германии» бойкотировала выступление Зеленского в Бундестаге. Сопредседатели АдГ Тино Хрупалла и Алис Вайдель назвали Зеленского «нищим президентом в камуфляже», чей законный срок пребывания на посту истек, и призвали партийных парламентариев отказаться от участия в действе. Действительно, 77 мест АдГ в парламенте на выступлении Зеленского остались пусты. Так же, как и десять кресел «Союза Сары Вагенкнехт».

На пророссийские настроения, которые традиционно сильны на Востоке Германии (который является главным оплотом двух немецких оппозиционных партий), либеральная власть смотрит с тревогой.

Немецкой партии власти приходится отражать настроения народа.

Самому же Шольцу не остается ничего иного, как идти на популистские меры, дабы слишком сильно не раздражать немцев. Так, на днях Шольц объявил о намерении депортировать афганских беженцев. Жест беспрецедентный. Однако на фоне череды скандалов с афганскими террористами (последней каплей стало убийство полицейского вооруженным афганцем в Майнгейме) и в ожидании сентябрьских выборов в трех землях Германии, где ожидается уверенная победа «Альтернативы», ничего другого Шольцу не остается.

Еще большая нервозность царит во Франции, где Макрон, потерпев сокрушительное поражение на выборах в Европарламент, принял радикальное решение провести выборы в парламент национальный.

Марин Ле Пен приняла решение Макрона с воодушевлением, тут же начав формировать коалицию с бывшей партией Саркози. Ожидается, что за правых может проголосовать 40% французов. Что позволит им сформировать парламентское большинство и даже назначить своего премьера.

Ультраправая Ле Пен, дочь своего отца, вызывает безусловную тревогу «евросадовников» тем, что уверенно взяла курс на президентское кресло. Да, для этого ей приходится делать массу откровенно компромиссных и лояльных евробюрократии жестов, соглашаться с поддержкой Украины и много чего еще. Но едва ли это сильно успокаивает либеральные власти. В настоящих симпатиях Ле Пен мало кто сомневается. Правые во Франции давно, например, грозятся в случае прихода к власти отменить двойное гражданство и депортировать всю нелегальщину.

Австрийская Партия свободы, победившая на выборах в ЕС с 25,4% голосов и получившая три места в Европарламенте, и вовсе намерена назначить комиссара по «реэмиграции» нелегалов к себе на родину. «Комиссар по реэмиграции» – зверь в Европе еще невиданный, и понятно, что пример Австрии может оказаться заразителен для других. «Мы не хотим, чтобы имя Мохаммед стало самым популярным именем для новорожденных мальчиков в наших странах, как это происходит в Брюсселе, где находится парламент ЕС, – прямо заявляет депутат от Партии свободы Харальд Вилимский. – Еще меньше мы желаем, чтобы Европа стала «второй Аравией или Африкой».

Столь прямых и откровенных высказываний евробюрократам слышать, пожалуй, еще не приходилось.

Мейнстримная европейская пресса с тревогой фиксирует охлаждение общественного мнения европейцев относительно конфликта на Украине. Простых европейцев все больше начинает раздражать нескончаемый «украинский вопрос». В Италии, например, менее 50% поддерживают поставки вооружений, да и в остальной Европе этот показатель не превышает 60%.

Всегда устойчивую пророссийскую позицию в Италии занимает младший партнер правящей партии Джорджи Мелони – правая «Лига» Маттео Сальвини. Самому Сальвини не устают напоминать, как всего через пару месяцев после «Русской весны – 2014» он фотографировался на Красной площади в футболке с изображением Путина. И хотя партия самой Джорджи Мелони послушно следует в фарватере европейской политики по украинскому вопросу, все здесь понимают, что удерживать такое положение дел при не самом благоприятном раскладе долго не получится.

Ту же устойчивую антивоенную позицию отстаивает «европейский Трамп» – Виктор Орбан. И хотя его партия на выборах показала худший за 14 лет его пребывания у власти результат, бодрости духа Орбан ничуть не теряет. Стремясь получить большую степень свободы от евробюрократии, Орбан делает ставку на сотрудничество с Китаем. И блокируя выделение украинских траншей одной рукой, другой подписывает экономические соглашения с Китаем (в частности – на строительство первых в Европе заводов по производству китайских электромобилей).

Разумеется, и в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами, которым обещает плату за размещение у себя мигрантов.

Грандиозная задача высылки 20 миллионов (!) нелегальных мигрантов (то, что пообещал сделать Трамп) – это ни много ни мало целая военная операция. И действительно, такие операции против мексиканских наркокартелей обсуждаются командой Трампа давно.

И на это евробюрократии приходится оглядываться. Так что либералам приходится начинать считаться и с собственными «маленькими Трампами». Все очевидней становится, что сколько б малы ни были эти «евро-Трампы», за ними стоит воля молчаливого большинства населения Европы.

Неспособным справиться с этими тенденциями либералам остается лишь с надеждой смотреть на грядущие выборы в США и надеяться на победу Байдена. Всем понятно, что главные европейские вопросы решаются там, за океаном. Победа Трампа, несомненно, даст правым Европы шанс, может быть, последний шанс на то, чтобы овладеть наконец властью в европейском доме и спасти его от истребления. Если же победит Байден, со старой Европой, как мы ее знали, придется, очевидно, попрощаться всем.